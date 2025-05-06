Спорная вещь на спорную тему. Обзор книги Джейсона Шрейера «Нужно больше золота. Взлёт, падение и будущее Blizzard Entertainment»

Джейсон Шрейер написал сотни, если не тысячи новостных материалов и расследований, посвящённых игровой индустрии. А в последнее время Шрейер построил и выдающуюся писательскую карьеру: его книги «Кровь, пот и пиксели» и «Нажми Reset» стали бестселлерами как за рубежом, так и в СНГ. И вот настало время третьей книги Шрейера. К ней было приковано особое внимание, ведь «Нужно больше золота. Взлёт, падение и будущее Blizzard Entertainment» (в оригинале — Play Nice: The Rise, Fall, and Future Of Blizzard Entertainment) — это большое расследование корпоративной культуры знаменитой студии Blizzard.

За последние годы Blizzard стала эдакой «Санта-Барбарой» для геймеров: некогда легендарная компания не генерирует ничего, кроме игр-сервисов и регулярных скандалов, а её логотип из знака качества превратился в проклятое клеймо. На фоне безрадостной ситуации целая книга выдающегося журналиста, полная инсайдов, неизвестных ранее подробностей и прочего грязного белья, выглядела привлекательно. Наконец-то мы в деталях узнаем, что за ужас творится за дверями создателей Warcraft, Starcraft, Diablo и Overwatch и почему всё пришло к такой печальной действительности.



Однако в итоге книга Шрейера, будто бы под стать последним релизам Blizzard, получилась спорной. Пожалуй, среди всех трёх его литературных работ «Нужно больше золота» вышла самой слабой.

О чём книга

Blizzard — сложная тема для обсуждений. Когда-то эта студия была чуть ли не ПК-аналогом Nintendo: выдающееся качество релизов (ни одной спорной игры до релиза Diablo 3 в 2012 году — две декады шедевров!), преданная фанбаза и по-настоящему уникальные франшизы, захватывающие умы геймеров до сих пор. Благодаря Blizzard и её играм появились целые жанры: классические RTS с играбельными героями, MOBA, цифровые ККИ, диаблоиды. И, конечно же, Blizzard задала новый стандарт MMORPG своей World of Warcraft, которую никто так и не смог подвинуть с трона жанра — даже сама Blizzard.

Увы, сейчас компания переживает не лучшие времена. Релизы редки, и все они — игры-сервисы. Выдающееся качество пропало: игры выходят сломанными и едва ли рабочими за цены в разы выше, чем раньше, не говоря уже о микротранзакциях. Почти все ветераны покинули студию, а франшизы вроде Warcraft (если говорить об RTS, а не MMO) и Starcraft попросту забыты. Сама Blizzard последние пять лет вообще не выходит из новостной повестки: в ней будто каждый месяц случается что-то плохое, или что-то идёт не так в одной из её видеоигр. Политические скандалы, расследования на почве сексуальных домогательств и переработок внутри компании, перестановки начальства. Некогда легендарную студию будто прокляли.



«Нужно больше золота» — альманах различных расследований на тему Blizzard, выстроенных в хронологическом порядке и объединённых с повествованием об истории студии и несколькими бизнес-инсайдами. Четыреста с лишним страниц Шрейер рассказывает, как создатели World of Warcraft шли к своей главной игре и как «магия Blizzard» начала рушиться сразу после релиза величайшей MMORPG в истории.

Автор описывает историю студии с самого начала — с того, как пара друзей, Аллен Адам и Майк Морхейм, создали Silicon & Synapse, будущую Activision Blizzard, и далее последовательно рассказывает о каждом этапе превращения маленького дружеского стартапа мечты в одну из главных ААА-компаний индустрии. В основном Шрейер акцентирует внимание на том, сколько проблем было у студии за кулисами и какие трудности скрывались за фасадом «величайших разработчиков игр, которые никогда не выпускают плохие релизы». А также делится интересными подробностями о ключевых для истории студии личностях — как о разработчиках, так и, например, о бывшем главе Activision Blizzard Бобби Котике.

Джейсон Шрейер

Чем хороша книга и кому понравится

«Нужно больше золота» определённо зайдёт тем, кто что-то слышал о скандалах вокруг Blizzard, но пропустил все детали. Почему там домогались до женщин? Почему оттуда ушло столько людей? Из-за чего студия, которая не выпускала ни одной плохой игры, после 2020 года не смогла создать ни одной действительно хорошей (или хотя бы игру без сервис-элементов и микротранзакций)?



Книга детально раскрывает бизнес-часть истории Blizzard — возможно, сказалось то, что в последние годы Джейсон Шрейер пишет для Bloomberg, обрабатывая тему игр исключительно с этой позиции. Автор подробно останавливается на всех механизмах выплат сотрудникам, поглощений тех или иных студий, максимально дотошно объясняет финансовые трудности французского медиаконгломерата Vivendi, который в том числе создавал Blizzard проблемы.

Грубо говоря, «Нужно больше золота» — смесь из относительно краткой истории Blizzard и десятков новостных статей. Каждый ключевой скандал, повлиявший на текущее положение компании, удачно вплетён в повествование в хронологической последовательности.



Подводя итог: книга определённо понравится тем, кто хочет наверстать историю скандалов вокруг авторов World of Warcraft, узнать, как игры и создающие их студии работают с точки зрения бизнеса, и понять, почему у них так часто возникают проблемы, которые крайне редко становятся достоянием общественности.

А вот всем остальным читателям… стоит читать этот текст дальше.

Почему она спорная?

