«Супергёрл», 2 сезон: бывает ли много феминизма?

Новый год открывает для Кары Денверс, она же Супергёрл, массу перспектив. Новая работа, новая лучшая подруга, множество новых рыл, инопланетных и не очень, которые необходимо начистить. Но главное — будущая любовь всей жизни, свалившаяся с неба.

Supergirl Жанр: супергероика

Продюсеры: Грег Берланти, Эли Адлер, Эндрю Крейсберг

В ролях: Мелисса Бенойст, Джереми Джордан, Дэвид Хэйервуд, Терри Хэтчер

Премьерный показ: октябрь 2016 — май 2017, The CW

Продолжительность: 22 серий по 42 минуты

Похоже на: «Флэш», 1–2 сезоны

Сколько бы ни готовили сценаристы интересных сюжетных ходов и новых персонажей из комиксов, главной сюжетной линией во втором сезоне «Супергерл» остаётся одна: взаимоотношения Кары и выходца с планеты Даксом — Мон-Эла. Не всем это придётся по душе, но надо признать: парень оказался уж очень обаятельным. За постепенно развивающимся романом между представителями некогда враждовавших планет наблюдать очень интересно, благо харизмы у актёрского дуэта не отнять.

Сезон вообще вышел больше про отношения и семью, чем про супергеройские приключения. Личная жизнь случилась со всеми, кроме разве что Джеймса Олсена, в которого Кара в первой же серии как-то передумала влюбляться. Но он совершенно по-фрейдовски сублимировал нерастраченную сексуальную энергию в борьбу с преступностью и, надев стильный костюмчик, превратился в Стража.

В сериале много хорошего. Он всё ещё напоминает «Флэша» в лучшие его времена: много юмора, забавных, хоть и дешёвеньких спецэффектов и харизматичных персонажей. Появляются неплохие односерийные злодеи — например, Мистер Миксиспитлик из уморительной серии про День святого Валентина: его можно победить, только заставив произнести собственное имя наоборот. Есть пара прекрасных серий, срежиссированных Кевином Смитом. В одну из них он даже пристроил свою дочку (её зовут Харли Квинн — вот что значит папа-гик!). Алекс Денверс перестала раздражать. Она определилась со своей ориентацией и занялась личной жизнью, а на глупые поступки у неё просто не осталось времени.

Новички тоже вышли неплохими или как минимум знаковыми для фанатов комиксов — Лина Лютер с мамой, М’ганн М’орзз и, конечно, сам Супермен. Человек из стали получился на удивление милым и каким-то очень привычным, как из фильмов с Кристофером Ривом. Сравнивая его с тяжеловесным полубогом от Зака Снайдера, понимаешь, что этот герой не нуждается в реализме: в наивных и глуповатых сериалах The CW он чувствует себя как рыба в воде.

Но есть персонаж, который даже на общем балаганном фоне «Супергерл» смотрится до неприличия комично: это оригинальный Хэнк Хэншоу. С пластиковой насадкой на глаз он выглядит как Кано из фильма «Смертельная битва». А то, как он называет себя «Супермен-Киборг», вызывает невольный смех. Сразу вспоминается шутка про Шокерфейса из «Стражей галактики 2».

И всё же быть бы «Супергерл» лучшим сериалом по DC на канале, кабы не проблема, влияющая на все составляющие сезона: неубедительная пропаганда феминизма. Вместо равенства, за которое обычно выступает феминистическое движение, сериал демонстрирует полную инверсию образов. Все женщины здесь невероятно сильны и не устают повторять вслух, насколько они лучше мужчин. Мужчины же по большей части задвинуты на второй план, а за попытки проявить себя в роли защитников получают по ушам и обвиняются в шовинизме.

Равенство выглядит совсем не так. Посмотрите, например, как сбалансированы мужские и женские персонажи в «Агентах Щ.И.Т.», которые тоже продвигают идеи феминизма. А здесь неудачная пропаганда портит всё — сюжетные линии, мотивации персонажей, даже игру прекрасной Мелиссы Бенойст. Авторы и сами признают, что героиня перегибает палку в отношении мужчин. Но делают это… в кроссоверной серии «Флэша».

«Супергерл» остаётся весёлым, лёгким и глуповатым супергеройским сериалом, с хорошими героями и неплохим юмором. Финальный поворот вышел нетривиальным, смотрится сильно и резонирует с концовкой «Стрелы», хотя, скорее всего, и случайно. Но впечатление очень портит нарочитая и неудачная подача центральной идеи.

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