Какие сериалы посмотреть: октябрь 2017

На этот раз выбрать главные сериалы месяца было особенно сложно. Октябрь будет невероятно богат на премьеры. Правда, в основном на продолжения известных сериалов — новых шоу ожидается всего четыре, и они не предвещают особых сюрпризов. Особенно много в этом месяце всякой мистики: как-никак приближается Хэллоуин! Мы решили подробно рассказать только о самых ожидаемых премьерах, таких как «Очень странные дела». Но и остальные сериалы тоже постарались не забыть.

Возвращения сериалов

Когда и где? 2 октября, Fox

Что? Мистика, городское фэнтези.

О чём? О дьяволе, который устал править адом и отправился на Землю поработать частным детективом.

Чего ждём? Бог внезапно простил Люцифера, решил, что тот искупил свои грехи, вернул его в состав ангелов и даже выдал крылья. И нашему герою это… не нравится. В третьем сезоне он попытается снова стать дьяволом. Судя по трейлеру, это должно быть как минимум забавно.

Когда и где? 6 октября, ABC

Что? Постмодернистское фэнтези по мотивам классических сказок.

О чём? О сказочных героях и злодеях, которые оказались в современном городке Сторибруке. В основном они заняты тем, что крутят романы и выясняют семейные тайны.

Чего ждём? В 7-м сезоне создатели «проредили» главных героев — из знакомых персонажей мы увидим только злую королеву Реджину, капитана Крюка и Румпельштильцхена. И никакой Эммы Свон — актриса отказалась продлевать контракт и снялась только в одном прощальном эпизоде. Вместо неё главным героем станет повзрослевший Генри Миллс. Судя по трейлеру, завязка истории один в один скопирована с завязки всего сериала — так что можно сказать, что шоу устроили перезапуск.

Когда и где? 11 октября, USA Network

Что? Технотриллер про хакеров.

О чём? О недалёком будущем и хакере Эллиоте, который страдает раздвоением личности и нагло врёт зрителям, рассказывая о своих похождениях. Его альтер-эго, Мистер Робот, борется с корпорацией E-Corp и пытается подорвать мировую капиталистическую систему с помощью взломов и пропаганды.

Чего ждём? Эллиота застрелили в конце второго сезона, но в третьем он жив, и никакой это не спойлер. Судя по трейлеру, он частично потерял память, а разобравшись в ситуации, хочет исправить всё то, что наломало его подсознание.

Когда и где? 11 октября, Spike

Что? Фэнтези, постапокалипсис. Очень вольная экранизация книг Терри Брукса.

О чём? О постапокалиптической Земле, превратившейся в подобие Средиземья: мутанты стали гномами и троллями, эльфы живут в лесных дворцах и бывают чернокожими и азиатами, а демоны пытаются вырваться из ада.

Чего ждём? Ещё в первом сезоне, выходившем на MTV, сериал так далеко ушёл от первоисточника, что продолжение могло пойти в любом направлении, кроме как по книгам Брукса. У него каждый том посвящён отдельному поколению героев, тут же актёрский состав не меняется. Судя по трейлеру, сценарий будет смесью разных книг «Шаннары», в том числе более ранних (юноше Вилу достанется Меч Шаннары, раскрывающий истину), и буйной фантазии самих сценаристов (чего-чего, а лесбийских романов у Брукса не было).

Сериалы The CW по комиксам DC

Когда и где? «Супергёрл» (3 сезон) — 9 октября,

«Флэш» (4 сезон) и «Легенды завтрашнего дня» (3 сезон) — 10 октября,

«Стрела» (6 сезон) — 12 октября, The CW.

Что? Супергероика, экранизация комиксов DC.

О чём? Четыре тесно пересекающихся сериала о супергероях: кузине супермена Каре Дэнверс, супербыстром Барри Аллене, путешествующей во времени команде Легенд и миллионере-филантропе с луком Оливере Квине.

Чего ждём? Супергёрл разочаруется в своём альтер-эго и заявит, что не хочет больше быть человеком. Флэш в начале сезона заперт в пространственно-временной аномалии, и его друзьям приходится его оттуда вытаскивать, чтобы разобраться с очередным суперзлодеем. Команда Легенд пополнится мусульманкой-хакершей из 2030 года. Ну а Стреле нужно разобраться со своей семьёй, в первую очередь с сыном Уильямом.

Но смотреть всё это по отдельности вам не дадут — герои опять объединятся в кроссовер, который на сей раз будет выполнен в виде двух двухчасовых минисериалов. «Сидаб» рассчитывает, что вы будете смотреть все четыре сериала параллельно, чтобы всё понимать.

Сверхъестественное (13 сезон)

Когда и где? 12 октября, The CW

Что? Мистика, городское фэнтези.

О чём? О братьях Сэме и Дине Винчестерах, которые уже больше десяти лет уничтожают нечисть в маленьких городках Америки, то и дело спасая мир от апокалипсиса.

Чего ждём? Братья взялись защищать Джека, сына Люцифера, а юноша начинает открывать в себе новые способности. Любимца публики Кастиэля в сериале уже не будет — вместо него появится новый князь ада, Асмодей, которого очень интересует Джек. Ну и главное — «Сверхъестественное» получит кроссовер со «Скуби-Ду». Анимационный.

Когда и где? 14 октября, BBC

Что? Фантастическая комедия.

