КнигиКиноСериалыИгрыНаукаМирыКомиксыФанЖурналподкаст

Будущие фильмы

Черновики и неснятые

Обзоры кино

Классика кино

Видео МирФ

Фантастические короткометражки

Новинки

Обзор сценария будущего перезапуска «Обители зла». Есть ли хоть что-то от игр?
В эфире — далёкая-далёкая. История радиодрам по «Звёздным войнам»
Какие фильмы смотреть в мае 2025? Мировые премьеры: Marvel, Ричи и секси-гоблинша
Фильм «Грешники» Райана Куглера: эта музыка тебя прикончит

Классика

Как «Звёздные войны» изменили культуру и стали великими
«Звёздные войны»: неснятые фильмы и сериалы
Книги|Обзоры книг
#Что почитать#дайджест#анонс

Что почитать из фантастики? Книжные новинки мая 2025-го

Борис Невский
5 мая 12:00
5017
7 минут на чтение
Уже май на дворе. Скоро весна отмается, и наступит долгожданное лето, пора каникул и отпусков. А значит, стоит запасаться чтивом. Издатели и рады подсобить. В мае выйдет немало интересного. И самый новый роман Паоло Бачигалупи, причём нетипичное для него историческое фэнтези. И ранее не переводившаяся на русский научная фантастика мэтров жанра Вонды Макинтайр и Нормана Спинрада. И философская эпопея лауреата Гонкуровской премии. И подростковые бестселлеры. Да много чего ещё. 
О потенциально интересных новинках месяца расскажет наш регулярный дайджест.

НАУЧНАЯ ФАНТАСТИКА

Норман Спинрад

«Жук Джек Баррон. Железная мечта. Солариане»

Недалёкое будущее. Знаменитый шоумен Джек Баррон разоблачает пороки политиков и звёзд в прямом эфире, отчего его программа пользуется огромным успехом. Однако даже звезду телеэфира по прозвищу Жук можно прижучить, если очень постараться…

Что нас ждёт: сборник из трёх романов известного мастера сатирической фантастики, причём заглавная книга, номинант «Хьюго» и «Небьюлы», переведена на русский впервые.

Издательство, серия: «АСТ» / «Мастера фантазии»

Вонда Н. Макинтайр

«Змея сновидений»

Прошли века после ядерного апокалипсиса. По пустынному миру с редкими поселениями странствует бродячая целительница Снейк, которая лечит недуги с помощью змеиного яда. Но после того, как погибает самая ценная её змея, чей яд служит сильнейшим анестетиком, Снейк отправляется в загадочную Цитадель — ведь только там можно найти замену.

Что нас ждёт: знаменитый роман мягкой НФ, лауреат «Хьюго», «Небьюлы» и «Локус» из времён, когда эти премии ещё имели авторитет.

Издательство, серия: «АСТ» / «Фантастика: классика и современность»

Йоав Блум

«Мгновение ока»

Профессор-физик Йонатан Бренд найден убитым в собственном кабинете, наглухо закрытом изнутри. За расследование берутся два детектива-любителя, библиотекарша Авигаль Ханаани и мечтающий о карьере актёра Биньямин. Вскоре они узнают, что Бренд работал над созданием машины времени и, возможно, добился успеха. Значит ли это, что убийцу придётся искать в другой эпохе?

Что нас ждёт: фантастический детектив от популярного израильского писателя, чьи книги переполнены юмором и парадоксами.

Издательство, серия: «Иностранка», «Азбука-Аттикус» / «Большой роман»

ФЭНТЕЗИ

Паоло Бачигалупи

«Навола»

В Наволе, торговом городе-государстве, самая влиятельная семья — банкиры ди Регулари. Глава клана готовит себе в преемники единственного сына Давико, посвящая его в тайны и интриги. Вот только Давико вовсе не жаждет власти, он был бы счастлив заниматься наукой. Но положение обязывает, придётся стать подлым интриганом. Ведь от этого зависит и судьба семьи, и его собственная жизнь.

Что нас ждёт: роман исторического фэнтези о мире, похожем на Италию эпохи Возрождения. Изначально книга намечалась внецикловая, но автор вроде бы собирается писать продолжение.

Издательство, серия: «Азбука», «Азбука-Аттикус» / «Звёзды новой фэнтези»

Рита Хоффман

«Моровое поветрие»

Охотники за нечистью, известные как Мрачный Взвод, рассчитывали отдохнуть после многочисленных испытаний, но не тут-то было. На столицу княжества нападает загадочный мор, а в окрестностях появляются ведьмы…

Что нас ждёт: роман-вбоквел цикла славянского тёмного фэнтези «Мрачный Взвод».

