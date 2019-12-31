Главные книги 2019: фантастика и фэнтези

Вот уже несколько лет при подведении итогов года мы работаем «по гамбургскому счету», не разделяя книги на наших и ненаших — за исключением лишь одной специализированной номинации отечественной фантастики. И если ранее мы исключали из номинантов слишком «древние» переводные книги, то потом решили отказаться и от такого искусственного отбора. Ведь побеждать должны объективно лучшие. Потому среди лауреатов Итогов, как правило, не слишком много наших писателей. Хотя периодически, бывает так, что книги русскоязычных авторов опережают именитых зарубежных коллег. В этом году такое тоже произошло, причем не единожды, и это очень радостно. В остальном, всё примерно как всегда.

Яцек Дукай «Идеальное несовершенство»

Научная фантастика года. Претенденты: Джаспер Ффорде «Ранняя пташка», Таде Томпсон «Роузуотер», Марина и Сергей Дяченко «Луч», Ярослав Гжендович «Владыка Ледяного Сада: Конец пути»

НФ-номинация включает в себя книги разных направлений жанра: климатическая фантастика в ироничном ключе Джаспера Ффорде, биопанк в экзотических африканских декорациях Таде Томпсона, драматичная социальная фантастика супругов Дяченко, героическое фэнтези, под конец обернувшееся планетарной НФ, Ярослава Гжендовича.

А победил, причем с довольно внушительным отрывом, роман одного из ведущих польских фантастов Яцека Дукая «Идеальное несовершенство». Роман, прямо скажем, не новый, но не утративший со временем ни смысла, ни актуальности, ни художественных достоинств.

По форме это своеобразный детектив из далекого будущего, когда люди поднимаются по пути сингулярности, постепенно утрачивая человеческую природу. Автор убедительно показывает трансформацию цивилизации в суперразумы, способные изменять физические законы. Но, даже существенно изменившись, люди во многом все-таки остаются людьми. По крайней мере, читая Дукая, хочется в это верить.

Шимун Врочек, Юрий Некрасов «Золотая пуля»

Мистика и хоррор года. Претенденты: Стивен Кинг «Чужак», Фрэнсис Хардинг «Девочка с медвежьим сердцем», Дэвид Вонг «В этой книге полно пауков. Серьёзно, чувак, не трогай её», Виктория Шваб «Город призраков»

В номинацию входят книги разных направлений — психолого-детективный хоррор Стивена Кинга, историческая мистика Фрэнсис Хардинг, пародийно-иронический ужастик Дэвида Вонга и подростковая драма с привидениями Виктории Шваб.

Победителем же стал необычный роман российских авторов Шимона Врочека и Юрия Некрасова «Золотая пуля», навскидку напоминающий гибрид спагетти-вестерна, «Темной Башни» и «Безумного Макса», мрачнейшая постапокалиптика со множеством по-настоящему жутких моментов. При всех достоинствах книги читать ее временами тяжело и неприятно: соавторы словно жаждут перещеголять по стилю маэстро сплаттерпанка Клайва Баркера, потому с кровавым насилием и натуралистическими подробностями здесь явный перебор. Впрочем, истинный хоррор для того и пишется, чтобы пугать почти до потери пульса.

Тед Чан «Выдох»

Авторский сборник года. Претенденты: Марта Уэллс «Дневники Киллербота», Лайон Спрэг де Камп, Флетчер Прэтт «Самый странный бар во Вселенной», Цезарий Збежховский «Всесожжение», Марина и Сергей Дяченко «Солнечный круг»

В число номинантов вошли сборник осыпанных премиями повестей про обретшего самосознание робота от Марты Уэллс, мультижанровая юмористическая фантастика классика Спрэга де Кампа и его менее известного соавтора, сборник сюжетно связанных НФ-произведений поляка Цезария Збежховского и разноплановый сборник мастеров психологической фантастики Марины и Сергея Дяченко.

А победителем мы почти единодушно выбрали свежую книгу одного из признанных мэтров короткой формы Теда Чана. Причем это всего лишь второй сборник в писательского карьере Чана, которой уже без малого тридцать лет, — неспроста его называют «самым медленным современным фантастом». Над каждым своим рассказом Тед Чан работает вдумчиво, с большим тщанием, и потому они выделяются философичностью и глубиной. Тематика же у Чана примерно одинакова: он размышляет о свободе воли и предопределении, о будущем человека и его отношениях с новыми технологиями, о возможности сосуществования науки и бога.

