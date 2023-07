Какие сериалы продолжаются в июле 2023? Благие знамения, Футурама, Основание, Ведьмак и другие

Сериалов в июле так много, что мы разделили дайджест на новинки и продолжения. И если новинки вызвали сдержанный интерес, то лишь потому, что всё внимание будет приковано к фантастическим продолжениям на любой вкус! Возвращение любимой «Футурамы», долгожданные «Благие знамения», космически красивое «Основание» и неожиданное воскрешение «Пищеблока». А для тех, кому мало, есть ещё вампиры из «Чем мы заняты в тени», продолжение «Ведьмака», «Харли Квинн» и «Принца-дракона»!

Благие знамения, 2-й сезон

Good Omens

Что? Трагикомедия в жанре городского фэнтези, вдохновлённая романом Пратчетта и Геймана.

Когда и где? С 28 июля на Amazon Prime Video.

О чём? О судьбе мира, которому удалось избежать конца света благодаря ангелу Азирафаэлю, демону Кроули и всем-всем причастным. Теперь дуэту, который отринул Рай и Ад и вместо служения поселился на Земле, предстоит иметь дело с неожиданно свалившимся им на головы ангелом — старым приятелем Гавриилом. Он ничегошеньки не помнит, но почему-то Небеса и Преисподняя наперегонки жаждут добраться до него.

Что это будет? Поделка от одного из соавторов оригинальной книги? Неожиданное продолжение, отдающее дань уважения первоисточнику? Миллионы поклонников сериала и романа ждут ответ на этот вопрос (и наверняка их мнения после просмотра разойдутся). Нил Гейман, шоураннер сериала, окончательно перебрался на ТВ и уже несколько лет занимается адаптацией своих проектов, и многое скорее получается. «Благие знамения» и вовсе можно назвать одной из самых точных экранизаций, пусть в сериале и есть свои неровности.

Второй сезон, судя по всему, даст зрителям то, по чему они соскучились за четыре года — поразительную химию между Кроули и Азирафаэлем, выдающуюся актёрскую игру Теннанта и Шина, а также абсурдный юмор, философские размышления и остальную «британскую коммуналку». Помимо Джона Хэмма в образе Гавриила, ждём возвращения некоторых персонажей из первого сезона, включая Вельзевул, Повелительницу мух.

Для Геймана дело чести продолжить сериал так, чтобы не было стыдно перед покойным другом и коллегой сэром Терри. Кто знает, может, на Небесах уже подключили стриминги? Вот во вселенной «Благих знамений» возможно и не такое!

Пищеблок, 2-й сезон

Что? Городская мистика, вдохновлённая романом Алексея Иванова.

Когда и где? С 8 июля на «Кинопоиске».

О чём? О попытках Валерки снова стать человеком. События второго сезона разворачиваются в 1983-м, спустя три года после олимпийской смены в «Буревестнике». Днём Валерка — обычный пионер, отличник и даже староста. Но по ночам ему приходится бороться с жаждой крови и зверем внутри. Помогают ему товарищи по «Буревестнику»: бывший пионервожатый Игорь Корзухин и Анастасийка. Как будто мало конфликта с самим с собой, теперь Валерке приходится, во-первых, разбираться с новенькой из Москвы, способной разоблачить его истинную природу, а во-вторых, иметь дело с неизвестным могущественным вампиром, который хочет построить «вечный пищеблок».

Что это будет? Ещё одно продолжение сериала, первый сезон которого был основан на книге, а второй стал отсебятиной сценаристов. Хотелось бы сказать, что это вызывает опасения, однако экранизация романа и так вышла поверхностной, прямолинейной и без меры эротизированной.

Впрочем, Алексей Иванов одобрил продолжение, а постановкой занимается уже не Святослав Подгаевский («Монастырь», «Пиковая дама»), а Эдуард Бордуков («На острие», «В раю мест нет»). Сценарий написал Сергей Калужанов. Может быть, второй сезон окажется по-своему интригующим и даже более атмосферным — по крайней мере, уже в трейлере бросается в глаза смена тональности.

В продолжении новых персонажей сыграли Ксения Трейстер («Мир! Дружба! Жвачка!»), Равшана Куркова («Контакт»), Сергей Епишев («Последний министр»), Риналь Мухаметов («Оффлайн») и Александра Ревенко («Голиаф»).

Футурама, 8-й сезон

Futurama

Что? Культовая научно-фантастическая комедия.

Когда и где? С 24 июля на Hulu.

О чём? Об очередных невероятных приключениях парнишки Фрая из XX века, пробывшего в заморозке тысячу лет. И о его друзьях и спутниках: боевитой одноглазой Лиле, нахальном роботе Бендере, чудаковатом профессере Хьюберте Фарнсворте и других.

Что это будет? Высочайший класс или очередной ремейк-продолжение в эпоху ремейков? Однажды «Футураму» уже закрывали, но спустя время мультсериал вернулся ещё краше и интереснее. Возможно, получится и на этот раз.

