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#Star Wars (Звёздные войны)#антология#обзор сериала

Сериал «Звёздные войны: Сказания о преступном мире» — приятный сюрприз от создателя «Войн клонов»

Алексей Ионов
6 мая 15:00
1781
5 минут на чтение
Осенью 2022 года подразделение Lucasfilm Animation запустило анимационную антологию «Сказания» (Tales of). Каждый её сезон состоит из шести короткометражек, посвящённых тем или иным персонажам далёкой-далёкой галактики. Первый сезон, получивший подзаголовок «Сказания о джедаях», рассказывал неизвестные истории из жизни графа Дуку и Асоки Тано, «Сказания об Империи» были посвящены Баррисс Оффи и Морган Элсбет, в «Сказаниях о преступном мире» настал черёд Асажж Вентресс и Када Бейна. И уже первый эпизод подготовил зрителям приятный сюрприз.
Ещё после выхода «Сказаний о джедаях» сложилось впечатление, что Дейв Филони нашёл способ продолжать «Войны клонов» после финала самого сериала. Первый сезон рассказывал неизвестные истории из жизни двух заметных персонажей мультсериала — графа Дуку и Асоки Тано. Их дальнейшая судьба к тому моменту была уже известна — граф Дуку отдал концы ещё двадцать лет назад в начальных сценах «Мести ситхов», а Асока засветилась во втором сезоне «Мандалорца», так что антология лишь заполняла белые пятна в их биографии. 

Что мы писали о первой части:

Сериал «Сказания о джедаях»: мудрая история от создателя «Войны клонов»

Илья Глазков

02.11.2022

26730

Анимационная антология по «Звёздным войнам» — масштабная, эффектная и в то же время минималистичная.
В «Сказаниях об Империи» структура антологии начала меняться. И если три эпизода о Морган Элсбет следовали схеме из первого сезона и рассказывали истории об её прошлом, то три эпизода о Баррисс Оффи повествовали о её жизни после приказа 66. В последний раз Баррисс появлялась в кадре ещё в финале пятого сезона «Войн клонов» весной 2013 года. После этого дальнейшая судьба героини десять лет оставалась покрыта мраком тайны, что порождало самые безумные фанатские теории. 
«Сказания об Империи» наконец-то удовлетворили интерес фанатов и позволили Филони довести до логического завершения одну из сюжетных нитей, оставшихся подвешенными в воздухе после преждевременного закрытия «Войн клонов». Филони явно доволен результатом, судя по тому, что в «Сказаниях о преступном мире» он решил прибегнуть к аналогичному приёму.
Как и две предыдущие части антологии, «Сказания о преступном мире» состоят из шести эпизодов от 12 до 18 минут. Одна половина эпизодов повествует о Асажж Вентресс, вторая — о печально известном охотнике за головами Каде Бейне. Эпизоды о Бейне вновь рассказывают три истории из разных периодов жизни персонажа, объединённые общей темой. В данном случае — его взаимоотношениями с другом детства по имени Ниро. Оказывается, Бейн вырос беспризорником на улицах, и его единственным товарищем был такой же сорванец Ниро. Пути друзей разошлись, когда они повстречались с главарём шайки по имени Лазло. Бейн покинул родную планету, вступил в банду Лазло и со временем дорос до её главаря, а вот Ниро остался и стал служителем закона. И однажды их пути пересеклись вновь…
Три эпизода о Бейне оставляют двойственное впечатление. Кад Бейн — один из самых ярких и запоминающихся персонажей «Войн клонов», спору нет. Но если тот же Хондо Онака остался в памяти фанатов как симпатичный и обаятельный антигерой, который в зависимости от обстоятельств может и помочь главным героям, и подгадить им, то Бейн при всей своей харизматичности — чётко выраженный антагонист. И если эпизод «Хорошая жизнь», где будущий охотник за головами предстаёт уличным беспризорником, и пробуждает симпатию к персонажу, то в двух следующих Бейн жестокостью и безжалостностью душит их на корню. При этом финальная сцена части о Бейне вроде бы намекает на продолжение — там прослеживаются параллели со сценой с неким мальчиком и его отцом на арене Джеонозиса — но «Книга Бобы Фетта» перечёркивает возможное развитие этой линии. 
А теперь переходим к части об Асажж Вентресс, и эти эпизоды демонстрируют дальнейшее развитие идей Филони. На этот раз Дейв не просто подвязал подвисшую в воздухе сюжетную нить — история Асажж Вентресс была закончена в романе Кристи Голден «Ученик тьмы» и не требовала продолжения. Нет, Филони решил исправить одно из своих прежних сюжетных решений.
И вот главный сюрприз «Сказаний о преступном мире». Три эпизода об Асажж Вентресс продолжают историю героини после финала «Ученика тьмы». Это даже не спойлер — в первых же кадрах мать Талзин с помощью магии Ночных сестёр воскрешает Асажж спустя считаные мгновения после того, как Квинлан Вос и Оби-Ван похоронили её тело. «Ты мертва, но этого не должно было случиться», — говорит Талзин, и легко представить, как те же слова говорит сам Филони, представляя, какие ещё истории с участием Асажж он мог бы рассказать. 
И ещё один сюрприз — все три эпизода с участием Асажж складываются в единую последовательную историю, которая, в свою очередь, может стать началом чего-то нового. Получив шанс начать жизнь заново, Асажж ищет лишь гармонии и покоя. Скрывшись на очередной захолустной планетке, Вентресс устраивается на работу в офисе по продаже билетов на межсистемные корабли. Однако хватка Империи постепенно распространяется даже на самые отдалённые звёздные системы. Столкнувшись с юным падаваном в бегах, Асажж, похоже, видит в парнишке себя в молодости и решает ему помочь. 
На американском телевидении есть такое понятие — «бэкдор-пилот». Это когда один из эпизодов популярного сериала втайне от зрителей выполняет роль пилота нового: вводит новых персонажей, представляет новые сюжетные линии. Если аудитория хорошо принимает эпизод, студия заказывает полноценный сериал про этих героев. История об Асажж из «Сказаний о преступном мире» идеально подходит на роль «бэкдор-пилота» и буквально требует продолжения в том или ином виде. 
«Сказания» воспринимаются как очередной реюнион лучших авторов «Войн клонов». Вот и над историями о преступном мире работали режиссёры Сауль Руиз, Натаниэль Виллануэва, Стюард Ли, сценарист Мэтт Михновец, композитор Кевин Кайнер и многие другие. И антология лишний раз показывает, что эти люди развиваются и не стоят на месте: анимация с каждым сезоном становится лучше, музыкальное сопровождение — разнообразнее, но лучше всего работает драматургия. Несмотря на то что эпизоды «Сказаний» примерно на треть короче, чем в «Войнах клонов», контента в одной серии антологии порой набирается на несколько эпизодов «Войн клонов» — удивительная плотность событий и отсутствие лишних сцен.

Хочется надеяться, что Lucasfilm Animation ещё даст всем этим людям возможность отточить и проявить мастерство, и мы увидим те же имена в титрах «Мола», а может, и других, ещё не анонсированных проектов.
«Сказания о преступном мире» — хороший подарок на День «Звёздных войн». Антология не только рассказывает шесть отличных новых историй об известных персонажах эпохи приквелов, но и дарит шанс начать всё сначала одной из самых харизматичных антигероинь «Войн клонов». 

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Алексей Ионов

Журналист, переводчик, издатель, лентяй. Любит писать лонгриды и заваливать сроки.

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