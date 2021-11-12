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    Новости

    Инсайдер: игра по «Звездным войнам» от Quantic Dream будет про Расцвет Республики

    12 ноября 2021
    12.11.2021
    1090
    0 минут на чтение
    Инсайдер: игра по «Звездным войнам» от Quantic Dream будет про Высшую Республику

    Редактор VentureBeat Джефф Грабб рассказал в подкасте Giant Bomb, что игра по «Звездным войнам», над которой сейчас работает Quantic Dream, называется Star Wars: Eclipse.

    Напомним, ранее студия выпускала «интерактивное кино» вроде Detroit: Become Human, Beyond: Two Souls и Heavy Rain.

    По словам журналиста, действие игры развернется в эпоху Расцвета Республики, когда Галактическая Республика была на пике своего могущества. Это был золотой век для джедаев и время, когда вовсю исследовались территории Внешнего кольца.

    Ранее издание Kotaku сообщило, что Star Wars: Eclipse будет более традиционный экшен — возможно, даже с открытым миром и элементами мультиплеера.

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     Дмитрий Кинский |  20.09.2021

    Разработка началась 18 месяцев назад.

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