Берлин, недалёкое будущее. Немой бармен Лео работает в криминальном районе и встречается с официанткой Надирой. Однажды Надира исчезает. Лео предстоит искать её по злачным местам мрачного мегаполиса, полным мафии, проституток, трансвеститов и нелегальных хирургов.

Mute Жанр: криминальная драма, киберпанк

Режиссёр: Дункан Джонс

В ролях: Александр Скарсгард, Пол Радд, Джастин Теру

Премьера: 23 февраля 2018, Netflix

Похоже на: «Призрак в доспехах» (2017)

«Город грехов 2» (2014)

«Немой» — долгожданный новый фильм режиссёра Дункана Джонса. Того, кто снял отличную «Луну 2112» и «Исходный код» — лучший фантастический фильм 2011 года. Но затем его «Варкрафт» провалился в прокате (заслуженно или нет — можно спорить бесконечно, чем мы в редакции и занимаемся), и Джонс уполз зализывать раны на Netflix.

От «Немого» ждали возвращения к умной фантастике и независимого кино с сильным сюжетом. Дункан сулил «идейное продолжение» «Луны 2112». Всё это оказалось не так. «Немой» — совсем не тот фильм, который мы ждали. Этот обзор — список несбывшихся надежд и того, как фильм их обламывал.

Дункан Джонс снова снимает независимое кино! Наверняка это философская фантастика с оригинальной идеей!

Самое шокирующее, что вы сегодня узнаете: «Немой» не фантастика.

Да, дело происходит в будущем, в кадре мелькают летающие машины и футуристические гаджеты. Формально мы в мире киберпанка. Но это лишь фон — на сюжет он никак не влияет. Это особенно удивительно, если сравнить фильм с «Луной 2112» и «Исходным кодом». Там яркое фантастическое допущение лежало в основе истории и помогало раскрыть тему. Тут же антураж можно убрать — и получится эпизод бытовухи из криминальной сводки ГУВД.

В этом есть маленький плюс: для киберпанка фильм необычен. Штампов вроде злых корпораций, невинных андроидов и нереальной реальности тут нет. Только криминальный мир футуристического Берлина, только бары, бордели, подпольные клиники. Но это не новый подход к жанру, а полное им пренебрежение: проработанным миром будущего тут и не пахнет. Дункан просто прилепил неон и небоскрёбы на задник и решил, что и так сойдёт.

Да и к дьяволу фантастику. Пусть будет просто лихая криминальная история, «Город грехов» или «Большой куш» в антураже киберпанка. Плохо, что ли?

О, если бы Джонс закрутил остросюжетный триллер в неонуарной обёртке, такой фильм был бы интересен и без фантастики. Но не вышло и этого. «Немому» не хватает драматизма и мрачной обречённости, чтобы стать «Городом грехов». Чтобы быть «Криминальным чтивом» или «Большим кушем», ему недостаёт чёрного юмора. А главное — тут нет увлекательного повествования, заставляющего прилипнуть к экрану в ожидании, что же дальше.

Фильм не такой уж остросюжетный: события развиваются очень медленно, и поначалу всё это похоже на бытовую драму. Нас медленно знакомят с героями, показывают их разговоры за жизнь, объяснения в любви, проблемы на работе. И даже когда Лео отправляется на поиски, его квест то и дело перебивают необязательными эпизодами, которые не продвигают сюжет и даже не всегда с ним связаны. Кажется, будто на монтаже Джонс ничего не вырезал и пытался уместить в фильм каждый отснятый фрагмент.

Так нас подробно знакомят с героями? Это интересно. К примеру, немой протагонист — как они это обыграют?

Проработка героя тут своеобразная. Предыстория-то у него есть. Нам показали, как Лео потерял голос, и объяснили, почему не восстановил (он ортодоксальный амиш, вера запрещает ему имплантаты). Только на сюжет это влияет не больше, чем антураж. То, что Лео немой, лишь служит поводом для пары сцен типа «автомат требует произнести что-то вслух, герой разводит руками». Для сравнения, в «Форме воды» немота героини была её ключевой чертой, заставляла актрису играть лицом и телом, выучить язык жестов.

А Лео немота делает скучным и невыразительным. Ни тебе внутренних монологов — а мы, чёрт возьми, в нуарном детективе! — ни диалогов, ни шуток. Мы не знаем, что он думает, а из-за деревянной игры Скарсгарда не всегда ясно, и что чувствует. Наш герой — угрюмый Тарзан, который чуть что лезет в драку, не меняя выражения лица. Надира немногим лучше: всё своё экранное время она повторяет, как любит Лео, чтобы мотивировать его на остаток фильма.

Уныние развеивают подпольные хирурги Кактус и Дак. Вот эти сукины дети препираются и перешучиваются, у них циничный взгляд на мир и забавные отношения вечно ссорящихся, но неразлучных братанов. Они придают «Немому» оттенок «Большого Лебовски» или чёрной комедии Гая Ричи. На их сценах хочется, чтобы весь фильм продолжался в таком духе и не возвращался к Лео.