Издательство, серия: «МИФ» / «Red Violet. Тёмные миры»

Виктор Дашкевич

«Див тайной канцелярии»

Рассказы-приквелы основных романов, где показан мир до того, когда люди-маги научились привязывать дивов (демонов) к себе для службы. Впрочем, в сборнике есть и рассказы о юности графа Аверина.

Что нас ждёт: сборник рассказов из популярного цикла «Колдун Российской империи» о приключениях сыщика-графа Аверина и его напарника-дива Кузи.

Издательство: «Эксмо»

Дж. Т. Грейтхаус

«Рука Короля Солнца»

Вэнь — дитя двух миров. По отцу он верный слуга сиенского императора, ведь его семья традиционно предана трону. Но вот по линии матери он тот, кто унаследовал силу древних богов и дикого колдовства. И от выбора Вэня многое зависит…

Что нас ждёт: первый роман цикла ориентального фэнтези «Договор и Узор».

Издательство, серия: «Эксмо, Fanzon» / «Главные новинки фэнтези»

МИСТИКА И ХОРРОР

Мария Воробьи

«На червлёном поле»

Альтернативная Италия эпохи Возрождения, где ключевую роль играет семья де Борха, или Борджиа: римский папа Александр VI и его незаконные дети. Однако над семьёй тяготеет злой рок, вызванный древним проклятием…

Что нас ждёт: внецикловый роман исторической мистики на грани с магическим реализмом.

Издательство: «Полынь»

МАГИЧЕСКИЙ РЕАЛИЗМ

Эрик-Эмманюэль Шмитт

«Путь через века. Книга 4. Свет счастья»

Бессмертный целитель Ноам, его вечная возлюбленная Нура и единокровный брат Дерек пережили Всемирный потоп и множество эпох, пока не очутились в Древней Греции. Там им предстоит познакомиться с Периклом, Гиппократом, Алкивиадом, Сократом и другими великими людьми, которые превратили Афины в центр западной цивилизации.

Что нас ждёт: четвёртая часть грандиозной философской саги знаменитого французского писателя, который пытается осмыслить всю человеческую историю.

Издательство, серия: «Азбука», «Азбука-Аттикус» / «Звёзды новой фантастики»

Энн Корлетт

«Театр стекла и теней»

Альтернативная Англия середины XX века, где весь южный Лондон занимает особая зона — Театральный район. На территории, обнесённой высокой стеной, уже столетия идёт захватывающее Шоу, которое открыто для всех, кто может позволить себе билет. Туда случайно попадает юная Джульетта Грейс, которая пытается найти свои корни…

Что нас ждёт: внецикловый роман, получивший множество похвал критиков. Параистория, фэнтези, сказка, драма, магреализм под одной обложкой.

Издательство, серия: «Азбука», «Азбука-Аттикус» / «The Big Book»

ЮНОШЕСКАЯ ФАНТАСТИКА

Ли Бардуго

«Одержимый»

Алекс полна решимости вызволить наставника Дарлингтона, хотя получила прямой запрет на это. Чтобы решить свои (и чужие) проблемы, ей придётся буквально совершить невозможное.

Что нас ждёт: второй роман цикла «тёмной академии» о приключениях Алекс Стерн, девушки с криминальным прошлым, которая случайно стала студенткой Йельского университета, где творится всякая мистическая дичь.

Издательство, серия: «АСТ: Mainstream» / «Mainstream. Триллер»

Ребекка Яррос

«Ониксовый шторм»

Спустя полтора года после поступления в военную академию драконьих всадников у Вайолет Сорренгейл больше нет времени на учёбу, ведь идёт война. В поисках союзников Вайолет отправляется в опасное путешествие…

Что нас ждёт: третий роман цикла «Эмпирей», гибрида любовного, авантюрного и военного фэнтези.

Издательство, серия: «РОСМЭН: O2» / «Эмпирей»

Изабель Ибаньез

«О чём молчит река»

Юная аргентинка Инес Оливера получает известие о том, что её родители якобы погибли в египетской пустыне. Она отправляется туда, чтобы разобраться в ситуации на месте. Тем более что в Александрии живут её дядя и друзья семьи. Однако даже близкие люди явно что-то скрывают, так что доверять нельзя никому! Ведь речь идёт о древних проклятых сокровищах, ради которых слишком многие готовы на всё…

Что нас ждёт: первый роман дилогии «Тайны Нила» в духе знаменитого авантюрного фильма «Мумия» Стивена Соммерса.

