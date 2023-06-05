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    Книги

    Что почитать из фантастики? Книжные новинки июня 2023

    5 июня 2023
    Борис Невский
    05.06.2023
    10006
    4 минуты на чтение
    Что почитать из фантастики? Книжные новинки июня 2023 11

    В первый летний месяц продолжается нашествие отечественных авторов под «зарубежными» псевдонимами. За очередным экзотическим именем может скрываться как нечто занимательное, так и нечто совершенно убогое — не угадаешь. Про книги настоящих иностранцев можно хотя бы в Сети узнать, тем более что некоторые из них действительно любопытны. Тут и дополнение к знаменитому циклу космического фэнтези Джина Вулфа, и очередной том популярной космооперы Кристофера Руоккио, и оригинальное юношеское фэнтези Наоми Новик, и мистический детектив из серии «Ужас Аркхема».

    Об этих и других интересных новинках расскажет наш регулярный дайджест за июнь нынешнего года.

     

    НАУЧНАЯ ФАНТАСТИКА

    Кристофер Руоккио «Царства смерти»

    Что почитать из фантастики? Книжные новинки июня 2023

    Адриан Марло отправлен в ссылку, однако имперские войска терпят одно поражение за другим от жестокой расы сьельсинов, так что это изгнание явно ненадолго. Вскоре император поручает своему рыцарю важное задание — Адриан должен отправиться в Лотрианское Содружество, могущественное государство на окраинах Галактики, чтобы договориться о военном союзе. А это дело непростое, ведь лотрианцы издавна относятся к Империи без особой симпатии.

    Что нас ждёт: четвёртый роман цикла «Пожиратель Солнца», самой яркой космической оперы последних лет.

    Издательство / серия: «Азбука», «Азбука-Аттикус» / «Звёзды новой фантастики. Кристофер Руоккио»

    Адам Кристофер «Тень ситхов»

    Что почитать из фантастики? Книжные новинки июня 2023 1

    После краха Галактической Империи победившие республиканцы пытаются наладить мирную жизнь. Однако покой героям сопротивления только снится. Бывший генерал Альянса повстанцев Лэндо Калриссиан во время поисков своей похищенной дочери натыкается на следы вроде бы уничтоженных ситхов. На помощь товарищу приходит сам мастер-джедай Люк Скайуокер.

    Что нас ждёт: космическая опера, действие которой разворачивается в эпоху между классической и новой кинотрилогиями «Звёздных войн».

    Издательство / серия: «Эксмо: Fanzon» / «Fanzon. Звёздные Войны»

    Джон М. Форд «Люди ночи»

    Что почитать из фантастики? Книжные новинки июня 2023 2

    Американский историк Николас Хансард пытается разгадать тайну старинной рукописи, автором которой, возможно, был легендарный английский драматург Кристофер Марло. Изучение пьесы XVI века приводит к неожиданным открытиям, способным серьёзно повлиять уже на современный мир.

    Что нас ждёт: внецикловый шпионский триллер на тему криптоистории от рано умершего автора, чьи книги сейчас переживают на Западе второе рождение.

    Издательство / серия: «Эксмо: Fanzon» / «Fanzon. Зона Икс»

    ФЭНТЕЗИ

    Джин Вулф «Солнце и Замок»

    Что почитать из фантастики? Книжные новинки июня 2023 3

    Бывший палач Севериан, ставший правителем погибающей планеты Урд, должен в суде древней цивилизации доказать, что человечество может получить Новое Солнце и спастись.

    Что нас ждёт: сборник, куда вошёл роман из цикла технофэнтези «Книга Нового Солнца» в исправленном переводе, а также два сборника рассказов и сборник эссе, которые ранее на русском не выходили.

    Издательство / серия: «Эксмо: Fanzon» / «Fantasy World. Лучшая современная фэнтези»

    Брайан Стейвли «Присягнувшая Черепу»

    Что почитать из фантастики? Книжные новинки июня 2023 4

    Пирр Лакатур — фанатичная убийца, мечтающая стать жрицей бога смерти Ананшаэля. Ей осталось пройти последнее испытание — за две недели убить семь человек, каждый из которых служит символом. Причём последняя потенциальная жертва — тот, кого Пирр любит всем сердцем.

    Что нас ждёт: роман из вселенной «Хроник Нетёсаного трона», служащий приквелом основному циклу.

