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    Новости

    Зак Снайдер снимет научно-фантастический блокбастер «Мятежная Луна» для Netflix

    7 июля 2021
    07.07.2021
    706
    0 минут на чтение
    Зак Снайдер снимет научно-фантастический блокбастер «Мятежная Луна» для Netflix

    Мы как-то рассказывали, что у Зака Снайдера была идея снять фильм во вселенной «Звёздных войн», но в итоге он от такого решения отказался. Как оказалось, все свои наработки он бережно перенёс в самостоятельную картину, которую напишет, спродюсирует и поставит.

    «Мятежная Луна» (Rebel Moon) описывается как научно-фантастическое фэнтези. Сюжет развернётся вокруг мирной колонии на краю галактики, которой угрожает армия некого тирана Балисариуса. Чтобы остановить злодея, жители колонии отправляют храбрую девушку с таинственным прошлым за подкреплением на соседние планеты.

    Картину заказал Netflix. Соавторами сценария выступили Шэй Хаттен («Армия мертвецов») и Курт Джонстэд («300 спартанцев»). Сопродюсером традиционно станет Дебора Снайдер совместно с компанией Stone Quarry.

    Сам Снайдер говорит, что фильм вдохновлён в том числе работами Акиры Куросавы. Режиссёр хотел развить фильм в целую вселенную.

    «Мятежная Луна» станет следующим фильмом постановщика для Netflix, с шансами производство стартует уже в начале 2022-го. Для стриминга это будет уже вторая франшиза, запущенная Снайдером — ранее вышла «Армия мертвецов».

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     Евгений Пекло |  23.05.2021

    Почему не слышно восторгов, как от «Рассвета мертвецов» того же Снайдера? Что он хотел снять — авторское кино или аттракцион? И… вам не кажется, что этот фильм был для него способом осмыслить смерть дочери? 

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