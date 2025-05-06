Сериал «Звёздные войны: Сказания о преступном мире» — приятный сюрприз от создателя «Войн клонов»

Осенью 2022 года подразделение Lucasfilm Animation запустило анимационную антологию «Сказания» (Tales of). Каждый её сезон состоит из шести короткометражек, посвящённых тем или иным персонажам далёкой-далёкой галактики. Первый сезон, получивший подзаголовок «Сказания о джедаях», рассказывал неизвестные истории из жизни графа Дуку и Асоки Тано, «Сказания об Империи» были посвящены Баррисс Оффи и Морган Элсбет, в «Сказаниях о преступном мире» настал черёд Асажж Вентресс и Када Бейна. И уже первый эпизод подготовил зрителям приятный сюрприз.

Ещё после выхода «Сказаний о джедаях» сложилось впечатление, что Дейв Филони нашёл способ продолжать «Войны клонов» после финала самого сериала. Первый сезон рассказывал неизвестные истории из жизни двух заметных персонажей мультсериала — графа Дуку и Асоки Тано. Их дальнейшая судьба к тому моменту была уже известна — граф Дуку отдал концы ещё двадцать лет назад в начальных сценах «Мести ситхов», а Асока засветилась во втором сезоне «Мандалорца», так что антология лишь заполняла белые пятна в их биографии.

Что мы писали о первой части: Сериал «Сказания о джедаях»: мудрая история от создателя «Войны клонов» Илья Глазков 02.11.2022 26730 Анимационная антология по «Звёздным войнам» — масштабная, эффектная и в то же время минималистичная.

В «Сказаниях об Империи» структура антологии начала меняться. И если три эпизода о Морган Элсбет следовали схеме из первого сезона и рассказывали истории об её прошлом, то три эпизода о Баррисс Оффи повествовали о её жизни после приказа 66. В последний раз Баррисс появлялась в кадре ещё в финале пятого сезона «Войн клонов» весной 2013 года. После этого дальнейшая судьба героини десять лет оставалась покрыта мраком тайны, что порождало самые безумные фанатские теории.

«Сказания об Империи» наконец-то удовлетворили интерес фанатов и позволили Филони довести до логического завершения одну из сюжетных нитей, оставшихся подвешенными в воздухе после преждевременного закрытия «Войн клонов». Филони явно доволен результатом, судя по тому, что в «Сказаниях о преступном мире» он решил прибегнуть к аналогичному приёму.

Как и две предыдущие части антологии, «Сказания о преступном мире» состоят из шести эпизодов от 12 до 18 минут. Одна половина эпизодов повествует о Асажж Вентресс, вторая — о печально известном охотнике за головами Каде Бейне. Эпизоды о Бейне вновь рассказывают три истории из разных периодов жизни персонажа, объединённые общей темой. В данном случае — его взаимоотношениями с другом детства по имени Ниро. Оказывается, Бейн вырос беспризорником на улицах, и его единственным товарищем был такой же сорванец Ниро. Пути друзей разошлись, когда они повстречались с главарём шайки по имени Лазло. Бейн покинул родную планету, вступил в банду Лазло и со временем дорос до её главаря, а вот Ниро остался и стал служителем закона. И однажды их пути пересеклись вновь…

Три эпизода о Бейне оставляют двойственное впечатление. Кад Бейн — один из самых ярких и запоминающихся персонажей «Войн клонов», спору нет. Но если тот же Хондо Онака остался в памяти фанатов как симпатичный и обаятельный антигерой, который в зависимости от обстоятельств может и помочь главным героям, и подгадить им, то Бейн при всей своей харизматичности — чётко выраженный антагонист. И если эпизод «Хорошая жизнь», где будущий охотник за головами предстаёт уличным беспризорником, и пробуждает симпатию к персонажу, то в двух следующих Бейн жестокостью и безжалостностью душит их на корню. При этом финальная сцена части о Бейне вроде бы намекает на продолжение — там прослеживаются параллели со сценой с неким мальчиком и его отцом на арене Джеонозиса — но «Книга Бобы Фетта» перечёркивает возможное развитие этой линии.

А теперь переходим к части об Асажж Вентресс, и эти эпизоды демонстрируют дальнейшее развитие идей Филони. На этот раз Дейв не просто подвязал подвисшую в воздухе сюжетную нить — история Асажж Вентресс была закончена в романе Кристи Голден «Ученик тьмы» и не требовала продолжения. Нет, Филони решил исправить одно из своих прежних сюжетных решений.

И вот главный сюрприз «Сказаний о преступном мире». Три эпизода об Асажж Вентресс продолжают историю героини после финала «Ученика тьмы». Это даже не спойлер — в первых же кадрах мать Талзин с помощью магии Ночных сестёр воскрешает Асажж спустя считаные мгновения после того, как Квинлан Вос и Оби-Ван похоронили её тело. «Ты мертва, но этого не должно было случиться», — говорит Талзин, и легко представить, как те же слова говорит сам Филони, представляя, какие ещё истории с участием Асажж он мог бы рассказать.

И ещё один сюрприз — все три эпизода с участием Асажж складываются в единую последовательную историю, которая, в свою очередь, может стать началом чего-то нового. Получив шанс начать жизнь заново, Асажж ищет лишь гармонии и покоя. Скрывшись на очередной захолустной планетке, Вентресс устраивается на работу в офисе по продаже билетов на межсистемные корабли. Однако хватка Империи постепенно распространяется даже на самые отдалённые звёздные системы. Столкнувшись с юным падаваном в бегах, Асажж, похоже, видит в парнишке себя в молодости и решает ему помочь.

На американском телевидении есть такое понятие — «бэкдор-пилот». Это когда один из эпизодов популярного сериала втайне от зрителей выполняет роль пилота нового: вводит новых персонажей, представляет новые сюжетные линии. Если аудитория хорошо принимает эпизод, студия заказывает полноценный сериал про этих героев. История об Асажж из «Сказаний о преступном мире» идеально подходит на роль «бэкдор-пилота» и буквально требует продолжения в том или ином виде.

«Сказания» воспринимаются как очередной реюнион лучших авторов «Войн клонов». Вот и над историями о преступном мире работали режиссёры Сауль Руиз, Натаниэль Виллануэва, Стюард Ли, сценарист Мэтт Михновец, композитор Кевин Кайнер и многие другие. И антология лишний раз показывает, что эти люди развиваются и не стоят на месте: анимация с каждым сезоном становится лучше, музыкальное сопровождение — разнообразнее, но лучше всего работает драматургия. Несмотря на то что эпизоды «Сказаний» примерно на треть короче, чем в «Войнах клонов», контента в одной серии антологии порой набирается на несколько эпизодов «Войн клонов» — удивительная плотность событий и отсутствие лишних сцен.

Хочется надеяться, что Lucasfilm Animation ещё даст всем этим людям возможность отточить и проявить мастерство, и мы увидим те же имена в титрах «Мола», а может, и других, ещё не анонсированных проектов.

«Сказания о преступном мире» — хороший подарок на День «Звёздных войн». Антология не только рассказывает шесть отличных новых историй об известных персонажах эпохи приквелов, но и дарит шанс начать всё сначала одной из самых харизматичных антигероинь «Войн клонов».

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