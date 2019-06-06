Слух дня: новый фильм про Фантастическую четвёрку может выйти в 2022 году Евгения Блинова 06.06.2019 Новости, Яндекс 0 минут на чтение После приобретения Fox в Disney вернулись не только Люди Икс, но и Фантастическая четвёрка. Портал Geek WorldWide сообщает, что студия Marvel уже имеет планы по ребуту истории этих персонажей на большом экране. Новый фильм о Фантастической четвёрке может выйти уже в 2022 году. Режиссёр обоих частей «Человека-муравья» Пейтон Рид, по слухам, уже занимается концепцией будущей картины. Его идея включает Квантовый мир и Черного рыцаря. Под этим именем на страницах комиксов выступали как супергерои, так и злодеи. По слухам, глава киновселенной Marvel Кевин Файги расскажет о возможном перезапуске на San Diego Comic Con в этом году. Другой вариант — это произойдёт на D23 в августе, где Marvel планируют раскрыть планы на четвёртую фазу. В 2022-м студия выбрала три даты для мировых премьер — 18 февраля, 6 мая и 19 июля. 6 мая ожидается релиз третьей части «Стражей галактики». В феврале, возможно, выйдет сиквел «Капитана Марвел». Если вы нашли опечатку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter. Евгения БлиноваМеня зовут Женя, но редакторы зовут меня делать опечатки. В детстве любила Леголаса, выросла — научилась стрелять из лука.Показать комментарии () Комментарии (Правила дискуссии) Оставляя комментарии на сайте «Мира фантастики», я подтверждаю, что согласен с пользовательским соглашением Сайта. Правила участия в обсуждении Пожалуйста, уважайте чужую точку зрения: будьте вежливы друг к другу и автору статьи. Редакция оставляет за собой право удалять комментарии, содержащие грубые высказывания и ненормативную лексику, оскорбления в адрес авторов и других пользователей, ссылки на другие ресурсы, рекламные сообщения. Работает фильтр — ваше сообщение может попасть на премодерацию. Если ваше сообщение не было пропущено модератором, значит, вы нарушили одно из этих правил. Подпишитесь на нашу рассылку! Самое интересное из мира фантастики — коротко. Я хочу подписаться на: Еженедельные новости фантастики Ежедневные новости фантастики Даю согласие на обработку моих персональных данных и принимаю пользовательское соглашение сайта. Оставьте это поле пустым, если вы человек: