Что почитать из фантастики? Книжные новинки мая 2025-го

Недалёкое будущее. Знаменитый шоумен Джек Баррон разоблачает пороки политиков и звёзд в прямом эфире, отчего его программа пользуется огромным успехом. Однако даже звезду телеэфира по прозвищу Жук можно прижучить, если очень постараться…





Что нас ждёт : сборник из трёх романов известного мастера сатирической фантастики, причём заглавная книга, номинант «Хьюго» и «Небьюлы», переведена на русский впервые.





