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#настольные игры#Dungeons and Dragons

«Земли Былых Легенд: Молчание Богов»: путешествие в мир пробудившихся духов

LivingRoomStudio
7 мая 12:00
308
3 минуты на чтение
«Земли Былых Легенд» — первый отечественный сеттинг по знаменитой игре «Подземелье и драконы» пятой редакции, который стал настоящим брендом. А ведь всё начиналось с группы друзей, которые собрались на кухне, создали своих первых персонажей и рассказали свою первую историю.

Сейчас «Земли» объединяют десятки разных историй, настольные и карточные игры. Пока на CrowdRepublic идёт крауд-кампания, создатели игры, LivingRoomStudio, рассказывают, чем их творение отличается от любого другого DnD и почему мир «Молчания богов» так интересен.

Колыбель духов

История в «Землях Былых Легенд» начинается в 250 году от перерождения Креуса. Боги, управляющие миром, замолчали — а вместе с ними исчезли и дарованные ими силы. Неизвестно, что заставило небожителей уйти, но шаманы всё чаще упоминали о возрождении древних духов — тех, кто правил этим миром изначально. Теперь они пробуждаются после долгого сна, и перед каждым живущим стоит выбор — служить им или погибнуть.

На континенте Вад-Хидек, в отличие от других мест, всегда верили в духов. Здешние обитатели знали, что старые властелины сущего рано или поздно явятся, — а потому постарались полностью изолировать себя от влияния богов и чужестранцев. 
Вад-Хидек — не просто континент, а Колыбель Духов. Духи любят холод, так что жизнь на Вад-Хидеке — настоящее испытание. Местным, кроме военных конфликтов и борьбы с хищниками, приходится противостоять ещё и суровой погоде. Кроме того, долгая изоляция сказалась на жизненном укладе: помимо развитого шаманизма и друидизма, вадхийцы практически ничем не могут похвастаться. Их развитие застыло на племенном уровне, а технологии остались крайне скудными и изрядно отстают от достижений остального мира.
Но у жителей Вад-Хидека есть то, чего нет у других континентов, — кости Хиялов. Никто не помнит, откуда взялись Хиялы, смертоносные хищники, способные за считаные секунды убить десяток противников. Но их кости — ценный ресурс, ведь они имеют колоссальную магическую силу и служат основой для артефактов, зелий, оружия и брони.

В 250 году случилось то, к чему Вад-Хидек давно готовился: духи пробуждаются, шаманы ликуют, всё чаще слышат их голоса и получают от них видения. Неизвестно, что будет дальше, но, согласно пророчествам, владыкам суждено окончательно восстать от долгого сна — а пророчества никогда не лгут. 

Немного о механиках

Чем же так уникален сеттинг «Земель Былых Легенд»? Если попытаться описать его в двух словах, то словами этими будут «инстинкты» и «выживание». А если говорить подробнее, то изменений предостаточно:

Монстры

В первую очередь, отличия касаются боевой системы. В DnD она скучна и однообразна, а игрокам нужны вызовы, настоящие испытания. Большинство монстров уже не способны удивлять — и создавать новых, просто переписывая блок статов, не выход. В «Землях Былых Легенд» у каждого монстра особый стиль боя — так что группа вынуждена не монотонно использовать заклинания и удары, а подбирать тактику для достижения победы.

Погода

Ещё один противник и друг игрока — погода. Вад-Хидек — уникальное место не только из-за фауны и флоры, но и из-за климата. Погода здесь — не просто числовой параметр, дающий бонусы или штрафы. Она смертоносна и может сломать планы или, наоборот, прийти на помощь в самой безнадёжной ситуации.

Воскрешение

Лишить игроков возможности вернуть к жизни любимого персонажа — это жестоко. Но если смерть в игре обесценится, то история будет менее захватывающей. В «Землях Былых Легенд» есть способ дать второй шанс павшему товарищу — но сделать это можно не потратив, как обычно, ячейку заклинания. Воскрешение персонажа здесь — настоящее приключение, сакральный процесс. Каждый шаг в ритуале напоминает игрокам, каких усилий стоит возвратить убитого товарища, и учит их в следующий раз быть осторожней. Ведь духи дают второй шанс не каждому — такую милость нужно заслужить.

Руны и ловушки

В «Земли Былых Легенд» добавлено множество опциональных игровых механик, которые расширяют инструментарий не только игроков, но и мастера. Например, руны Хаада — тридцать шесть игровых эффектов, каждый из которых позволяет ощутить благословение или гнев духов. Благодаря им охотники на себе узнают, каково это — столкнуться с загадочным и необъяснимым.

Для тех, у кого в жизни уже достаточно мистики и магии, в игре есть собственная система крафта. Алхимия, кузнечное дело, изготовление ядов, ловушек, даже рыбалка — способов разнообразить игровой опыт более чем достаточно.
Вад-Хидек — лишь один континент в огромном мире «Земель Былых Легенд». После дополнения, которое позволит игрокам лучше изучить эту область, история переместится на Тка-ях, Северный континент, Груум и даже другие планы существования, такие как Хар, Гэрэл и Мана. Путешествие только начинается!

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LivingRoomStudio
#настольные игры#Dungeons and Dragons
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