Вот только Лео делает хоть что-то — ищет Надиру, а у хирургов нет сюжета, они просто работают и общаются. Вопреки аннотации, они не «проводники» героя, а просто околачиваются поблизости. Лишь под самый финал парочка начинает влиять на сюжет, стремительно теряя при этом обаяние.

Может, хоть финал неожиданный?

Да, в третьем акте Джонс увязывает линии с помощью хитрого твиста. Фильм перестаёт напоминать набор зарисовок из жизни и переходит к борьбе героя со злодеем. Завершается она очень приземлённым и слегка разочаровывающим образом. Но это как раз не плохо. Нет, фильм терпит крушение сразу после развязки.

Закончись «Немой» на десять минут раньше, у него был бы мрачный, не очень впечатляющий, но осмысленный финал. Фильм говорил бы: глядите, даже в будущем мир жесток и глуп, люди убивают и умирают по нелепым поводам, а подонки этим пользуются. Но «Немой» почему-то не кончается на этом и тянется дальше. Конфликт уже исчерпан, а кино продолжается, персонажи всё не уходят с экрана. И ведут себя так неестественно, будто киберпанк-детектив вдруг сменился артхаусом с логикой сна. За считаные минуты Джонс превратил неплохую мрачную концовку в натянуто-бредовую.

О финале — только для смотревших Дак подбирает Лео и насильно вставляет ему имплант голоса? И всё это только ради того, чтобы Лео вслух извинился за убийство Кактуса Билла? Серьёзно?! Тут даже не ясно, с чего начать, настолько в этом неправильно всё. Зачем вообще Даку извинения, что это за бзик?? Почему Лео должен извиняться за убийство в ходе самообороны? Почему он должен извиняться Даку, который сам Кактуса предал, подставил и оставил умирать? Разве может так действовать человек в здравом уме — а Дака нам до сих пор показывали как трусливого хитреца? Почему он просто не возьмёт девочку и не уедет подальше от опасного и непредсказуемого громилы? А он вместо этого возит его за собой, всячески троллит тем, что Надира была с Кактусом, и угрожает сбросить с моста. У него что, суицидальные наклонности разыгрались? Разумеется, Лео убил его при первой же угрозе! Но ещё больше вопросов вызывает поведение дочки Кактуса. На минутку, у этого ребёнка только что отец убил мать, а затем убили и отца. Даже если она об этом не знает, как любой живой человек она должна как минимум задавать вопросы «Где мой папа, где мама?» А если ей рассказали где-то за кадром — реагировать на это, плакать, хотя бы! Вокруг неё падают трупы, пропадают знакомые и родные люди, а она улыбается, ничего не замечает и идёт за чужим дядей. Когда этого дядю тоже убивают — она не спрашивает, куда он делся, а идёт к Лео, совсем малознакомому человеку — и убийце её отца! Она что, умственно отсталая? Весь этот бред с притянутым за уши хэппи-эндом нужно было вырезать и закончить на десять минут раньше. Давайте представим, что Джонс так и сделал. Кактус Билл убит. Лео умер в лесу от травм и горя, обнимая труп Надиры. Все погибли — выжил только подонок Дак, который уехал в закат со своей маленькой пленницей. Страшный, жестокий, мрачный финал в духе нуара — такого этот фильм заслуживал.

Хотя бы ради атмосферы киберпанка и нуара стоит смотреть?

Дух неонуарного мира с его ночными клубами и мрачными закоулками тут передан действительно неплохо. Однако бюджета телефильма, конечно, не хватило на богатые декорации и спецэффекты. Поэтому будущее сделано как бы вполсилы. Небоскрёбы и неоновые вывески то и дело сменяются обычными берлинскими улицами и домами. С летающими машинами соседствуют наземные, а большинство героев одето в пиджаки и майки XX века.

Пожалуй, в этой эклектике есть доля реализма — в будущем осталось многое из прошлого, и даже в киберпанк-мегаполисе должны быть детские площадки. Но целостного мира из этого не получается. Что в этой вселенной творится, чем она отличается от нашей, помимо неуклюжих секс-роботов и возможности звонить с холодильника, мы можем только гадать. Это особенно обидно, если помнить, что в «Немом» Джонс обещал показать нам мир «Луны».

Итог: проходная криминальная драма, на которую натянули антураж киберпанка. «Немой» кое в чём неплох — тут есть мрачная атмосфера, хорошо сыгранные злодеи и капля оригинальности. Только ни умной фантастики, ни проработанного мира, ни симпатичных героев в нём нет. Идея «Города грехов» в будущем хороша, но её предстоит воплотить кому-то другому. А за Джонса пора переживать ещё сильнее. Ладно «Варкрафт», но если он не справляется даже с родным независимым кино, его возвращение в Голливуд мы увидим нескоро.

Если вы нашли опечатку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.