Инсайдер: игра по «Звездным войнам» от Quantic Dream будет про Расцвет Республики

Редактор VentureBeat Джефф Грабб рассказал в подкасте Giant Bomb, что игра по «Звездным войнам», над которой сейчас работает Quantic Dream, называется Star Wars: Eclipse.
Напомним, ранее студия выпускала «интерактивное кино» вроде Detroit: Become Human, Beyond: Two Souls и Heavy Rain.
По словам журналиста, действие игры развернется в эпоху Расцвета Республики, когда Галактическая Республика была на пике своего могущества. Это был золотой век для джедаев и время, когда вовсю исследовались территории Внешнего кольца.
Ранее издание Kotaku сообщило, что Star Wars: Eclipse будет более традиционный экшен — возможно, даже с открытым миром и элементами мультиплеера.
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Дмитрий Кинский | 20.09.2021
Разработка началась 18 месяцев назад.
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Редактор
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