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Какие фильмы смотреть в мае 2025? Мировые премьеры: Marvel, Ричи и секси-гоблинша

Кот-император
1 мая 12:00
2797
6 минут на чтение
Две главные премьеры на Западе в этом мае — условно «диснеевские»: кроссовер марвеловских героев и ремейк диснеевского мультфильма (возможно, лучший!). Кроме того, для любителей фантастики есть независимое кино, для любителей ужасов — возвращение знаменитой серии, а для любителей зрелищ — два боевика, проламывающихся на территорию фантастики. Ну а для любителей девушек-гоблинов… в общем, сами увидите.

Громовержцы

Thunderbolts*
Когда? 2 мая 2025 года.
Что? Супергеройский и супершпионский боевик по вселенной Marvel.
О чём? О спецотряде неоднозначных марвеловских антигероев, которых ЦРУ поймало, арестовало и заставило выполнять опасное задание. В команду входят Зимний Солдат из «Капитана Америки», Елена Белова, Красный Страж и Таскмастер из «Чёрной вдовы», Призрак из «Человека-муравья» и Агент США — неудавшийся преемник Кэпа из сериала «Сокол и Зимний Солдат». Бороться им предстоит с Часовым — очень могущественным супергероем, который взбунтовался и подался в суперзлодеи.
Трейлер
Чего ждём? Ответ на вопрос — почему в названии звёздочка? В остальном с фильмом всё более-менее ясно. Marvel собрали в команду всех бесхозных антигероев, у которых не было собственной серии фильмов, и устроили свой ответ «Отряду самоубийц» — бадди-муви про команду неудачников.
Если верить первым отзывам критиков, получилось неплохо. Фильм называют не идеальным, во многом стандартным, но в меру забавным и раскрывающим персонажей. Особенно хвалят Флоренс Пью в роли Беловой. Консенсус критиков таков, что «Громовержцы» работают как нормальное супергеройское кино, что для современной MCU, измученной неудачами, уже достижение.

Лило и Стич

Lilo & Stitch
Когда? 23 мая 2025 года.
Что? Фантастическая сказка. Ремейк мультфильма 2002 года.
О чём? Стич — маленький, вредный и пушистый инопланетянин, которого злодеи создали как супероружие. Но малыш сбежал на Землю. Тут он подружился с гавайской девочкой-сиротой Лило и научился вместе с ней чилить, веселиться и ценить простые радости. Но за Стичем всё ещё охотятся и космические пираты, и космические власти.
Трейлер
Чего ждём? Никакого переосмысления и никакого «убийства детства» не ждём: режиссёр кукольного инди-хита «Марсель, ракушка в ботинках» снял для «Диснея» фильм в том же духе, что оригинальный мультик, только вживую. Такая же детская комедия с милыми героями (девочка в главной роли радует естественностью уже в трейлере), незатейливым юмором и дозой семейных ценностей. Смысла в этом немного, но в целом, «Лило и Стич» имеют шансы оказаться самым приличным и наименее возмутительным диснеевским ремейком за последние годы.

Миссия невыполнима: Финальная расплата

Mission: Impossible – The Final Reckoning
Когда? 23 мая 2025 года.
Что? Супершпионский боевик, восьмая часть серии «Миссия невыполнима».
О чём? О суперагенте Итане Ханте и его команде, которые пытаются остановить искусственный интеллект «Сущность» и не дать ему попасть в руки преступника Габриэля. А эта самая «Сущность» уже проникла в оборонные системы крупнейших держав.
Трейлер
Чего ждём? Фантастическое кино, как ни странно! Серия «Миссия невыполнима» и раньше не отличалась реализмом со всеми этими чудо-масками и прочими гаджетами, а в последние годы окончательно перешла жанровую грань. Достаточно напомнить, что главным мировым злом с предыдущей «Миссии» стал обретший самосознание ИИ с замашками «Скайнета».
Ну и, конечно, ждём новых трюков в исполнении Тома Круза. Киноветеран к 60 годам открыл в себе внутреннего Джеки Чана и безуспешно пробует убиться на съёмках изощрёнными способами, внушая ужас страховым компаниям. На этот раз он повисел на биплане вверх ногами и чуть не потерял сознание.

