Знаменитый кукольный мультфильм «Кошмар перед Рождеством» получит продолжение спустя почти 25 лет! Но не спешите радоваться, речь не о сиквеле, а о манге, которая расскажет о приключениях собаки Джека.

В 2016 году увидела свет адаптация мультфильма от Tokyopop в виде манги. Теперь компания анонсировала продолжение под названием «Кошмар перед Рождеством: Путешествие Зеро». В нём главным героем выступит Зеро, призрак собаки, который заблудился в городе Рождество.

Манга начнёт выходить отдельными выпусками в 2018 году. Позже компания планирует издать её одним большим томом.

«Кошмар перед Рождеством» — анимационный кукольный мультфильм-мюзикл от Генри Селика (режиссёр) и Тима Бёртона (продюсер, сценарист), который рассказывает о мифическом городке Рождество, куда попадает Джек Скеллингтон, обитатель городка Хэллоуин. Джек решает отметить новый для себя праздник весьма привычным способом, что пугает жителей Рождества. Музыки и песни к фильму написал композитор Дэнни Эльфман. Мультфильм стал классикой, которую регулярно показывают к Хэллоуину и Рождеству.

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