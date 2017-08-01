Знаменитый кукольный мультфильм «Кошмар перед Рождеством» получит продолжение спустя почти 25 лет! Но не спешите радоваться, речь не о сиквеле, а о манге, которая расскажет о приключениях собаки Джека.

В 2016 году увидела свет адаптация мультфильма от Tokyopop в виде манги. Теперь компания анонсировала продолжение под названием «Кошмар перед Рождеством: Путешествие Зеро». В нём главным героем выступит Зеро, призрак собаки, который заблудился в городе Рождество.

«Кошмар перед Рождеством» получит продолжение! Правда, в виде комикса 1

Вот она

Манга начнёт выходить отдельными выпусками в 2018 году. Позже компания планирует издать её одним большим томом.

«Кошмар перед Рождеством» — анимационный кукольный мультфильм-мюзикл от Генри Селика (режиссёр) и Тима Бёртона (продюсер, сценарист), который рассказывает о мифическом городке Рождество, куда попадает Джек Скеллингтон, обитатель городка Хэллоуин. Джек решает отметить новый для себя праздник весьма привычным способом, что пугает жителей Рождества. Музыки и песни к фильму написал композитор Дэнни Эльфман. Мультфильм стал классикой, которую регулярно показывают к Хэллоуину и Рождеству.

Читайте также

Почему Тим Бёртон снимает странные фильмы 22

Почему Тим Бёртон снимает странные фильмы

11.10.2016

Он снимает кино, которое нравится ему самому. Вдохновение он черпает из старых фильмов, ужастиков своего детства, сказок и снов. И получается уникальный мир, узнаваемый с первых кадров.

Топ-10 фильмов, чтобы посмотреть на Хэллоуин 1

Топ-10 фильмов, которые стоит смотреть на Хеллоуин

30.10.2016

Смешные ужастики, тёмные сказки и другие фильмы, передающие дух Дня всех святых.

Если вы нашли опечатку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

comments powered by HyperComments
Поделиться
Кот-редактор
Кот-редактор
Emperor of catkind. I controls the spice, I controls the Universe.

Комментарии

Оставляя комментарии на сайте «Мира фантастики», я подтверждаю, что согласен с условиями пользования сервисом HyperComments и пользовательским соглашением Сайта.