«Миднайт, Техас»: сериал только для романтичных ведьмочек

Скрываясь от могущественного недруга, медиум Манфред Бернардо приезжает в городишко Миднайт. Здесь, по заверениям духа бабушки-цыганки, он будет в безопасности. И не только потому, что такое захолустье непросто найти. В Миднайте обосновалось сообщество паранормальных существ и людей с необычными способностями, в которое отлично впишется болтающий с призраками парень. Однако город притягивает нечисть, как магнит, и в нём надо уметь постоять за себя.

Midnight, Texas Жанр: мистическая драма, городское фэнтези

Шоураннер: Моника Брин

В ролях: Франсуа Арно, Дилан Брюс, Париса Фитц-Хенли, Ариэль Кеббел, Джейсон Льюис, Питер Менса

Премьерный показ: июль — сентябрь 2017 года, NBC

Продолжительность: 10 серий по 42 минуты

Похоже на: «Настоящая кровь» (2009), «Ангел» (1999)

Многие относят «Миднайт, Техас» к детективам, но это касается только завязки. Едва Манфред прибывает в город, в реке находят труп, и медиуму приходится искать совета у неупокоенной души, дабы найти убийцу. Но этот сюжет занимает ровно две серии. Дальше идут классические стычки с «монстрами недели». В Миднайт и его окрестности наведываются то шайка вампиров, то плотоядный суккуб, и местные жители общими усилиями дают им отпор.

Несмотря на обилие драк и оккультную подоплёку, это и не триллер, а в первую очередь драма. Львиная доля времени уделяется отношениям между героями и раскрытию их характеров. И посмотреть здесь есть на кого. Среди жителей Миднайта можно встретить добрую ведьму, могущественного вампира, священника-оборотня, падшего ангела, миролюбивого демона и неуловимую наёмную убийцу. Поклонникам нелюдей будет сложно выбрать фаворита: все персонажи симпатичны и круты, у каждого ряд скелетов в шкафу. И у всех, кроме священника, есть возлюбленный, с которым нужно выяснять отношения.

Раскрытые характеры — это замечательно. Вот только постоянные флэшбэки и разговоры по душам тормозят развитие и без того нехитрого сюжета. К тому же, несмотря на глубокую проработку, персонажи вышли шаблонными и положительными настолько, что зубы сводит. Вампир Лем предпочитает питаться эмоциями, а не кровью. Ведьма Фиджи — типичная позитивная неоязычница, которая рада угостить полезным зельем и домашней выпечкой. Даже суровая на вид наёмница Оливия и та оказывается народным мстителем, убивающим только злодеев. И все они, хоть иногда и ссорятся, стоят друг за друга горой. Никаких сложных моральных дилемм и любовных многоугольников.

Для романтичных натур наивность может стать не минусом, а плюсом сериала. Легко представить, как здорово жить среди таких добрых и дружных героев. Притягивает и атмосфера Миднайта: она одновременно уютная и загадочная. А вот киноманы и поклонники городского фэнтези при просмотре заскучают.

Кажется, «Миднайт, Техас» опоздал с выходом лет на двадцать. В эпоху «Баффи» и «Зачарованных» его герои и сюжет ещё могли зацепить, теперь же смотрятся глубоко вторичными. Немного самоиронии, модных нынче отсылок и хлёстких шуток могли бы спасти ситуацию, но создатели преподносят избитый сюжет на полном серьёзе. Увы, юмор не их конёк. Они даже говорящему коту дали слово всего пару раз, хотя он мог бы стать идеальным источником саркастичных комментариев.

Актёрская игра ни претензий, ни восторгов не вызывает: роли тут простые и большого таланта не требуют. Зато подобраны актёры идеально. Догадаться, кто здесь ангел, а кто — оборотень, можно с первого взгляда. Неожиданно хорош в образе вампира Питер Менса: его хитрая улыбка и живая мимика сделали персонажа одновременно жутковатым и обаятельным. Звезда сериала «Борджиа» Франсуа Арно в главной роли тоже неплох.

От души поработали гримёры, костюмеры и художники по декорациям, однако скрыть маленький бюджет им не удалось. Спецэффекты выглядят скромно, а местами и откровенно дёшево. Этого следовало ожидать: романтическая мистика — не супергероика, финансирование тут куда меньше, а эмоциональность важнее зрелищности.

Тёплый и ламповый, но вторичный и бесконечно наивный сериал. Полюбоваться, как симпатичные нелюди сражаются со злом, тут можно. Но следить за развитием лишённого изюминки сюжета не тянет: всё это мы уже видели, и в куда более оригинальной постановке.

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