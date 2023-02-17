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    Самые популярные сериалы 2022-го в России — по данным Индекса Кинопоиск Pro

    17 февраля 2023
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    17.02.2023
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    1 минута на чтение
    Самые популярные сериалы 2022-го в России — по данным Индекса Кинопоиск Pro

    «Кинопоиск» поделился результатами своего исследования популярности сериалов в России. Для этого компания использует внутренний разработанный инструмент, измеряющий интерес к сериалам — Индекс Кинопоиск Pro.

    Компания отмечает, что инструмент позволяет отследить интерес к проектам вне зависимости от того, где те вышли — на телевидении, стримингах, иностранных платформах и так далее. Индекс опирается на «агрегированную и обезличенную статистику Поиска и Яндекс.Браузера», а также на данные из Google. Учитываются поиск информации, переходы, посещение связанных с сериалами интернет-страниц.

    В топ-20 за год вошли преимущественно продолжения сериалов. Новинка всего одна — аниме «Человек-бензопила». Фантастики тоже не так много — российские зрители, судя по данным исследования, отдавали предпочтения продолжениям «Очень странных дел», «Ходячих мертвецов», «Ведьмака» и «Пацанов». Мультфильмы и аниме тоже были — «Истребитель демонов» (он же — «Клинок, рассекающий демонов»), «Рик и Морти», «Атака титанов».

    Топ-20

    1. Постучись в мою дверь
    2. Великолепный век
    3. Сваты
    4. Эйфория
    5. Острые козырьки
    6. Мажор
    7. Бесстыжие
    8. Триггер
    9. Ведьмак
    10. Истребитель демонов
    11. Рик и Морти
    12. Атака титанов
    13. Трудные подростки
    14. Очень странные дела
    15. Чикатило
    16. Ходячие мертвецы
    17. Человек-бензопила
    18. Ветреный
    19. Пацаны
    20. Универ

    Вот несколько выводов, которые сделали авторы исследования:

    • В 2022-м интерес к сериалам у российских зрителей снизился примерно на четверть по сравнению с 2021-м. Интерес сильно упал весной, стал заново расти осенью, а к концу года – началу 2023 года аудитория практически полностью вернулась к привычному развлечению.
    • Интерес к иностранным сериалам снизился сильнее, чем к российским. В результате доля отечественных проектов в общем Индекс Кинопоиск Pro выросла с 28,9% в 2021 году до 32,9% в 2022 году.
    • Одна из причин уменьшения внимания аудитории к иностранным сериалам — уход из России иностранных платформ. Так, интерес к сериалам Netflix упал сразу на 40%.
    • Телеканалы по-прежнему играют большую роль в формировании интереса к сериалам.
    • Треть внимания аудитории к отечественным проектам приходится на оригинальные сериалы онлайн-платформ.

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     Кот-император |  15.02.2023

    Два часа мы говорим не только о популярных премьерах, но и о незамеченных новинках, недообсужденных хитах, удачных вторых сезонах и прочих закатившихся жемчужинах.

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