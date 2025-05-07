Во что поиграть в мае 2025-го?

Кажется, именно из-за GTA VI, релиз которой до недавних пор ждали осенью, этот май — маленький октябрь. Месяц так и сочится релизами, которые неплохо смотрелись бы перед Хэллоуином. Ужасы, демоны, привидения, зловещие особняки, культисты, зловещий экспрессионизм — всё то, что неплохо зашло бы накануне праздника, перед которым так любят насмотреться хорроров.

Trench Tales

Когда и где: ранний доступ 6 мая на PC

Что: шутер от третьего лица про ещё более кошмарную версию Первой мировой

Перевод: нет

О чём: альтернативная вселенная. Одинокий воин пришел в королевство Верден, которое двое братьев разрушили во время борьбы за трон. Задача этого человека — понять, для чего его туда призвали, и выполнить эту таинственную миссию, чтобы вернуться домой.

Почему ждали: в последние годы игроделы постоянно возвращаются к эстетике Первой мировой. И Trench Tales умудряется выделиться своей угрюмостью даже на фоне этого потока игр про заполненные грязью и кровью траншеи. Главный герой в роликах выглядит одиноким партизаном, которому постоянно приходится прикладывать неимоверные усилия, чтобы просто выживать.

Чего опасаемся: что единственной хорошей частью проекта окажется визуальный стиль. Есть немалая вероятность, что геймплей будет хромать на обе ноги. И с ранним доступом всегда нужно быть настороже, возможно, полноценный релиз будет отвратительным — если вообще случится.

Deck of Haunts

Когда и где: 7 мая на PC

Что: карточный рогалик-стратегия про особняк с привидениями

Перевод: полный (текст)

О чём: вы управляете проклятым старым домом. Днём проектируете ловушки и расставляете беспокойных духов. А ночью приманиваете посетителей, чтобы пугать их и сводить с ума.

Почему ждали: возможно, у нас наконец-то появится новая вариация Ghost Master с интересными новыми фичами…

Чего опасаемся: …а возможно, очередное неудачное сочетание рогалика и дека-билдера. Тем более что за таким сочетанием не так уж редко скрывают отсутствие каких-либо ресурсов у разработчиков для создания нормальной прогрессии.

The Midnight Walk

Когда и где: 8 мая на PC, PS5

Что: адвенчура в духе работ Селика и Бэртона

Перевод: нет

О чём: некий Обожённый путешествует по миру, где исчезло солнце. Героя постоянно сопровождает Горшочек — существо с головой-котелком, оно помогает разгонять тьму, но его нужно защищать от монстров.

Почему ждали: игра быстро приковывает к себе внимание за счёт покадровой анимации и окружения, которое сперва вылепили из настоящей глины, а потом просканировали. И хотя VR-режим в игре не единственный, достаточно интересно посмотреть, какие дополнительные механики в него добавили.

Чего опасаемся: что получится так же, как с прошлой игрой студии — Lost in Random. Её все хвалили за готический стиль и интересный сюжет, но ругали за скучноватый геймплей без особой выдумки.

Yes, Your Grace: Snowfall

Когда и где: 8 мая на PC

Что: симулятор короля фэнтезийного королевства

Перевод: полный (текст)

О чём: в королевстве Даверн близится суровая зима. А вам, как правителю этих земель, нужно к ней подготовиться — и заодно постараться не развалить государство.

Почему ждали: первая часть всем запомнилась лёгким юмором и непростой историей королевской семьи. Разработчики обещают больше способов решения проблем в геймплее и более выразительной картинки.

Чего опасаемся: что геймплей будет всё таким же неуклюжим, а моральные дилеммы — не слишком дилеммами. А также плохого перевода на русский — у первой части он просто ужасный.

Doom: The Dark Ages

Когда и где: 15 мая на PC, XSXS, PS5

Что: шутер от первого лица про истребление демонов

Перевод: полный

О чём: это приквел к Doom 2016 года. За много лет до вторжения демонов на Землю Палач Рока участвовал в войне обитателей мира Аргент Д’Нур против адских орд — чему, кажется, и посвящена эта игра.

