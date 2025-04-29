Какие фильмы смотреть в мае 2025 в кино? Библия, русские сказки и самый кассовый мультфильм

Майский прокат в России, на первый взгляд, просто ломится от фэнтезийных премьер. Правда, большинство из них — отечественные комедии с небольшим сказочным элементом. Впрочем, есть интересные исключения. Например, самый кассовый мультфильм в истории, великий китайский эпос, якутские ужасы и старое доброе аниме на большом экране. О западных премьерах, которые не выходят в нашей стране (официально, конечно), мы расскажем в следующей части подборки.

Очи

The Legend of Ochi

Когда? 8 мая 2025 года.

Что? «Низкое» фэнтези.

О чём? Об очи — не о глазах, а о пушистых созданиях, живущих в лесу на таинственном острове. Здесь их принято бояться, существует специальная служба охотников на очи. Но девочка Юрайя, внучка главного охотника, подружилась с детёнышем очи и хочет его защитить.

Чего ждём? Независимое фэнтези от студии A24, в котором главная приманка не сюжет, а атмосфера, красивые виды и удивительная работа мастеров по спецэффектам. С сюжетом тут, кажется, всё ясно заранее: ещё одна история про то, как дети спасают чудо-существо от взрослых. Куда интереснее сам очи: как ни странно, эту голубую мартышку сделали не на компьютере, а вживую, с помощью аниматроники. На такое чудо техники стоит посмотреть. Как и на актёрскую игру: в роли охотника — главный хоррор-дед нашей эпохи Уиллем Дефо, а на подхвате у него Финн Вулфхард (« Очень странные дела », « Оно »).

Нэчжа побеждает Царя драконов

哪吒之魔童闹海

Когда? 29 мая 2025 года.

Что? Китайский фэнтези-мультфильм. Продолжение мультфильма «Нэчжа» (2019).

О чём? О Нэчже, мальчике-демоне, и Ао Бине, принце драконов. В финале прошлого фильма они пожертвовали своими физическими телами и стали бесплотными духами. В продолжении они пытаются восстановить самих себя, а пока что делят на двоих новое тело Нэчжи.

Чего ждём? Самый кассовый мультфильм в истории! Китайцы валом повалили на восточную сказку, персонажи которой взяты из старинного романа «Возвышение в ранг духов», и ещё до премьеры в России «Нэчжа 2» собрал более 2 миллиардов долларов — больше, чем у «Мстителей 3», и чуть меньше «Титаника».

По сравнению с шумихой вокруг него сам мультфильм не кажется чем-то революционным: просто детское фэнтези с драками и спецэффектами. Впрочем, критикам он тоже пришёлся по душе, и не только китайским, но и западным (96% одобрения на «Томатах»). Только перед походом на него советуем ознакомиться с первой частью «Нэчжи». Иначе могут быть непонятны конфликты демонов, драконов и небожителей — а также то, почему герои на начало событий мертвы, но не совсем.

Творение богов 2: Битва с демоническим войском

封神第二部：战火西岐

Когда? 29 мая 2025 года.

Что? Китайское фэнтези, продолжение фильма «Творение богов».

О чём? О злом царе Чжоу Сине из династии Шан, который в прошлом фильме поссорился со своим наследником Инь Цзяо. В междоусобице оба погибли, но в начале второй части обоих воскресили: царя — лисица-оборотень, а царевича — великий святой. Второй раунд великой войны не за горами!

Чего ждём? Как ни странно, «Творение богов» основано на всё том же на романе XVI века «Возвышение в ранг духов». Но если «Нэчжа» играет с его персонажами, делая из них забавных мультяшек для детей, то «Творение богов» замахивается на суровый эпос для взрослых. Битвы огромных армий, исторические костюмы, фантастические существа — трейлер сулит всё, чего мы ждём от китайского фэнтези. И это ещё только вторая часть трилогии! Как и «Нэчжа 2», фильм — продолжение, которое начинается с воскрешения героев, так что с первой частью стоит ознакомиться заранее.

Как и у «Нэчжи 2», у «Творения богов 2» пока нет официального русского трейлера. Это может означать, что премьеру перенесут на июнь, но пока что оба прокатчика указывают в анонсах конец мая 2025 года.

Царь царей

The King of Kings

Когда? 15 мая 2025 года.