Источник вечной молодости

Fountain of Youth
Когда? 23 мая 2025 года на Apple TV.
Что? Приключения с элементом мистики.
О чём? О поисках мифического источника юности, которыми занимается команда во главе с братом и сестрой Пардю. Люк (Джон Красински) — романтик, верящий в легенду, Шарлотта (Натали Портман) — скептик. В компании помощников они отправляются в путешествие.
Трейлер
Чего ждём? Новый фильм Гая Ричи, разве этого мало? Правда, он присоединился к этому проекту для стриминга не с самого начала и работал по сценарию Джеймса Вандербилта («Зодиак», «Новый Человек-паук»), но уже от трейлера немного веет знакомым духом «Агентов А.Н.К.Л.». Ждём приключенческое кино в жанре «Индиана Джонс» с трюками, подземельями и ироничными перепалками героев.

Пункт назначения: Узы крови

Final Destination: Bloodlines
Когда? 16 мая 2025 года.
Что? Мистические ужасы, шестой фильм серии «Пункт назначения».
О чём? О проклятии, вызывающем несчастные случаи. Девушка Стефани получает предсказание, что вся её семья вот-вот погибнет самым нелепым образом. Она выезжает в родной город, чтобы это предотвратить.
Трейлер
Чего ждём? Возвращения знаменитой серии ужастиков спустя аж 14 лет. Правда, только самой серии, а не её создателей: «Узы крови» — мягкий перезапуск, история новых героев, снятая новыми людьми (режиссёры Липовски и Стейн известны по инди-триллеру «Иные» и неудачной полнометражке «Ким Пять-с-плюсом»). Из старого «Пункта назначения» вернётся разве что неизменный Тони Тодд в роли Уильяма Бладворта, знатока проклятия и мудрого советчика.

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Абсолютное господство

Absolute Dominion
Когда? 9 мая 2025 года на видео.
Что? Антиутопический боевик про единоборства.
О чём? В недалёком будущем религиозные войны довели планету до ручки. Поэтому мировое правительство (оно тут почему-то есть) объявило турнир по единоборствам. Каждая религия выставляет лучших бойцов, победитель становится единственной всемирной верой. Главный герой — генетически модифицированный боец, выступающий за команду атеизма. Round 1, Fight!
Трейлер
Чего ждём? Инди-кино про боевые искусства с откровенно бредовой завязкой, которая лишь служит поводом для драк, драк и ещё раз драк. Создательница «Абсолютного господства» Лекси Александр больше известна как каскадёр и постановщица боевой хореографии, работавшая над многими сериалами, а из её режиссёрских работ вы могли слышать разве что про «Карателя» в версии 2008 года. Её новый фильм настолько независимый, насколько возможно: прокатывать его отказались Blumhouse и Netflix, и эта честь отошла Giant Pictures, специализирующейся на таких вот «би-муви».

Код молнии

The Lightning Code
Когда? 9 мая 2025 года на Prime Video.
Что? Научная фантастика ближнего прицела.
О чём? Молодой изобретатель Майлз строит у себя в гараже генератор бесконечного электричества, пытаясь восстановить забытые изобретения великого Теслы. Семья, друзья и маленький робот ему помогают.
Трейлер
Чего ждём? Трейлер сулит добрую производственную комедию, в которой изобретатель с товарищами ставят опыты, лажают и пробуют снова, отпуская про это комментарии разной степени остроумия. Судя по мимолётным репликам и выстрелам под конец, Майлз между делом перейдёт дорогу какой-то корпорации. Но в целом нас ждёт оптимистичное и почти бесконфликтное кино о том, как герои строили-строили и наконец построили. Даже удивительно, что в наши дни такое ещё снимают!

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Тайна зубных фей

A Tooth Fairy Tale
Когда? 2 мая 2025 года в кинотеатрах, 20 мая на видео.
Что? Сказочный мультфильм.
О чём? О зубных феях, которые в этой сказке не одна личность, а целая цивилизация. Юноша-фей Ван не хочет всю жизнь пахать на сборе зубов и вместо этого отправляется в путешествие в компании тролля Рупи и девушки-гоблинши Джеммы.
Трейлер
Чего ждём? Новый фетиш для любителей рисовать грязные фан-арты про сексуальных гоблинш. Зелёную красотку Джемму они в покое не оставят, это уж точно. В остальном мультфильм выглядит обычным подростковым фэнтези в духе «Эпика» или «Артура и минипутов», с неплохой графикой, но шаблонным сюжетом.

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Кот-император

Emperor of catkind.I are controls the spice, I are controls the Universe.

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