«Книга магии»

Антология года. Претенденты: «Тропой койота: плутовские сказки», «Лучшая зарубежная научная фантастика: Император Марса», «Тысяча начал и окончаний», «Во всем виновата книга 2»

В число претендентов вошли забавные, парадоксальные, иногда страшноватые истории о трикстерах, сборник крепкой научной фантастики, коллекция модного ориентального фэнтези и внежанровая антология с несколькими отличными фантастическими историями на околокнижную тему.

Победила же антология Гарднера Дозуа «Книга магии», которая вышла в оригинале почти через полгода после смерти легендарного редактора. Полтора десятка текстов антологии — специально для нее написанные, и только Джордж Мартин представлен уже публиковавшимся ранее трибьютом Джеку Вэнсу.

Тема антологии, естественно, магия — в самых разных ее проявлениях и направлениях. Классическое «высокое фэнтези», городские истории в современных декорациях, есть даже магические сказки о мире будущего, где волшебством пытается овладеть искусственный интеллект. Но из всех видов магии лучше всего сработала редакторская — последняя антология Гарднера Дозуа, пожалуй, одна из лучших его работ.

Ли Бардуго «Король шрамов»

Детско-юношеская фантастика года. Претенденты: Филип Рив «Межзвёздный экспресс», Франсуа Плас «Узник Двенадцати провинций», Алексей Верт «Гонки химер», Екатерина Соболь «Анима. Золотой стриж»

Среди номинантов — изобретательная космоопера Филипа Рива, оригинальная стилизация под классику Франсуа Пласа, спортивная фантазия Алексея Верта и сказочная история прошлогодней нашей победительницы Екатерины Соболь.

Чемпионом же стал роман Ли Бардуго «Король шрамов» — в кои-то веки удачная стилизация западного автора под Россию, с магией и причудливыми технологиями. Но главная приманка книги — хорошо проработанные герои, особенно главный. На юного правителя Николая сваливается множество проблем и неурядиц, но он с блеском выходит из самых сложных ситуаций. Умный, обаятельный, честный, в общем, отличный пример для молодежи — разве что оборотень. Ну, никто не совершенен… Роман написан качественно и с иронией — очень в духе Ли Бардуго.

Дэвид Фостер Уоллес «Бесконечная шутка»

Магический реализм года. Претенденты: Чайна Мьевиль «Последние дни Нового Парижа», Тим Пауэрс «Последняя ставка», Генри Лайон Олди «Нюансеры», Виктор Колюжняк «Эль Пунто»

Самая долгожданная книга года. Претенденты: Яцек Дукай «Идеальное несовершенство», Йен Макдональд «Дорога запустения», Лайон Спрэг де Камп, Флетчер Прэтт «Самый странный бар во Вселенной», Эрик Рюкер Эддисон «Змей Уроборос»

В двух категориях победителем оказалась одна и та же книга, хотя конкуренты у нее были разные. Среди книг магического реализма — фантастических произведений, которые сложно отнести к какому-то конкретному жанру, в число номинантов вошли: сюрреалистичная фантазия Чайны Мьевиля, городская мистика Тима Пауэрса, странный ретро-детектив Генри Лайона Олди и экзотический триллер Виктора Колюжняка.

А в категории «долгожданных» мы отмечаем книги, которые по разным причинам долго шли к отечественным читателям. На сей раз в число номинантов попали философско-остросюжетное НФ Яцека Дукая, научная фантастика в стиле магреализма Йена Макдональда, сборник классической юмористики Спрэга де Кампа и культовая мифологическая фантазия Эрика Рюкера Эддисона.

Победителем же в обоих номинациях стал роман Дэвида Фостера Уоллеса «Бесконечная шутка», который вышел на языке оригинала в 1996 году. Очень сложно определить жанр этой книги. Альтернативная история? Антиутопия? Сатирическая фантастика? Магический реализм? Философская драма? Постмодернистский мейнстрим? Да, все вместе, и много чего еще — странный текст в специфическом стиле и объемом более тысячи страниц.