Что ? Библейская притча, мультфильм. Экранизация книги Чарльза Диккенса «Жизнь Господа нашего Иисуса Христа».

О чём? Про Иисуса Христа, конечно! Евангельскую историю рассказывает своему сыну сам Диккенс, и они с мальчиком в воображении переносятся в библейские времена.

Чего ждём? Один из самых нашумевших мультфильмов начала года, хотя российский зритель вряд ли сможет оценить, почему. Выглядит «Царь царей» по трейлеру скромно и не то чтобы зрелищно, зато актёрский состав на озвучке в оригинале у него такой, будто это блокбастер высшего разряда. Диккенса озвучил Кеннет Брана, его жену — Ума Турман, Пилата — Пирс Броснан, Ирода — Марк Хэмилл, апостола Петра — Форест Уитакер, Кайафу — Бен Кингсли, а голосом самого Спасителя поработал Оскар Айзек!

Мы, конечно, их голосов не услышим. Но на Западе ставка на звёзд оправдалась: «Царь царей» отлично выступил в прокате, да и отзывы критиков получил сдержанно положительные, хотя и без особых восторгов.

Русские сказки и комедии

В этом месяце как будто прорвало трубу кинопровода, и на экраны хлынули однотипные отечественные фильмы. Большинство из них снято в одном жанре и даже с одной и той же сюжетной основой: антигерой-эгоист сталкивается со сказочным чудом и перевоспитывается.

Бес попутал

Когда? 8 мая 2025 года.

Что? Сказочная комедия.

О чём? Грешник, лжец и прелюбодей Иван умер и попадёт в ад. Но бес предлагает ему сделку: можно вернуться на Землю и жить дальше… но надо вместо себя убить невинную девушку. Бес помогает организовать убийство, а заодно просто изводит Ивана, пользуясь тем, что никто другой его не видит.

Чего ждём? Павла Деревянко в роли вальяжного, ироничного беса: его игра — главная приманка этого фильма. А вот сюжет выглядит предсказуемым заранее: кто-то сомневается, что Иван исправится и полюбит предназначенную ему жертву?

Олень

Когда? 15 мая 2025 года.

Что? Сказочная комедия.

О чём? Бабника Андрея прокляла бабушка одной из его мимолётных любовниц: теперь у него при попытке заняться сексом вырастают рога.

Чего ждём? Романтическую комедию, в которой он и она якобы терпеть друг друга не могут, но в конце наверняка будут вместе, в любви и семейных ценностях. «Олень» выглядит как очередная история о перевоспитании неправильно ведущего себя антигероя через некое чудо.

Сокровища гномов

Когда? 1 мая 2025 года.

Что? Сказочная комедия.

О чём? Неудачник Рома подделал завещание и получил в наследство вместе с домиком крошечных гномов (скорее даже лилипутов). А они, оказывается, умеют искать клады.

Чего ждём? «Чтобы находить клады, надо делать добрые дела», — заявляют гномы. И сразу ясно, что антигероя Никиты Кологривого будут перевоспитывать и учить хорошему. Но перед этим он большую часть фильма будет громко орать.

Легенды наших предков

Когда? 1 мая 2025 года.

Что? Сказочная комедия.

О чём? Журналист начинает видеть сказочных созданий с Урала вроде лешего. Они требуют, чтобы он возродил уральские легенды, иначе мифические существа вымрут без людской веры.

Чего ждём? От предыдущих пунктов фильм отличается только уклоном в сказку вместо комедии — герои не орут, а голосами добрых дедушек рассуждают о важности мифов и легенд. В остальном практически всё то же самое.

сНежный человек

Когда? 29 мая 2025 года

Что? Сказочная комедия.

О чём? Глуховатого мальчика Мирона никто не понимал, пока он не встретил мохнатого йети по кличке Филя. Теперь у него большой и сильный друг. Правда, за этим другом охотятся злодеи.

Чего ждём? «Гарри и Хендерсонов» в нашем дворе, рассчитанных на детей. Здоровенный сасквоч будет защищать школьника от хулиганов, а школьник его спасёт от охотников, которые почему-то хотят Филю не поймать, а именно убить.

Соловей против Муромца

Когда? 22 мая 2025 года.

Что? Сказочная комедия.

О чём? Соловей-разбойник победил Илью Муромца и присвоил себе его подвиги. Тысячелетия спустя учёный находит богатыря, замороженного во льдах, и воскрешает, чтобы Илья остановил Соловья, желающего отдать весь мир злому богу Велесу.

