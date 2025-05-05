Что почитать из фантастики? Книжные новинки мая 2025-го

Альтернативная Англия середины XX века, где весь южный Лондон занимает особая зона — Театральный район. На территории, обнесённой высокой стеной, уже столетия идёт захватывающее Шоу, которое открыто для всех, кто может позволить себе билет. Туда случайно попадает юная Джульетта Грейс, которая пытается найти свои корни…
Что нас ждёт: внецикловый роман, получивший множество похвал критиков. Параистория, фэнтези, сказка, драма, магреализм под одной обложкой.
Издательство, серия: «Азбука», «Азбука-Аттикус» / «The Big Book»