К возрождению причастна целиком та же команда: Мэтт Грейнинг, Дэвид Сэмюэл и Кен Килер. Вернулся даже актёрский состав, включая и Джона Ди Маджио (голос Бендера), который сперва не хотел участвовать в перезапуске из-за низкого гонорара. Но в итоге боссы нашли нужные слова и, надо полагать, нужные купюры.

Трейлер обещает шуточки про «Дюну», криптовалюты, эпидемию местного коронавируса и умные колонки — кажется, прошлись почти по всей «актуалочке». Теперь ждём сами серии, чтобы убедиться, не сдал ли Грейнинг и его команда: его фэнтезийная комедия «Разочарования» действительно местами вызывала разочарование. В крайнем случае, если кому-то не хватит постмодернистских шуток, всегда можно вернуться к «Рику и Морти».

Чудотворцы: Конец времён (4-й сезон)

Miracle Workers: End Times

Что? Постапокалиптическая комедия, антология.

Когда и где? С 10 июля на TBS.

О чём? О выживании в грязном и мрачном постапокалиптическом будущем посреди пустоши. Главным героям предстоит построить и удержать в этой разрухе не только цивилизованное общество, но и, что сложнее, любовь. Скоро они столкнутся с настоящей угрозой — «самым антиутопическим кошмаром».

Что это будет? На этот раз Рэдклифф воплотит «воина дороги» Сида, Вишванатан сыграет грубую военачальницу Фрейю, а Бушеми достанется роль торговца-изобретателя в цилиндре, он же начальник героя Рэдклиффа. В гости на вечеринку в честь конца света заглянут ещё робот-убийца и верный боевой слуга Сида и Фрейи.

Сезон должен был выйти аж в январе, но из-за слияния Warner Bros., TNT и TBS, перестановок кадров и изменений в графиках выхода дату релиза сильно сдвинули. Ну, теперь-то наконец можно посмотреть на очередную попытку Рэдклиффа примерить новый чудаковатый образ и отделаться от тени Мальчика-Который-Выжил!

Основание, 2-й сезон

Foundation

Что? Научная фантастика по мотивам романах Айзека Азимова.

Когда и где? Стартует 14 июля на Apple TV+.

О чём? О космической Империи далёкого будущего, которой суждено погрязнуть в хаосе и варварстве. И о гениальном учёном Гэри Селдоне, который благодаря науке психоистории разработал план по спасению государства — Основание. Своего рода фонд, который хранит накопленные человечеством знания, что позволит пережить тёмные века регресса. Но для начала властям нужно признать горькую правду о том, что Империю ждёт неминуемый закат.

Что это будет? Как минимум — красивое зрелище. Смотреть «Основание» от Apple стоит ради картинки, а вот ярым поклонникам оригинала точной экранизации ждать не стоит. Там, где романы Азимова концентрировались на отдельных периодах, длящихся сотни и тысячи лет, в экранизации в фокусе оказываются отдельные личности, включая Сэлдона и его последователей.

Действие второго сезона развернётся спустя сотню лет после событий первого. Пока Клеоны ссорятся между собой, мстительная королева замышляет разрушить Империю изнутри. Гэри, Гаал и Салвор обнаруживают колонию менталиков — обладателей могущественных псионических способностей. А параллельно Основание входит в фазу открытого конфликта с Империей.

Да, продолжение ещё дальше ушло от первоисточника. Но свою минимальную задачу — восполнить в организме недостаток классической фантастики до выхода «Дюны» — сериал выполнить способен.

Ведьмак, 3-й сезон. Часть 2

The Witcher Season 3, Part 2

Что? Высокое фэнтези, основанное на романах Анджея Сапковского.

Когда и где? Оставшиеся эпизоды выйдут 27 июля на Netflix.

О чём? О разворачивающейся войне Нильфгаарда с другими королевствами. О тайном заговоре колдунов и чародеек. О попытках обучить Цири волшебству. И об охоте на новых монстров при участии Геральта из Ривии.

Что это будет? Третий сезон — экранизация «Часа презрения», и вышедшие серии показали только часть событий романа. Впереди остаётся один из самых важных эпизодов саги — чародейский мятеж и битва при Танедде. А ещё нам предстоит узнать, как в сериале обыграют судьбу лже-Цири. В первоисточнике она вышла замуж за Императора, что позволило объединить королевства. Пойдут ли по этому пути создатели сериала или придумают свой сюжетный поворот — увидим.

Впрочем, для большинства зрителей главная интрига в том, как авторы обыграют смену актёра. Для Генри Кавилла третий сезон стал последним, и многие поклонники (что бы ни говорили фанаты игр и книг, у сериала образовалось-таки своё сообщество) считают, что без актёра смотреть будет уже не на что. Кавилла заменит Лиам Хемсворт — он способен стать достойной заменой, но этого попросту могут не заметить на фоне общего снижения интереса к сериалу. «Ведьмак» разочаровывает всё сильнее даже тех, кто смотрел первые два сезона: слабым сценарием, дизайном костюмов и плохой компьютерной графикой.

