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Какие сериалы смотреть в мае 2025? Рик, боги и роботы

Кот-император
5 мая 17:43
746
6 минут на чтение
Главные фантастические телепремьеры этого месяца, конечно, западные. Но это никогда не мешало им добираться до Рунета лишь с небольшой задержкой (признайтесь, вы тоже смотрите «Рика и Морти» в озвучке Сыендука!). Нас ждут возвращения мультсериалов про Рика, роботов, греческих богов и далёкую галактику, приключения среди зомби на Манхэттене, продолжение скандальной российской антиутопии и комедия про робота, который хочет убить всех человеков (но пока что спасает их).

Рик и Морти, 8-й сезон

Rick and Morty
Когда и где? 25 мая на Adult Swim.
Что? Анимационная НФ-комедия.
О чём? Как всегда, о Рике Санчесе — циничном суперучёном, который гнёт пространственно-временной континуум и втягивает в безумные приключения своё семейство: внука Морти, а иногда и внучку Саммер, дочь Бет и её мужа Джерри.
Трейлер
Чего ждём? Чего не ждём, так это сквозного сюжета про Рика-Прайм, который пронизывал несколько предыдущих сезонов, но закончился в седьмом. Восьмой либо вернётся к структуре без центрального сюжета, либо создаст задел для нового стержня.
О сезоне пока известны только названия серий, пародирующие разные фильмы, но некоторые явно намекают на содержание. Наверняка «Риковый, мортовый, злой» будет эпизодом-вестерном, «Зарикательная история Бенджамина Баттона» спародирует ясно какой фильм про человека, который родился старым и молодеет, а «Последнее искушение Джерри» коснётся темы религии (это, видимо, оттуда фанатики с крестами-бластерами из трейлера).

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Киллербот

Murderbot
Когда и где? 16 мая на Apple TV+.
Что? НФ-комедия, экранизация книг Марты Уэллс.
О чём? Про киберорганического андроида-охранника, который должен защищать членов космической экспедиции. Вот только робот втайне взломал свой «думатель» и обрёл самосознание. Теперь он может изощрённо смеяться над хозяевами, смотреть тысячи часов сериалов и фантазировать о том, чтобы убить всех человеков.
Трейлер
Чего ждём? Комедийный боевик, в котором основной юмор строится на циничных комментариях робота, эдакого «Бендера», насчёт человеческого вида и своего превосходства над ним. Играет Киллербота Александр Скарсгард («Варяг», «Тарзан», «Немой»), известный отличной физической формой и, скажем так, сдержанной манерой актёрской игры. Но в роли саркастичного робота, который половину времени даже не показывает лица, эта манера должна быть как нельзя кстати.

Любовь, смерть и роботы, 4-й сезон

Love, Death + Robots
Когда и где? 15 мая на Netflix.
Что? Антология фантастических мультфильмов.
О чём? 10 отдельных историй, часть из которых основаны на рассказах писателей-фантастов — так, в этом сезоне одна из серий будет экранизацией Брюса Стерлинга. Судя по трейлеру, ожидаются как серьёзные эпизоды про киборгов, великанов и фашистов, так и шуточные — про похищение инопланетянами коров, резиновые члены и, по доброй традиции, про котиков, захватывающих мир.
Трейлер
Чего ждём? Как всегда, разнообразия тем, сюжетов и стилей анимации, от пластилиновой до совмещения графики с живыми актёрами. В новом сезоне участвуют те режиссёры и продюсеры, кто некогда сделал «ЛСР» великим: Тим Миллер, Дженнифер Ю Нельсон и, конечно, Дэвид Финчер. Студии на сей раз почти все американские, но в качестве приятного исключения одну серию сделала японская Polygon Pictures.

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Звёздные войны: Сказания о преступном мире

Star Wars: Tales of the Underworld
Когда и где? 4 мая на Disney+.
Что? Антология мультфильмов по «Звёздным войнам».
О чём? О тёмной стороне далёкой галактики и о знаменитых преступниках. Половина серий посвящена Асажж Вентресс — бывшей ученице графа Дуку, тёмному джедаю, а позже охотнице за головами. Вторая рассказывает о юности бандита Кэда Бэйна.
Трейлер
Чего ждём? Хотя номинально это отдельный мини-сериал, фактически «Сказания о преступном мире» — уже третий сезон сериала-антологии «Сказания». Первый выпуск был «Сказаниями о джедаях», второй рассказывал об Империи.
Наш главный знаток «Звёздных войн» уже посмотрел новый сезон, и его обзор уже завтра можно будет прочитать на сайте. Если кратко — часть про Бейна слишком уж «антигеройская», а вот серии про Вентресс преподносят интересные сюрпризы.