Почему ждали: это ж Doom, как может быть не любопытно, что сделали в новой части? Судя по геймплейным роликам, черти будут разваливаться всё так же смачно, как и в прошлых частях. А ещё перед нами неофициальная новая Quake — просто из-за готического средневекового стиля The Dark Ages ближе к первой Quake, чем к любой Doom.

Чего опасаемся: что новая часть будет в стиле DLC к Doom Eternal — вымученной самопародией с пачкой душных врагов. И без саундтрека Мика Гордона, вероятно, будет уже не так круто рвать демонов на части.

Deliver At All Costs

Когда и где: 22 мая на PC, XSXS, PS5

Что: симулятор курьера странных грузов

Перевод: нет

О чём: США, 1959 год. Уинстон Грин — вспыльчивый курьер-неудачник, готовый доставить на своей тачке что угодно куда угодно. Причём любой ценой. А судя по мелькающему в трейлере бегству от летающей тарелки, Грин в своих приключениях зайдёт уж слишком далеко.

Почему ждали: сюжетная завязка и трейлеры обещают весёлое ненапряжное развлечение с тотальной разрушаемостью локаций, кучей взрывов и безумными грузами.

Чего опасаемся: что проект издаёт Konami — она особенно сильно прославилась решениями, которые портят игры. Да и вообще этот релиз — «тёмная лошадка», от него можно ожидать чего угодно, в том числе плохого.

Blades of Fire

Когда и где: 22 мая на PC, XSXS, PS5

Что: фэнтезийный экшен от третьего лица

Перевод: текст

О чём: тёмная королева при помощи магии обратила всю сталь в камень. Только её воины остались с настоящим железным оружием. А кузнец Аран де Лира, который всё ещё продолжает работать со сталью, отправился в поход, чтобы свергнуть тираншу.

Почему ждали: новая игра от авторов неплохих Metroid Dread и Castlevania: Lords of Shadow. Разработчики хвастаются хардкорными сражениями и оригинальной боевой системой, где разные кнопки отвечают за удары по разным частям тела врагов.

Чего опасаемся: что разработчики не сумеют удержать качество игры на всех обещанных ими 60–70 часах прохождения. Кроме того, Blades of Fire может постигнуть участь высокобюджетных брутальных проектов времён PS3/Xbox 360, которые все забыли из-за отсутствия действительно ярких фишек.

to a T

Когда и где: 28 мая на PC, X1, XSXS, PS5

Что: странная японская адвенчура

Перевод: нет

О чём: тринадцатилетний подросток живёт в городке, где также полно антропоморфных животных. И у него проблема — он не может перестать ходить в Т-позе. То есть его руки постоянно вытянуты в стороны. Из-за этого любые рутинные ситуации превращаются в ту ещё задачу.

Почему ждали: это новый проект Кейты Такахаси, автора Katamari Damacy. И он снова сделал нечто в своём фирменном милом абсурдном стиле.

Чего опасаемся: что мини-игры, из которых будет состоять игра, окажутся недостаточно безумными.

Fuga: Melodies of Steel 3

Когда и где: 29 мая на PC, X1, XSXS, PS4, PS5, Switch

Что: пошаговая JRPG про антропоморфных животных на монструозном танке

Перевод: нет

О чём: персонажи живут в мире, напоминающим Европу времён Второй мировой, только все герои фурри, и есть продвинутые технологии древних. Среди старинной техники есть гигантский танк Таранис, который способен нанести невероятный урон, если пожертвовать жизнью кого-то из экипажа. И детям придётся использовать этот танк, чтобы найти главного героя первой части, чьи следы теряются в империи Белмана.

Почему ждали: несмотря на милую картинку, прошлые части серии рассказывали про ужасы войны и эмоционально выворачивали игроков. Третья часть должна закончить трилогию, сильнее разнообразить геймплей, показать много красивой графики и ещё раз заставить прослезиться кучу людей.