У этого романа немало достоинств, хотя и недостатки тоже имеются. И главный из них в том, что роман Уоллеса сродни легендарному «Улиссу» Джойса — очень многие слышали, но практически никто не читал. Раньше, правда, основная причина была в том, что книга по-русски не издавалась. Сейчас она вышла — ура-ура — а значит, каждый вправе сам определить для себя ее реальный статус. Хотя не каждый осилит сию дорогу…

Джефф Вандермеер «Книга чудес»

Самая нестандартная книга года. Претенденты: Йен Макдональд «Дорога запустения», Дэвид Фостер Уоллес «Бесконечная шутка», Вальтер Моэрс «Мастер ужасок»

Кажется, что это новая номинация, но нет — просто она бывает не каждый год. Дело в том, что иногда выходят книги, которые вообще трудно куда-то пристроить, а отметить их хочется. В минувшем году появилось несколько таких «очень странных» книг. Роман Йена Макдональда — коллекция разных фантастических жанров под одной обложкой: от планетарной НФ и хронооперы до фэнтези и магического реализма. Роман Дэвида Фостера Уоллеса — еще более пестрое произведение, гимн абсурдизму и постмодернизму. Роман Вальтера Моэрса — гибрид темного фэнтези, черного юмора, сказки для взрослых и сборника кулинарных рецептов, да еще с многочисленными картинками, делающими книгу похожей на комикс.

Но наш победитель всех перещеголял — один из лидеров «новых странных» Джефф Вандермеер сочинил «Книгу чудес» с подзаголовком «Иллюстрированное пособие по созданию художественных миров». Но назвать ее обычным «пособием» для начинающих авторов язык не поворачивается. Да, здесь есть советы мэтров фантастики вроде Джорджа Мартина, Нила Геймана, Джо Аберкромби. Есть анализ известных книг. Есть много всякой справочной информации, которая может быть полезной желающему сочинять фантастику.

А еще три сотни картинок, инфографика, своеобразные визуальные упражнения для стимуляции воображения — и не только. Пожалуй, аналогов у «Книги чудес» нет и не было. Уж на русском языке точно.

«Миры Говарда Филлипса Лавкрафта. Иллюстрированная энциклопедия»

Иллюстрированная книга года. Претенденты: Пол Кидби «Плоский мир Терри Пратчетта. Имаджинариум», Джефф Вандермеер «Книга чудес», Роберт Брукс «Мир игры Hearthstone», Вальтер Моэрс «Мастер ужасок»

В нынешнем году в число номинантов вошли довольно разные книги: два традиционных артбука — с иллюстрациями Пола Кидби к романам Терри Пратчетта и оформлением коллекционной карточной игры Роберта Брукса, богато разукрашенное пособие Джеффа Вандермеера и фэнтезийный роман Вальтера Моэрса с множеством картинок самого автора.

Победителем же стала иллюстрированная энциклопедия «Миры Говарда Филлипса Лавкрафта», причем эта книга отечественных авторов Артёма Агеева, Юрия Купцова и Алексея Лотермана, которых возглавлял М.С. Парфёнов, главный популяризатор русского хоррора. Книга получилась просто замечательная — причем, как по форме, так и по содержанию. Отечественные специалисты по творчеству признанного классика жанра ужасов систематизировали сведения о Божествах, Расах и Созданиях, придуманных Лавкрафтом и его последователями вроде Августа Дерлета и Брайана Ламли. Причем, информация о каждом монстре снабжена цветной иллюстрацией.

Книга также очень красиво оформлена и отлично издана — не зря буквально за несколько месяцев энциклопедия получила два доптиража, суммарно разойдясь в количестве более 10 тысяч экземпляров. С учетом немалой цены это наглядно говорит о выдающемся успехе!