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Кровь Зевса, 3-й сезон

Blood of Zeus
Когда и где? 8 мая на Netflix.
Что? Фэнтези-мультсериал, вдохновлённый древнегреческими мифами.
О чём? Про полубога Герона, сына Зевса, который впутался в войны и интриги богов, борющихся за власть. В финале второго сезона он спас мир и был за это убит. Но, как мы знаем, в греческой мифологии можно выбраться даже из такой ситуации. На начало сезона на Олимпе царит полный хаос, титаны во главе с Тифоном вырвались на свободу, а мёртвый Зевс кукует в царстве Аида.
Трейлер
Чего ждём? Третий сезон будет финальным — а финал обещает быть масштабным. Нас ждёт появление самого Крона, жестокого дедушки богов, которого озвучил Альфред Молина (Доктор Осьминог из «Человека-паука»). Трейлер сулит красивую анимацию, эпические битвы богов и чудовищ, пафосные фразы — всё, за что полюбили первые два сезона.

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Ходячие мертвецы: Мёртвый город, 2-й сезон

The Walking Dead: Dead City
Когда и где? 4 мая на AMC.
Что? Зомби-апокалипсис, ответвление «Ходячих мертвецов».
О чём? О путешествии в заброшенный Нью-Йорк. Мэгги Грин, лидер колонии выживших людей Хиллтоп, отправилась туда искать пропавшего сына, а компанию ей составил бандит и убийца Ниган, который вроде как решил завязать.
Трейлер
Чего ждём? Во втором сезоне пути героев расходятся, и они оказываются на разных сторонах в борьбе постапокалиптических группировок за Манхэттен. Ниган вынужден взяться за старое и снова становится тем циничным засранцем, которого когда-то любили ненавидеть зрители «Ходячих». В целом, судя по трейлеру, нас ждёт эдакий «Побег из Нью-Йорка» с разборками бандитов-дикарей и гладиаторскими боями на арене.

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Библиотекари: Следующая глава

Librarians: The Next Chapter
Когда и где? 25 мая на TNT.
Что? «Низкое» фэнтези, ответвление сериала «Библиотекари».
О чём? Библиотекари — это своего рода «Ночной дозор», маги, защищающие реальный мир от опасных магических созданий и артефактов. Новый сериал рассказывает о новой группе библиотекарей во главе с Викрамом Чемберленом. Он переносится в наши дни из прошлого, встречает в своём замке, превращённом в музей, современных людей, не верящих в магию, и случайно выпускает из хранилища нечто волшебное и могущественное.
Трейлер
Чего ждём? Франшиза «Библиотекари», состоящая из серии телефильмов и сериала на четыре сезона, так и не стала мировой сенсацией, но своего зрителя нашла, и фанаты празднуют её возрождение. Правда, знакомых лиц они тут почти не увидят. Хотя руководил созданием спин-оффа тот же шоураннер Дин Девлин, команда актёров и персонажей новая. Из старых знакомых нам обещают только гостевое появление гениального искусствоведа Джейкоба Стоуна в исполнении Кристиана Кейна.

Два холма, 3-й сезон

Когда и где? 27 мая на Start.
Что? Российский пародийный постапокалипсис.
О чём? О «войне полов»: после конца света женщины построили до смешного утопическое общество с фитнесом и без глютена, а мужчины одичали до состояния варваров из «Безумного Макса». Впрочем, к концу второго сезона мир матриархата развалили, сломав коварную нейросеть «Лариса». Девушкам теперь приходится жить на развалинах с «приматами-примитивами». Вместе они пытаются возродить утерянные технологии и готовятся «ковать новую историю Матушки-России».
Трейлер
Чего ждём? Как ни странно, сериал, который выглядел как разовая шутка на тему «Сексмиссии», оказался живучим. Правда, в нём уже намного меньше высокотехнологичного будущего с дорогими спецэффектами. Трейлер хитроумно разбавлен кадрами из первых сезонов, но в той части, где показывают именно новый сезон, действие происходит в основном на руинах с оборванцами. Никита Кологривый, игравший «примата» Геру, стал очень востребованной звездой благодаря «Слову пацана», поэтому в новом сезоне его персонаж таинственно пропал за кадром и, видимо, появится только в камео. А в кадре царит брутальный Виктор Епифанцев в роли авторитета Барона.

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Кот-император

Emperor of catkind.I are controls the spice, I are controls the Universe.

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