Чего опасаемся: что не найдётся времени, чтобы пройти предыдущие две части, немаленькие JRPG, прежде чем запустить триквел — который ещё может кого-то разочаровать концовкой. К тому же эта игра может кого-нибудь превратить в странного любителя фурри.

Elden Ring: Nightreign

Когда и где: 30 мая на PC, XSXS, PS4, PS5

Что: кооперативный PvE-соулслайк

Перевод: текст

О чём: события разворачиваются во вселенной, параллельной той, которую мы видели в Elden Ring. Вам и ещё двоим игрокам придётся выживать в этом мире в течение трёх дней, убивая самых разных монстров, чтобы встретиться с Ночным Лордом — главным злодеем.

Почему ждали: у FromSoftware была долгая череда отличных проектов. Поэтому её заигрывания с форматом драйвового сессионного боевика с боссами из прошлых игр студии могут получиться довольно любопытными. Тем более что моды, добавляющие подобный мультиплеер, были популярными — может, это как раз то, чего хочет народ.

Чего опасаемся: что эксперимент окажется неудачным.

Во что ещё поиграть:

Shotgun Cop Man (1 мая на PC, Switch): экшен-платформер про копа, отправившегося в ад, чтобы арестовать самого дьявола. От разработчиков My Friend Pedro.

Among Us 3D (6 мая на PC): то, что написано в названии, — Among Us в 3D. Теперь можно и без VR-шлема смотреть от первого лица на космических предателей.

Hordes of Hunger (ранний доступ 6 мая на PC): брутальная трёхмерная вариация Vampire Survivors про воительницу Миру, очищающую фэнтезийный мир от нечисти и выполняющую разные квесты. От авторов Blood West.

Hordes of Hunger

Survival Machine (ранний доступ 7 мая на PC): мультяшный кооперативный выживач. В местной версии зомби-апокалипсиса всё будет вертеться вокруг мобильной базы на колёсах.

Spirit of the North 2 (8 мая на PC, XSXS, PS5): сиквел медитативного бессловесного симулятора ходьбы, прыжков и иногда головоломок, в котором лиса путешествует по суровому северу. В этот раз предстоит обследовать древние руины.

Revenge of the Savage Planet (8 мая на PC, XSXS, PS5): яркий кооперативный научно-фантастический выживач с кучей юмора про брошенных на краю Вселенной сотрудников мегакорпорации.

Revenge of the Savage Planet

Labyrinth Of The Demon King (13 мая на PC, XSXS, PS4, PS5, Switch): данжен-кроулер про убийство короля демонов в феодальной Японии. По геймплею — нечто среднее между King's Field IV и Condemned. И с более «грязной» версией графики времён второй PlayStation.

Void Sails (14 мая на PC): симулятор капитана летучего деревянного парусного корабля посреди неизведанного космоса. Почти как «Планета сокровищ», но с меньшей долей научной фантастики и большей — лавкрафтианских мотивов.

Kathy Rain 2: Soothsayer (20 мая на PC): продолжение традиционной поинт’н’клик-адвенчуры, в которой рассказана история девушки Кэти Рейн, расследующей убийства в 1990-х. В новой истории Кэти устроилась работать частным детективом, села на мель и сильно рассчитывает на вознаграждение за дело о серийном убийце.

Kathy Rain 2: Soothsayer

Monster Train 2 (21 мая на PC, XSXS, PS5, Switch): карточный рогалик о том, как небеса захватили титаны, а ангелы и демоны объединились против них. Чтобы победить захватчиков, команде героев придётся проехаться в гигантском поезде, едущем через Ад, Рай и Бездну.

Teenage Mutant Ninja Turtles: Tactical Takedown (22 мая на PC): тактика про черепашек-ниндзя, стилизованная под настольную игру с крохотными картами.

Worshippers of Cthulhu (выход из раннего доступа 22 мая на PC): градостроительный симулятор наподобие Anno, где нужно построить поселение культистов, поклоняющихся Ктулху. Жители вашего города — тоже ресурс, который придётся приносить в жертву, причём самым буквальным и кровавым образом.

Worshippers of Cthulhu

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