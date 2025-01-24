«Хочу еще шесть сезонов» — критики в восторге от нового мультсериала про Человека-паука

Мультсериал сочетает в себе много того, что я люблю в работах Дитко, анимации Тота и подростковых драмах. Он получился в равной степени вневременным и уникально современным. Актерский состав очень хорош, особенно Колман Доминго в роли Нормана Озборна. Хочу еще шесть сезонов.