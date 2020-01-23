В 2020-м Петербургскую фантастическую ассамблею посетит писатель Роберт Джексон Беннетт

Организаторы ежегодного конвента Петербургская фантастическая ассамблея объявили гостя мероприятия — им стал писатель Роберт Джексон Беннетт.

В 2020 году нашей «приглашенной звездой» станет американский писатель Роберт Джексон Беннетт, лауреат премии «Эдгар» и премий им. Ф.К. Дика и Ширли Джексон, неоднократный финалист «Хьюго», лучший фантаст прошлого сезона по версии журнала «Мир фантастики», известный в России по трилогии «Божественные города» и роману «Нездешние». Читаем, думаем, записываем вопросы к автору в свои молескины. И до встречи на юбилейной Фантассамблее-2020!

В 2019-м гостьей мероприятия стала писательница Кэтрин Валенте («Сияние», «Сказки сироты», «Бессмертный»). В Сети можно посмотреть трансляцию конференцию с ней — при участии переводчиков Николая Караева и Наталии Осояну. Ранее на фестиваль приезжали Джордж Мартин, Ким Ньюман, Аластер Рейнольдс и другие зарубежные фантасты.

Фантассамблея станет уже 10-й фестивалем. В этом году она пройдет в загородном отеле «Райвола» с 21 по 24 августа. А традиционный литературный семинар намечен в Санкт-Петербурге с 15 по 20 августа. Все подробности можно прочесть на сайте Фантассамблеи.

В этом году пройдёт первое вручение литературной премии «Вавилонская рыбка» (Babel Fish) — за лучший переводной фантастический роман, опубликованный в России на русском языке.

В 2020-м в состав жюри вошли:

Екатерина Доброхотова-Майкова — переводчик (Москва);

Михаил Молчанов — переводчик (Тула);

Наталия Осояну — переводчик (Кишинев);

Сергей Шикарев — литературный критик (Москва);

Константин Фрумкин — литературный критик (Москва);

Мария Галина — писатель, переводчик, литературный критик (Москва);

Артем Киселик — блогер, литературный критик (Харьков).