Марина и Сергей Дяченко «Луч»

Отечественная книга года. Претенденты: Шимун Врочек, Юрий Некрасов «Золотая пуля», Генри Лайон Олди «Нюансеры», Генри Лайон Олди «Блудный сын, или Ойкумена: двадцать лет спустя. Книга 3. Сын ветра», Алексей Пехов «Талорис»

Книг отечественных авторов выходит множество, но, положа руку на сердце, по-настоящему ярких среди них с гулькин нос. Подавляющее большинство — коммерческая лабуда про попаданцев, магических блондинок, избранных подростков, RPG-геймеров, постапокалиптических сталкеров, всесокрушающих магов и героических космодесантников. Потому среди претендентов и победителей нашей номинации год за годом — одни и те же лица тех, кто пытается выйти «за флажки» обычного коммерческого успеха. На сей раз в число номинантов попало два романа Олдей — магреалистичный ретро-детектив и космическая опера, авантюрное фэнтези Алексея Пехова, оригинальный хоррор мастера короткой формы Шимуна Врочека и его менее известного соавтора Юрия Некрасова.

Победителем же стал роман еще одних ветеранов — «Луч» Марины и Сергея Дяченко. Это их первая полноценная книга за шесть лет, и она похожа практически на все книги Дяченко: их снова интересует поведение человека в заданных обстоятельствах. В «Луче» этот интерес доведён до абсолюта. Две группы людей — четверо подростков и команда астронавтов — определенным образом взаимосвязаны. Эта связь напоминает очень жестокую игру, где выявить однозначного победителя невозможно. С учетом того, что у нас не так уж много фантастики, далёкой от легкого развлекательного чтения — неудивительно, что именно такая книга стала победителем.

Роберт Джексон Беннетт «Город клинков» и «Город чудес»

Книга года. Претенденты: Джо Аберкромби «Немного ненависти», Тед Чан «Выдох», Дэвид Фостер Уоллес «Бесконечная шутка», Марина и Сергей Дяченко «Луч»

Фэнтези года. Претенденты: Джо Аберкромби «Немного ненависти», Джосайя Бэнкрофт «Восхождение Сенлина» и «Рука Сфинкса», Роберт М. Вегнер «Каждая мертвая мечта», Наоми Новик «Зимнее серебро»

И вновь одна книга побеждает в двух категориях. Впрочем, с Книгой года, как правило, именно так и бывает — сначала победа в одной из локальных номинаций, а затем и общая виктория. Чаще всего такими двойными триумфаторами становятся чемпионы в области научной фантастики или фэнтези. Этот год — фэнтезийная пора.

Конкурентами чемпиона в этой категории стали: долгожданное возвращение Джо Аберкромби в мир «Первого закона», очень необычное стимпанк-фэнтези Джосайи Бэнкрофта, великолепная авантюрная эпопея Роберта М. Вегнера и философская драма Наоми Новик. Что до главной номинации «Книга года», то в шортлист попали все тот же Аберкромби, лучший сборник Теда Чана, двойной чемпион Дэвида Фостера Уоллеса и отечественный лауреат от супругов Дяченко.

Абсолютным же победителем-2019 стал наш старый знакомый Роберт Джексон Беннетт, чей роман «Город лестниц» уже становился Книгой года по версии «Мира фантастики». Мы отметили сразу два его романа, которые продолжают и завершают трилогию «Божественные города».

Все романы трилогии выстроены по схожей детективной схеме, хотя центральные герои каждый раз разные. Беннетту удалось провернуть удивительный трюк — из фактически одинаковых «кирпичиков» он каждый раз собирал уникальный «город». Такому разнообразию, кроме сюжетных хитросплетений и ярких героев, способствует то, что все романы имеют собственную центральную тему. В «Городе клинков» это война — автор исследует, как она меняет людей, калеча их души, и как они умудряются жить дальше. А в «Городе чудес» на первый план выходит смена поколений и общественного уклада — божественная магия еще вовсю упирается, но постепенно, шаг за шагом, сдает позиции, уступая место науке и технологиям. Впрочем, магия слишком глубоко укоренилась в человеческих душах — и именно там разворачивается решающая битва, которая может длиться долго.

Человечество очень неохотно расстается со своими иллюзиями и предрассудками — пожалуй, именно таков финальный вывод Беннетта. Потому его трилогия так ценна — в увлекательной форме отлично написанного фэнтези Беннетт сумел зашифровать очень актуальное послание современному человеку. Нам с вами, то есть. За этот удивительный синтез актуальности, оригинальности, занимательности, качественного стиля и убедительных персонажей мы и называем завершение «Божественных городов» Книгой 2019 года — пусть и в двух томах.