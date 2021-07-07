Зак Снайдер снимет научно-фантастический блокбастер «Мятежная Луна» для Netflix

Мы как-то рассказывали, что у Зака Снайдера была идея снять фильм во вселенной «Звёздных войн», но в итоге он от такого решения отказался. Как оказалось, все свои наработки он бережно перенёс в самостоятельную картину, которую напишет, спродюсирует и поставит.
«Мятежная Луна» (Rebel Moon) описывается как научно-фантастическое фэнтези. Сюжет развернётся вокруг мирной колонии на краю галактики, которой угрожает армия некого тирана Балисариуса. Чтобы остановить злодея, жители колонии отправляют храбрую девушку с таинственным прошлым за подкреплением на соседние планеты.
Картину заказал Netflix. Соавторами сценария выступили Шэй Хаттен («Армия мертвецов») и Курт Джонстэд («300 спартанцев»). Сопродюсером традиционно станет Дебора Снайдер совместно с компанией Stone Quarry.
Сам Снайдер говорит, что фильм вдохновлён в том числе работами Акиры Куросавы. Режиссёр хотел развить фильм в целую вселенную.
«Мятежная Луна» станет следующим фильмом постановщика для Netflix, с шансами производство стартует уже в начале 2022-го. Для стриминга это будет уже вторая франшиза, запущенная Снайдером — ранее вышла «Армия мертвецов».
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Почему не слышно восторгов, как от «Рассвета мертвецов» того же Снайдера? Что он хотел снять — авторское кино или аттракцион? И… вам не кажется, что этот фильм был для него способом осмыслить смерть дочери?
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