О чём? Об эксцентричном (чтобы не сказать чокнутом), но гениальном детективе Дирке Джентли (Сэм Барнетт) и его помощнике Тодде (Элайджа Вуд), которого Дирк то и дело впутывает в опасные дела, связанные с путешествиями во времени, экстрасенсами и нелепыми ситуациями. Новое дело Дирка связано с волшебной страной Вендимур и похоже на фэнтези-квест: героям дано задание «найти мальчика». Какого мальчика — Дирк понятия не имеет, но обязательно выяснит. Как только выберется из тюрьмы, где каким-то образом оказался.

Чего ждём? Как и в первом сезоне — максимум абсурдного фантастического юмора, только на сей раз с примесью фэнтези. К актёрскому составу прибавятся знаменитый телекомик Алан Тьюдик («Светлячок»), который сыграет злодейского охотника за головами, Джон Ханна («Агенты Щ.И.Т.») в роли мага-садиста и Тайлер Лэбин («Убойные каникулы») в роли шерифа по имени Шерлок Хоббс.

Когда и где? 22 октября, AMC

Что? Постапокалипсис, где всё ещё иногда встречаются зомби.

О чём? По сути, уже не о мертвецах, а о войне группировок людей, выживших после зомби-апокалипсиса. «Спасители», возглавляемые Ниганом, терроризируют округу, и главные герои наконец решают, что хватит это терпеть.

Чего ждём? Рик и компания объединятся с Дэрилом и наконец начнут войну против Нигана, злодея с дубиной, на харизме которого сериал держится последние два года. Будем надеяться, нам действительно покажут войну, а не разговоры о ней, как это, к сожалению, часто бывает в «Ходячих».

Когда и где? 27 октября, Netflix

Что? Мистика, фантастические ужасы

О чём? Прошёл год с тех пор, как с секретной базы под городком Хокинз сбежала девочка-экстрасенс, а из параллельного мира вырвалось чудовище и похитило мальчика Уилла. Жители городка пытаются вернуться к нормальной жизни, но паранормальщина и не думает отступать — Уилла преследуют галлюцинации. Приближается Хэллоуин 1984 года…

Чего ждём? Главное событие месяца на телевидении, так же как «Бегущий по лезвию 2049» — в мире кино. Первый сезон радовал атмосферой мистики, восьмидесятых и тёплой ностальгии и лишь чуть-чуть не дотянул до звания «сериала года» (автор этих строк голосовал за «Дела», но коллеги предпочли «Мир Дикого Запада»). Превзойти его будет трудно, но братья Дафферы на это способны.

В новом сезоне они обещают углубиться в мифологию «Очень странных дел», которую тщательно продумали, но ещё только начали показывать на экране. Мы больше узнаем об Изнанке и чудовищном Демогоргоне, похитившем Уилла. Барб, вопреки петициям фанатов, не вернётся. А вот чудо-девочка Одиннадцатая в исполнении Милли Бобби Браун появится в новом сезоне и сыграет в нем не последнюю роль. И, конечно, нас ждёт прорва гиковских отсылок — уже на первых промо-фото герои наряжаются в костюмы охотников за привидениями.

Новые сериалы

Призраки (Ghosted)

Когда и где? 1 октября, Fox

Что? Комедия о паранормальном.

О чём? Профессора, чью жену похитили инопланетяне, и простого копа из супермаркета, не верящего ни в какую чертовщину, заставляют работать на спецслужбу, которая расследует паранормальные явления в Лос-Анджелесе.

Чего ждём? Пародию на «Секретные материалы» от создателей фильма «Этот неловкий момент» и сериала «Мужчина ищет женщину». Последнее — очень неплохая рекомендация.

Одарённые (The Gifted)

Когда и где? 2 октября, Fox

Что? Супергеройская драма.

О чём? О подростках-мутантах -ниндзя из вселенной Людей Икс. Двум юным обладателям суперспособностей и их родителям приходится скрываться от правительства. В этом им помогает подпольная организация мутантов — вероятно, что-то вроде школы профессора Ксавье.

Чего ждём? Серьёзную драму об угнетении меньшинств с претензией на аллегоричность. А вот экшена или дорогих спецэффектов трейлер не обещает. Наверняка сериал будет как-то связан с «Легионом» и вселенной «Людей Икс». Кстати, в числе продюсеров «Одарённых» числятся создатели этой киносерии — Брайан Сингер и Саймон Кинберг, а также сценарист комиксов Marvel Джефф Лоэб.

Призрачные войны (Ghost Wars)

Когда и где? 5 октября, Syfy

Что? Мистика.

О чём? В маленьком городке на Аляске загадочно гибнут люди. Жители винят во всём призраков, священник — дьявола. И только местный экстрасенс, всеобщий изгой Роман, может разобраться в этой чертовщине при помощи своих паранормальных способностей.

Чего ждём? Медленную мрачную драму с элементами триллера, религиозной мистики и, как поговаривают, научной фантастики. И с замечательным Винсентом Д’Онофрио в роли священника.

Суеверия (Superstition)

Когда и где? 6 октября, Syfy и Netflix

Что? мистика, городское фэнтези.

О чём? О семейке потомственных гробовщиков из Нового Орлеана, которые не только закапывают мёртвые трупы, но и упокаивают трупы живые.

Чего ждём? Трудно судить без трейлера, который почему-то до сих пор не появился (выше — фото со съёмок). Но судя по описанию, это очередное мистическое приключение в модной в последние годы эстетике южных штатов США. В ней же работали «Проповедник», «Американские боги» и «Миднайт, Техас».