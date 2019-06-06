После приобретения Fox в Disney вернулись не только Люди Икс, но и Фантастическая четвёрка. Портал Geek WorldWide сообщает, что студия Marvel уже имеет планы по ребуту истории этих персонажей на большом экране. Новый фильм о Фантастической четвёрке может выйти уже в 2022 году.

Режиссёр обоих частей «Человека-муравья» Пейтон Рид, по слухам, уже занимается концепцией будущей картины. Его идея включает Квантовый мир и Черного рыцаря. Под этим именем на страницах комиксов выступали как супергерои, так и злодеи.

По слухам, глава киновселенной Marvel Кевин Файги расскажет о возможном перезапуске на San Diego Comic Con в этом году. Другой вариант — это произойдёт на D23 в августе, где Marvel планируют раскрыть планы на четвёртую фазу. В 2022-м студия выбрала три даты для мировых премьер — 18 февраля, 6 мая и 19 июля. 6 мая ожидается релиз третьей части «Стражей галактики». В феврале, возможно, выйдет сиквел «Капитана Марвел».