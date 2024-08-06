Джордж Мартин хотел бы уже закончить «Песнь льда и пламени»

Джордж Мартин признался , что хотел бы, чтобы серия «Песнь льда и пламени» уже была завершена.

Писатель заявил это, когда его спросили, что бы он хотел изменить в своем цикле книг.

Я не знаю. Вероятно, я изменил бы не одну вещь. Если бы я мог что-либо изменить в своих книгах, то я бы уже закончил их.

Мартин уточнил, что завидует авторам, которые самостоятельно издают свои книги, потому что им не нужно переживать о дедлайнах.

С момента выхода последнего романа в цикле прошло уже 13 лет. Джордж уже много лет работает над «Ветрами зимы», но у книги до сих пор нет даты выхода. После нее будет еще одна — «Грезы о весне».

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