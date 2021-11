Инсайдер: игра по «Звездным войнам» от Quantic Dream будет про Расцвет Республики

Редактор VentureBeat Джефф Грабб рассказал в подкасте Giant Bomb, что игра по «Звездным войнам», над которой сейчас работает Quantic Dream, называется Star Wars: Eclipse.

Напомним, ранее студия выпускала «интерактивное кино» вроде Detroit: Become Human, Beyond: Two Souls и Heavy Rain.

По словам журналиста, действие игры развернется в эпоху Расцвета Республики, когда Галактическая Республика была на пике своего могущества. Это был золотой век для джедаев и время, когда вовсю исследовались территории Внешнего кольца.

Ранее издание Kotaku сообщило, что Star Wars: Eclipse будет более традиционный экшен — возможно, даже с открытым миром и элементами мультиплеера.