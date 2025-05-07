«Земли Былых Легенд: Молчание Богов»: путешествие в мир пробудившихся духов

Но у жителей Вад-Хидека есть то, чего нет у других континентов, — кости Хиялов. Никто не помнит, откуда взялись Хиялы, смертоносные хищники, способные за считаные секунды убить десяток противников. Но их кости — ценный ресурс, ведь они имеют колоссальную магическую силу и служат основой для артефактов, зелий, оружия и брони.
В 250 году случилось то, к чему Вад-Хидек давно готовился: духи пробуждаются, шаманы ликуют, всё чаще слышат их голоса и получают от них видения. Неизвестно, что будет дальше, но, согласно пророчествам, владыкам суждено окончательно восстать от долгого сна — а пророчества никогда не лгут.