    Издательство / серия: «Азбука», «Азбука-Аттикус» / «Звёзды новой фэнтези»

    Бен Гэлли «Гонка за смертью»

    Что почитать из фантастики? Книжные новинки июня 2023 5

    Искусный вор Кальтро Базальто попадает в древний город Аракс — и умирает. Правда, в Араксе мёртвые не лежат спокойненько в могилах, а продолжают жить (ну, существовать) как рабы местных вельмож. Кальтро, став таким рабом, оказывается втянут в заговор по захвату власти в империи.

    Что нас ждёт: начало трилогии тёмного фэнтези, основанного на мифологии и обычаях Древнего Египта.

    Издательство / серия: «Эксмо: Fanzon» / «Fanzon. Наш выбор»

    МИСТИКА И ХОРРОР

    Ари Мармелл «Ужас Аркхэма: Литания снов»

    Что почитать из фантастики? Книжные новинки июня 2023 6

    Таинственное исчезновение студента Честера побуждает его соседа по комнате Эллиота провести собственное расследование. Эллиот обращается за помощью к библиотекарю Дейзи Уокер и шаману из гренландского племени инуитов. Расследованию мешает литания снов — древняя песнь, которая беспрестанно звучит в мозгу Эллиота, медленно сводя его с ума.

    Что нас ждёт: мистический детектив из межавторского цикла «Ужас Аркхэма», действие которого происходит в мире безумных фантазий Говарда Ф. Лавкрафта.

    Издательство / серия: Hobby World / «Миры Лавкрафта»

    ДЕТСКО-ЮНОШЕСКАЯ ФАНТАСТИКА

    Наоми Новик «Смертельное образование. Последний выпуск»

    Что почитать из фантастики? Книжные новинки июня 2023 7

    В академии Шоломанча на носу выпускной экзамен, и тех, кто его провалит, ждёт ужасная участь. Однако пока что главная задача юной Галадриэли — просто дожить до экзамена. Уж больно много тех, кто желает её кончины — причём максимально болезненной.

    Что нас ждёт: второй роман цикла юношеского фэнтези «Шоломанча», своеобразного «анти-Поттера».

    Издательство / серия: «Эксмо» / «Young Adult. Смертельное образование. Бестселлер Наоми Новик»

    Росс Маккензи «Тот, кто не отбрасывает тени»

    Что почитать из фантастики? Книжные новинки июня 2023 8

    Тысячи лет назад королевство было спасено могучими ведьмами от Вечноночи, мистической тьмы с востока. Однако Вечноночь вновь угрожает стране, и нет тех, кто мог бы остановить тьму, — ведь древнее контрзаклинание утеряно. Тем временем сирота Ларабелль Фокс находит в городской канализации деревянную шкатулку с заводной птичкой и решает продать её подороже. Но эта находка приводит девочку к знакомству с Джеком-без-Тени, очень странным типом, готовым буквально на всё ради шкатулки.

    Что нас ждёт: первый роман цикла подросткового фэнтези «Вечноночь» от автора очень популярной серии «Магазин из Ниоткуда».

    Издательство / серия: «Эксмо» / «Вечноночь»

    Ава Райд «Волчица и Охотник»

    Что почитать из фантастики? Книжные новинки июня 2023 9

    В древнем лесу Эзер Сем стоит деревня еретиков-язычников, наделённых колдовскими способностями. Её жители скрываются от жестокого короля. Среди поселенцев одна только Ивике лишена магии — а потому её отдают королевским Охотникам как жертву для кровавого ритуала. Однако Ивике удаётся заключить союз с опальным принцем Гашпаром — возможно, у них получится остановить религиозную войну?

    Что нас ждёт: мифологическое фэнтези на основе истории средневековой Венгрии и еврейских сказок.

    Издательство / серия: «Эксмо» / «New adult. Магические миры»

    Джессика С. Олсон «Спой мне о забытом»

    Что почитать из фантастики? Книжные новинки июня 2023 10

    Девушку Исду бросили в колодец сразу после рождения. Теперь она — Призрак Шаннской Оперы, чей хозяин спас Исду и дал ей убежище. Однако у Исды есть тайна — она способна читать мысли людей и даже внушать им что-то. Если об этом станет известно, девушку ждёт смерть.

    Что нас ждёт: юношеский ретеллинг «Призрака Оперы» — как классического романа Гастона Леру, так и знаменитого мюзикла.

    Издательство / серия: «Эксмо» / «Лучшие мировые ретеллинги»

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    Борис Невский
    Автор
    Почитатель фантастики с полувековым стажем. Обладатель множества бесполезных в обычной жизни знаний. Счастлив, что благодаря МирФ может использовать хотя бы часть.
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