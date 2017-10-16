Чашкоголовые братья Капхед и Магмен проиграли в казино самому дьяволу и теперь должны расплатиться своими душами. Но есть и другой вариант — взяться за грязную работёнку. Братьям предстоит обойти всех должников дьявола и выбить из них плату с процентами. В списке уклонистов — королева сладостей, ведьма-аэроплан, хищные овощи и ещё два десятка чудаков с Острова чернильного колодца.

Жанр: платформер

Разработчик: StudioMDHR Entertainment Inc.

Возрастной рейтинг: 16+

Перевод: нет

Платформы: PC, Xbox One

Играли на: PC

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Фраза «мы делаем игру мечты» стала притчей во языцех среди инди-разработчиков. Так говорили и создатели Cuphead, которым ради своей мечты пришлось пойти на крайние меры. Чтобы довести игру до ума и претворить свою задумку в жизнь, Чад и Джаред Молденхауэры влезли в долги и заложили дом. Согласитесь, на фоне сюжетной завязки это звучит особенно иронично.

Игру заметили ещё в 2015 году на выставке E3 — внимание геймеров и прессы приковал потрясающий визуальный стиль платформера, вдохновлённый мультфильмами 1930–1940-х годов. С тех пор Cuphead переносили несколько раз, но затянувшееся ожидание полностью себя оправдало — StudioMDHR создали настоящий шедевр.

Со стороны игру можно принять за раннее творчество Уолта Диснея вроде «Пароходика Вилли» или «Безумного самолёта». Художники старательно реконструируют рисунок того времени, но при этом не уходят в откровенное копирование. Каждый персонаж Cuphead — это яркая индивидуальность со своей характерной анимацией и деталями. Особенно это касается боссов, бои с которыми прорисованы подчёркнуто абсурдно и надолго запоминаются. Огромный красный джинн сперва обстреливает героев хламом из сундука, а потом превращается в саркофаг, откуда лезут призраки. Пузатый дракон плюётся огненными шарами, а затем из его пасти выходит армия огненных человечков. Конфетная королева раз за разом насылает на Капхеда агрессивных миньонов в виде оживших сладостей, а потом на героя нападает голодный пряничный замок. И это лишь малая часть удивительных боссов Cuphead!

Под стать рисунку и звуковое сопровождение. Композитор Кристофер Мэддиган записал к Cuphead почти 60 треков в джазовой стилистике. Уклоняясь от атак под звуки духовых и пианино, так и хочется притоптывать в такт. Звуковые эффекты и голоса тоже вторят классическим мультфильмам и подчёркивают общий несерьёзный настрой. Недаром саундтрек к игре планируют выпустить на виниле.

В основе геймплея Cuphead — сражения с многочисленными боссами. Бои поделены на несколько фаз, и в каждой из них тактика противника меняется. Привыкли к самонаводящимся зарядам? Теперь избегайте атак летающих тарелок и мерцающих звёзд! Первые несколько попыток уходят на анализ тактики, и лишь потом начинается серьёзная борьба. Только ленивый не назвал Cuphead «Dark Souls от мира платформеров», но это совсем не так — Dark Souls в каком-то смысле даже проще.

Только ленивый не назвал Cuphead «Dark Souls от мира платформеров», но Dark Souls в каком-то смысле даже проще

Ключ к победе — запоминание шаблонов атак и молниеносная реакция. После пятого-шестого раза начинаешь понимать, как и с какой стороны прилетит очередной заряд. Вот в этом углу можно стоять, а на эту платформу лучше не соваться. И так фаза за фазой, босс за боссом, пока Капхед не доберётся до самого дьявола. Немного облегчают жизнь особые способности и спецприёмы, которые покупаются за золотые монетки, но в игре их довольно мало. Прокачаться с ног до чашки в Cuphead не выйдет — в боях стоит рассчитывать только на личный опыт.

Правда, даже совершенная память и сверхчеловеческие рефлексы не помогут против случайностей. Во многих сражениях приходиться уклоняться сразу от нескольких выпущенных зарядов — и порой это в принципе невозможно. Например, сокровища из сундука джинна могут разлететься по всему экрану. Или в бою с драконом под ногами не окажется спасительного облачка, ведь создаются они в случайном порядке. Разумеется, игрок вправе выбрать «лёгкую» сложность вместо «обычной» — бои действительно становятся проще. Но выбор этот мнимый — успешно завершить игру можно лишь при «обычной» сложности. На «лёгкой» нельзя получить души за поверженных врагов — а значит, нам не откроют финальную часть игры.

Кроме сражений с боссами, в Cuphead есть дополнительные испытания Run & Gun — на них можно заработать упомянутые золотые монетки. Больше всего они напоминают уровни из старой приставочной Contra — здесь тоже всё подряд хочет тебя убить. Испытания отличаются друг от друга: скажем, в одном надо подниматься вверх по стволу дерева, уклоняясь от гигантских дятлов, а в другом — манипулировать гравитацией между полом и потолком. Но всё это разнообразие на фоне битв с боссами выглядит уже не так ярко и впечатляюще.

Итог: хардкорный платформер в стиле классических мультфильмов. За изумительной графикой и очаровательным саундтреком скрывается драйвовая игра, бросающая вызов вашим навыкам.

Ещё сложнее Если «обычный» уровень сложности для вас показался слишком лёгким, то в игре припасено два испытания, которые открывают секретные режимы. Если вы пройдёте уровень типа Run & Gun без единого выстрела, то вас наградят рангом «P» — Pacifist («Пацифист»). Пройдя все такие испытания на ранг «P», подойдите к черепашке с третьего острова — она разблокирует чёрно-белый режим. В этом вам сильно поможет улучшение Smoke Bomb. Пройдите всех боссов в игре на ранг «А» и подойдите к вилке с моноклем в третьем мире. Она откроет для вас ещё один винтажный фильтр.

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