Чем мы заняты в тени, 5-й сезон

What We Do in the Shadows

Что? Псевдодокументальная вампирская комедия.

Когда и где? Эпизоды стартуют 13 июля на FX.

О чём? О попытках старых вампиров-соседей Нандора, Лазло, Нади и Колина Робинсона стать частью современного мира. А помогают им в этом фамильяр Гильермо и вампирша, специализирующаяся на бюрократии. Потому что одолеть бумажки и документы гораздо сложнее, чем перебить охотников на нечисть.

Что это будет? Новый сезон обещает новый виток развития персонажей. Мы уже узнали, что в жилах Гильермо течёт кровь самого Ван Хельсинга. Но он всё же пытается превратиться в вампира — и, как видно по трейлеру, безуспешно. А Колин Робинсон начинает строить карьеру в политике, участвуя в дебатах. Если подумать, закономерный шаг для энергетического вампира.

В общем, сериал продолжает вовсю смешивать фантастическое и бытовое, смешное и трагичное, вампирское и человеческое.

Принц-дракон, 5-й сезон

The Dragon Prince

Что? Фэнтезийный мультсериал.

Когда и где? Все эпизоды выйдут 27 июля на Netflix.

О чём? Продолжение саги о войне волшебных королевств, в которой ставкой может стать само существование мира. Клаудия торопится освободить таинственного эльфа Ааравоса, чтобы спасти своего отца Вирена от смерти. А Каллум, Райла и молодой король Эзран пытаются всеми силами им помешать.

Что это будет? Уже пятая глава новой эпической истории от создателей «Легенды об Аанге». Мультсериал достойно справляется со своим наследием и сравнениями с «Аватаром»: здесь и масштабный сюжет, и интересные персонажи, и отличные дизайны что монстров, что героев. Правда, четвёртый сезон не оправдал возложенных на него ожиданий — качество шуток и диалогов стало на ступень ниже, а сюжет почти не сдвинулся с места. Посмотрим, изменится ли ситуация в пятом сезоне.

Читайте также «Принц-дракон», 4 сезон: почему возвращение разочаровало? Это откровенный шаг назад для всего мультсериала: персонажи стали глупее, а сюжет — необязательным.

Харли Квинн, 4-й сезон

Harley Quinn

Что? Супергеройский мультсериал, взрослая комедия.

Когда и где? С 27 июля на Max (бывший HBO Max).

О чём? О королеве преступного мира Готэма Харли Квинн. По крайней мере, такой титул хочет завоевать бывшая помощница Джокера, которая начала самостоятельную преступную карьеру. Предательства, взрывы, бейсбольная бита, апокалипсис, встреча с космическим (и немного комичным) злодеем, а также безумная любовь. В общем, никакого спокойствия.

Что это будет? В конце прошлого сезона Харли удостоилась права стать частью Бэт-семьи, которую теперь возглавляет Бэтгёрл. А что с Бэтменом? Брюс Уэйн арестован после того, как ему предъявили обвинения в угрозе целому городу — из-за его желания воскресить родителей чума зомбиапокалипсиса едва не распространилась на весь Готэм! А вместе с тем Ядовитый плющ принимает предложение Лекса Лютора возглавить суперзлодейскую команду Легион смерти, что разбивает сердце Харли.

«Харли Квинн» продолжает оставаться одним из самых остроумных проектов по DC. Первое очарование уже прошло, но мультсериал всё ещё приковывает внимание зрителей, и многие в комментариях радуются, что шоу не закрыли из-за всех этих сделок и молчаливых списываний налогов.

А ещё

«Блич: Тысячелетняя кровавая война, часть 2» (Bleach: Thousand-Year Blood War) — вторая часть аниме-сериала, продолжающая бесконечный сёнэн. По сюжету древний король квинси Яхве решил вторгнуться в Общество душ и Уэко Мундо, чтобы навсегда избавиться от Жнецов душ, а также пустых и арранкаров. Томохиса Тагути, известный по «Акудама Драйв», заменил на посту режиссёра Нориюки Абэ, который работал над первой частью. Стартует 8 июля на Hulu.

Соник Прайм, 2-й сезон (Sonic Prime) — продолжение недавнего мультсериала про Соника тоже ударилось в тему мультивселенной. Из-за ошибки синего ежа под угрозой оказался его родной мир. Чтобы всё исправить, Сонику предстоит объединиться с версиями его друзей из параллельных вселенных, а также протянуть руку загадочному Шэдоу. Но и противостоит команде не один доктор Роботник (он же Эггман), а целое семейство — тоже из разных вселенных. Премьера — 13 июля на Netflix.