«Нужно больше золота» написана очень рвано, будто бы Шрейер спешил. Моя теория: он хотел выпустить книгу, пока тема Blizzard ещё горяча. С 2020 года (если не раньше) студия стала главной звездой скандалов игровой индустрии, и глубокое погружение в эти конфликты — великолепное решение. Никто не будет спорить: желание прочесть, «что там у близов», сделало из третьего труда Шрейера событие не меньшее, чем, собственно, новая игра Blizzard.

Однако из-за желания оседлать новостную повестку пострадала сама книга. Первые 80 страниц ощущаются пересказом событий от друга в баре. «Нужно больше золота» летит галопом по Европам: история студии показана бегло, а про сами игры вы прочтёте едва ли пару предложений. Шутка ли, но куда живее и подробнее, чем любая игра Blizzard, описаны личность и карьерный путь Бобби Котика, его сильные стороны как бизнесмена, изобретательные находки по поднятию доходов компании и поиски путей для слияния фирм.

Шрейеру куда интереснее обсуждать бизнес и людей, чем их творчество. Пока очередному поглощению одной компании другой посвящены абзацы, какой-нибудь игре достаются лишь объяснения в духе «это стратегия про войну людей и орков, она вышла хорошей». Такое смещение фокуса можно понять: книга не только для геймеров и фанатов Blizzard, но и для простых людей с разным уровнем увлечённости темой. Именно бизнес-истории, истории успеха и прочие «истории» в книжном формате заходят куда лучше, чем глубинный анализ игр или ностальгические пересказы «а как оно было во втором Варкрафте». Собственно я, как фанат Blizzard чуть ли не с четырёх-пяти лет, могу быть попросту предвзят в этом вопросе.

Однако, на мой взгляд, это сыграло книге в минус. Именно геймерам, особенно фанатеющим от классики Blizzard, в книге почти нечего ловить. Все исторические факты вроде того, откуда Декард Каин получил своё имя, они или и так знают, или могут узнать в лучшем формате и подаче в других книгах и на Ютубе. А люди со стороны вряд ли поймут, что же такого в играх компании. Книга уделяет целые абзацы текста тому, как игры Blizzard строились на токсичной «пацанской» культуре ценой страшных переработок в полуразрушенных офисах с чуть ли не кастовым неравенством. Но в итоге студия каждый раз оказывалась лучше всех, её любили и геймеры, и сами работники (которые регулярно перерабатывали и страдали от внутренних и внешних проблем студии), потому что… Шрейер вроде и пытается объяснить почему, но делает это по касательной, между делом.

Мне кажется, опустив детали о разработанных Blizzard играх в желании сэкономить время и не напрягать негеймеров, Шрейер оставил книгу без важной точки зрения, необходимой для цельности повествования и контраста. Да, в Blizzard чуть ли не всегда всё было тяжело и плохо. Но она оставалась на плаву, преуспевала и была любима, потому что творила настоящую магию в гейм-дизайне: переизобретала жанры, держала недостижимую планку качества и совершала настоящие открытия, на которых индустрия строится до сих пор. Справедливости ради, всё это в книге упоминается — но так бедно, что при быстром чтении эти моменты можно почти не заметить.

Притом Шрейер оставляет в книге много подмигиваний именно геймерам, делая те или иные отсылки к франшизам Blizzard: например, упоминает тауренов из Warcraft и геймерские тактики Starcraft. Мило, конечно, но опять же — из-за смещённого в сторону от игр фокуса повествования это смотрится особенно чуждо.

Мешает здраво оценить тематические пропорции и то, что структурирована и написана книга довольно плохо: она будто прыгает с темы на тему. А в конце и вовсе обрывается — я сначала не поверил, что это была последняя глава. «Нужно больше золота» ощущается не столько цельной книгой с единой мыслью, сколько именно альманахом новостных статей, которые связывает одна тема — «почему у Blizzard всё сейчас именно так».



Наконец, если «Нужно больше золота» вас интересовала как история о грязном белье Blizzard, о бесконечных домогательствах, попойках внутри студии и прочих скандалах, то… спешим вас разочаровать. На деле оказалось, что все тёмные тайны Blizzard сильно преувеличены. Из алкогольного безумия в книге есть лишь пара смешных историй, а суд касательно харассмента и дискриминации женщин занимает лишь одну главу, смысл которой сводится к «там было всё не настолько плохо, дело было собрано довольно скверно и строилось на непроверенных или ошибочных фактах». Пару виновных наказали, остальных поругали и отпустили — причём досталось ещё и невиновным до кучи. Эх, а разговоров-то было!

«Нужно больше золота» — неплохая книга. Это ёмкий пересказ проблемной истории Blizzard, который определённо будет интересен людям, увлекающимся темой скорее с позиции «как работают штуки», нежели «какие игры классные».

И всё же в третий раз Шрейер будто куда-то торопился. Редактура крайне скудная, повествование спешное и рваное, а сама книга больше про бизнес, чем про игры. Из неё, на мой взгляд, невозможно полноценно узнать о магии Blizzard, и многие ключевые для истории люди не раскрыты полностью, потому что они были важны для понимания гейм-дизайна и стиля компании, а не для бизнес-части.

С позиции геймера из всех трёх книг Шрейера «Нужно больше золота» читается тяжелее всех. «Кровь, пот и пиксели» я проглотил залпом за вечер-другой. «Нажми Reset» — с парой перерывов. От «Нужно больше золота» приходилось отвлекаться на другие занятия, чтобы осилить её до конца. Иногда казалось, что читать я продолжаю просто для того, чтобы потом написать статью о ней, а не потому, что мне интересна тема книги, — настолько далеко она порой уходит от видеоигр. Мне правда не интересны особенности работы американских акций, мне хочется почитать про создателей орков в космосе! Но это я говорю как геймер: пока мне важны орки, другим больше интересны те, кто за них платит.

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