Чего ждём? Из всех сказочных комедий этого месяца «Соловей против Муромца» кажется не лучшей, но самой странной и отбитой. Сюжет, в котором Муромец косплеит Капитана Ледышку, и странный мир, где богатыри дерутся на арене в футуристических доспехах, — всё это хоть немного выделяет фильм в нашей подборке.

А также: ужасы под чужими названиями и не только

Добрая традиция нашего дайджеста — рассказывать про (не)добрую традицию отечественного проката: выпускать малоизвестные фильмы ужасов под такими названиями, чтобы они казались продолжениями известных серий. Не ведитесь! Впрочем, некоторые из этих фильмов могут быть любопытны сами по себе.

Кукушка — якутский этно-мистический фильм о таинственной соседке и духах предков. Несмотря на типовое название, не пытается ни под что закосить — это вообще не совсем хоррор, а скорее артхаусное чёрно-белое кино с национальным колоритом.

Астрал. Мёртвое сердце (Saheul) — южнокорейский ужастик про изгнание демона из мёртвой девочки. Никак не связан с серией Insidious, известной у нас как «Астрал»; корейское название переводится как «Три дня» — столько у экзорциста времени до похорон.

Астрал: Долг крови (Hutang Nyawa) — индонезийский ужастик о девушке-заводчанке, которая должна выплатить мистический долг семьи. Не связан не только с Insidious, но и с другим «Астралом» в этом списке! Зато в оригинале он действительно «Долг крови».

Зловещие мертвецы: Некрономикон (Pusaka) — индонезийский слэшер про дом, полный исторических артефактов. Никакого Эша с бензопилой, никакого Лавкрафта — фильм называется «Семейная реликвия».

Кукла. Реинкарнация (Rob1n) — британский НФ-ужастик про робота-ребёнка, который преследует своего «родителя», желая внимания. Никакой связи с «Реинкарнацией» Ари Астера — фильм подражает скорее серии «М3ган».

Сущность. Семейный кошмар (Rosario) — колумбийский ужастик о девушке, которая приехала на похороны бабушки, а та оказалась ведьмой, и в доме начался «Полтергейст».

Чёрные священники (Geomeun sajedeul) — южнокорейский ужастик, как ни странно, про христианских экзорцистов. Фильм аж 2015 года — возможно, поэтому известен под настоящим названием. В своё время возглавлял южнокорейский прокат, но особой памяти не оставил.

А также: мультфильмы для детей

Маракуда — российский мультфильм про первобытных дикарей. Своего рода смесь «Крудсов» и «Как приручить дракона»: пещерные люди, неуместные динозавры и сын вождя, который хочет не убивать животных, а дружить с ними.

Ганзель и Гретель: Миссия «Спящая красавица» — российский компьютерный мультфильм, продолжение «Ганзеля и Гретель» 2021 года, неожиданно ставшего хитом на Netflix. На сей раз суперагенты носятся по сказочному миру, пытаясь расколдовать принцессу.

Песня Сирин — мультфильм из Беларуси о двух школьниках, попадающих в сказочный мир. Знатоки отмечают, что название и цветовую гамму птицы Сирин, похоже, позаимствовали у короткометражки 2022 года « СКАЗ: Песня Сирин ». Впрочем, на этом сходство заканчивается: полнометражка не рисованная, а компьютерная, и рассказывает не фольклорную историю в средневековой атмосфере, а типовое фэнтези про современных подростков.

А также: повторный прокат аниме

За облаками (2004)

Очень красивая фантастическая мелодрама Макото Синкая. В её альтернативном мире Япония до сих пор оккупирована США, а на острове Хоккайдо СССР строит загадочный зиккурат до небес. Герои, двое юношей и девушка, мечтают долететь до этой башни. Мультфильм переплетает мистику, антиутопию и историю любви, и конечно, в нём полно грандиозных облаков и печальной музыки.

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Призрак в доспехах 2: Невинность (2004)

Продолжение классического киберпанка «Призрак в доспехах». Бато, напарник исчезнувшей Мотоко Кусанаги, расследует серию убийств: кто-то взломал роботов-куртизанок и заставил их убивать своих хозяев. Конечно, за этим стоят и тайны корпораций, и серьёзные вопросы о сущности искусственного интеллекта.

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