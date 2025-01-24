«Хочу еще шесть сезонов» — критики в восторге от нового мультсериала про Человека-паука

Хотя трейлеры «Вашего дружелюбного соседа Человека-паука» не вызвали особо бурной реакции, критики остались в восторге после просмотра всех 10 эпизодов.
Хвалят вообще все: анимацию, отсылающую к оригинальным комиксам, крутые сюжетные повороты и общий тон повествования.
Премьера состоится 29 января на Disney+.
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Аэрон Экларинал
The Direct
«Ваш дружелюбный сосед Человек-паук» — просто невероятное приключение. Анимация потрясающая, сюжетные линии неожиданные, а экшен захватывает дух. Я посмотрел все 10 эпизодов и могу точно сказать, что фанаты Человека-паука обязаны посмотреть этот мультсериал.
Дэниел Баптиста
The Movie Podcast
Это СВЕЖИЙ, НЕИСТОВЫЙ и абсолютно ФАНТАСТИЧЕСКИЙ ремикс всего, что мы любим в Спайди. Каждый стильный кадр взрывается цветом, креативностью и крутыми захватывающими персонажами. Я посмотрел все 10 серий. И это еще одна огромная победа Marvel Animation.
Дженна Андерсон
Мультсериал сочетает в себе много того, что я люблю в работах Дитко, анимации Тота и подростковых драмах. Он получился в равной степени вневременным и уникально современным. Актерский состав очень хорош, особенно Колман Доминго в роли Нормана Озборна. Хочу еще шесть сезонов.
Тесса Смит
Анимационный сериал станет хитом среди фанатов Marvel (особенно комиксов). В нем так много всего: от любимых персонажей до пасхалок из выпусков. Идеальное семейное шоу: не особо детское, но не слишком взрослое.
Agents of Fandom
Надеюсь, мы получим больше этого мультсериала, потому что он действительно доставляет удовольствие от просмотра. В этом приключении Спайди есть уникальные сюжетные повороты, что делает шоу поистине великолепным.
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