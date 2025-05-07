«Земли Былых Легенд: Молчание Богов»: путешествие в мир пробудившихся духов

История в «Землях Былых Легенд» начинается в 250 году от перерождения Креуса. Боги, управляющие миром, замолчали — а вместе с ними исчезли и дарованные ими силы. Неизвестно, что заставило небожителей уйти, но шаманы всё чаще упоминали о возрождении древних духов — тех, кто правил этим миром изначально. Теперь они пробуждаются после долгого сна, и перед каждым живущим стоит выбор — служить им или погибнуть.



На континенте Вад-Хидек, в отличие от других мест, всегда верили в духов. Здешние обитатели знали, что старые властелины сущего рано или поздно явятся, — а потому постарались полностью изолировать себя от влияния богов и чужестранцев.