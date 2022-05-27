Новые фильмы по «Звездным войнам» сфокусируются на эпохе сиквелов

Глава Lucasfilm Кэтлин Кеннеди в одном из интервью рассказала, что события грядущих фильмов во вселенной «Звездных войн» развернутся в эпохе сиквелов.

Также студия хочет показать то, что произошло после финала «Скайуокер. Восход», но это произойдет еще не скоро.

Самый ближайший фильм будет от Тайки Вайтити, который должен выйти в конце 2023 года. А что касается трилогии Райана Джонсона, то в ближайшее время ждать ее не стоит, постановщику еще предстоит снять третью часть «Достать ножей».

«Эскадрилью» Пэтти Дженкинс сбрасывать со счетов тоже не стоит, но производство картины пока заморожено на неопределенный срок.