Издательство, серия: «Азбука», «Махаон» / «Сенсация БукТок»

Гарт Никс

«Долой девчонку-повелительницу»

Ким Базальт вечно находится в тени своей сестры-вундеркинда Эйлы. Хотя, по мнению Ким, её сестра вовсе не ангел — она слишком самонадеянна и эгоистична. Но настоящие проблемы начинаются, когда Эйла находит инопланетный артефакт, с помощью которого можно контролировать сознание окружающих. Так что Ким придётся спасать и сестру, и всех, кем та пытается повелевать…

Что нас ждёт: внецикловый роман ведущего автора австралийской подростковой фантастики.

Издательство, серия: «Азбука», «Азбука-Аттикус» / «Ключи от Королевства»

СПРАВОЧНАЯ ЛИТЕРАТУРА

Кирилл Королёв

«Богатыри земли Русской»

Кто такие богатыри? Ну, кроме всем известных Ильи Муромца и Алёши Поповича. А ведь их было под сотню — каждый со своим именем, привычками и традициями, со своей судьбой. И у каждого была своя задача в легендах и в истории.

Что нас ждёт: энциклопедия о древнерусских богатырях, исторических и легендарных.

Издательство, серия: «Азбука-Аттикус: КоЛибри» / «Мифы&герои»

Если вы нашли опечатку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Борис Невский

Почитатель фантастики с полувековым стажем. Обладатель множества бесполезных в обычной жизни знаний. Счастлив, что благодаря МирФ может использовать хотя бы часть.

#Что почитать#дайджест#анонс
Рекомендуем
10 лучших рассказов Рэя Брэдбери: очень субъективный топ
Мастер-класс: Как оживить образ
Каркоза, Юггот и далее: иные миры Лавкрафта
Мир фантастики №258 (май 2025)
490 ₽
Купить
Спецвыпуск #2025. Игрокон 2025
490 ₽
Купить
Статьи

Книги

«Мы откликаемся на истории, где герои бросают вызов судьбе». Беседа с писательницей Апарной Вермой

Книги

«Мне всегда нужны неожиданности и интриги». Интервью с писателем Евгением Гаглоевым
Беседа о том, как пишутся боевые сцены, что нужно знать начинающим писателям и как может помочь автору техническое образование

Книги

«Этот мир вырос вместе с нами». Беседа с писательницей Лией Арден
О возвращении в мир «Мары и Морока» и о славянской культуре.

Книги

Читаем книгу: Жуан Сильва — Семена войны
Отрывок, в которой героине является крайне недружественный переговорщик.

Книги

«Обречённые сны»: создатели рассказывают о работе над страшным артбуком
100 страниц психологического хоррора, вдохновлённого работами Гигера, Бексинского, Лавкрафта.

Книги

Читаем книгу: Егор Данилов — Семиградье. Летопись 1. Семена Перемен
История разворачивается в мире, где существует семь огромных Башен, построенных богами и защищающих людей.

Книги

Любимая фантастика Юрия Гагарина: что читал первый космонавт планеты
И почему считал, что западные фантасты пишут только о суперменах

Книги

Что почитать из фантастики? Книжные новинки апреля 2025
От финальных романов циклов Грегори Киза и Александера Дарвина до начальных томов новых серий Джеймса Кори и Стивена Эриксона.

Книги

Читаем книгу: Яна Тарьянова, Майя Майкова «Хозяйка заброшенного элеватора»
Фрагмент из победителя конкурса «Автостопом по мирам»

Книги

Человек и бездна. Беседа с писателем Эдуардом Веркиным
Про сорок на виселицах и не только.
Показать ещё
Рекомендуем
Спойлеры! Почему не надо их бояться
Фэнтези-миры: 10 самых необычных
Советская космическая опера: звёздные войны под красным флагом
Спецпроекты
Все спецпроекты
Фантастические итоги 2024
Фантастические итоги 2023
Фантастические итоги 2022
С чего начать читать комиксы Bubble?
Этерна: онлайн-путеводитель по миру
Фантастические итоги 2021
Обзор Predator Triton 300 SE
Какой ты попаданец в прошлое?
Фантастические итоги 2020
Фантастические итоги 2019
Всё о Dungeons & Dragons
Лучшие книги: фантастика и фэнтези
Фантастические итоги 2018
Киберпанк: фильмы, книги, аниме и всё-всё-всё о жанре
Лучшие фантастические сериалы
Все спецпроекты