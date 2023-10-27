Экранизация Baldur’s Gate: кто мог бы сыграть?

Netflix планирует снять экранизацию Baldur’s Gate. Пока о ней ничего не известно, но что мешает нам, фанатам, предлагать свои идеи? В предыдущей части мы рассуждали и фантазировали о сюжете, а в этой — попробуем подобрать идеальный кастинг.

А её что, снимают? Экранизация Baldur’s Gate: какой она может быть? По классике или по BG 3? Фильм или сериал? Кто мог бы это снять? И, собственно, кто главный герой?

Будем реалистами. Netflix затянул пояса и перестал разбрасываться деньгами уже давно. Едва ли мы увидим в сериале звёзд большого кино. Скорее всего, основу каста составят американские, канадские и мексиканские актёры, работающие со стримингами. Гейл не станет турецким мачо, как бы нам того ни хотелось.

В дримкаст почти всегда включают популярных актёров из больших хитов, которых вы, читатели, знаете и так. Случай с Генри Кавиллом, напросившимся в ведьмаки, уникален. Поэтому мне было интересно подобрать не самых очевидных актёров, которых хотя бы в теории могут позвать на роль. Приоритет в подборке получили те, кто играл в сериалах Netflix и/или известен ролями в фантастике.

Одних только спутников в трёх частях игры несколько десятков. Мы рассмотрим кастинг только на самых вероятных персонажей: классических спутников героя и злодеев в BG 1–2 и основных сопартийцев в BG3.

Оригинальная серия

Минск

C ним всё просто. Здоровяк, желательно высокий и с комедийным талантом. Роль идеально подходит для бывшего рестлера. Дуэйн Джонсон и Дэйв Батиста дороговаты (и староваты) для подобной роли, нужен кто-то помоложе. То же можно сказать про Вина Дизеля, который мог бы вписаться в проект из большой любви к ролевым играм.

Поступим хитро и выберем кандидата из сериала «Молодой Скала» — в нём снялись десятки рестлеров. Итак, наш Минск — Бретт Азар. За его могучими плечами уже есть множество ролей в кино и на ТВ, правда, не особо заметных. Именно он играл «тело» Шварценеггера в последних двух «Терминаторах». Роль Железного Шейха в «Молодом Скале» открыла его зрителям, а партия Минска может закрепить успех. Здоровяку всего 36 лет, вся карьера впереди.

Джахейра

Самый сложный для подбора персонаж. Внешность Джахейры менялась от игры к игре очень сильно. Смуглая кожа и пухлые губы в BG1, азиатские черты лица в BG2, тонкий нос и острый подбородок в BG3, африканские косички… нам точно нужна актриса с необычной родословной. Где такие живут? Конечно, в Бразилии!

Но подойдёт не каждая. Большинство бразильских актрис всю карьеру играют в теленовеллах. Джахейра же — дама с крепким характером, которая и врезать может. Поэтому мы позовём сниматься Изабеллу Сантони. Бразильянка начала карьеру с трешового ужастика про одержимого боксёра, и кроме съёмок в мыльных операх отлично справилась с ролью бандитки в сериале «Дом» на стриминге Amazon Prime.

Имоен

На начало событий Имоен — двадцатилетняя наивная девушка, которая не видела мира. На такую роль можно взять «вечного подростка» телевидения, например Эмили Кинни (а вам слабо в 38 лет выглядеть на 20?). Но куда лучше найти талантливую и почти неизвестную молодую актрису, до этого снимавшуюся в сериалах для детей.

У Netflix не такая богатая детская программа, в сравнении с Disney, но есть из кого выбирать. Например, Пейтон Кеннеди из Everything Sucks, которая играла в паре тогда ещё неизвестной Сидни Суини. Девушке всего 19.

Если немного отойти от портретного сходства, 23-летняя американо-филиппинка Иса Пенаджеро справится не хуже. Девушка показала неслабый талант к акробатике в детском сериале Project Mc². Имоен по канону как раз плутовка, и актриса, способная на трюки, будет смотреться органично.

Халид

Сильный, рослый мужчина, который неловко заикается. Судя по имени и портрету в игре, нужно искать актёра родом с Ближнего Востока или из Океании — Джейсона Момоа, но калибром поменьше.

Есть у нас и такой кандидат — австралиец Ули Латукефу. Кроме роли в том же «Молодом Скале», он хорошо показал себя в «Марко Поло», сыграв верного друга главного героя. Боевые сцены для сорокалетнего актёра не будут в новинку, а большего от Халида и не нужно.

Дайнахейр

Ведьма Дайнахейр из Рашемена — не самый важный персонаж в серии игр, но без неё повисает в воздухе сюжетная линия Минска. К тому же едва ли Netflix вырежет из сюжета каноничную темнокожую героиню.

Актрис, способных сыграть строгую колдунью, много. Я бы выбрал британку Т’Ниа Миллер, часто играющую в сериалах, в том числе фантастических, роли второго плана. Её Дайнахейр непременно запомнится несгибаемой волей и мудростью. Вы могли видеть эту актрису в сериалах «Периферийные устройства», «Основание» и «Годы и годы».

Саревок

Антагонист первой игры не так прост, как кажется поначалу. Саревок прежде всего умелый манипулятор и терпеливый интриган, и только потом злобный рыцарь в рогатом шлеме. В закрытых доспехах логично оставить безымянного каскадёра, а вращение в высших кругах Врат Балдура и Кэндлкипа оставить актёру поизвестнее. Лишь бы не слишком субтильному.

Портрет из «Трона Баала» и прочий официальный арт не особо помогают понять внешность Саревока. По типу лица и смуглой коже рискну предположить, что на роль стоит взять афро-латиноса. Актёр озвучки персонажа, Кевин Майкл Ричардсон, кстати, темнокожий.

С такой ролью справится, например, Лаз Алонсо (Молоко Матери из «Пацанов»), он отлично представит эмоциональную сторону злодея. Если нужен Саревок постарше, то Колман Доминго (Стрэнд из «Бойтесь ходячих мертвецов») прекрасно справится с ролью обманщика, которому хочется сопереживать.

Джон Айреникус

Падший эльф, изгнанный из родного дома и лишённый души. Айреникус — не самый глубокий персонаж в истории видеоигр, но злодей такого масштаб должен выглядеть на экране величественным и сильным. Лицо Айреникуса — словно натянутая маска, значит, роль потребует от актёра подолгу находиться под сильным гримом.

Нам подходит Тоби Кеббелл, талантливый актёр, известный прежде всего ролями «цифровых» персонажей: он играл Кобу из «Планеты обезьян» и Дуротана из «Варкрафта». Несмотря на занятость в кино, он иногда появляется в сериалах, например в «Доме с прислугой» от Apple TV.

Можно и вовсе сделать ход конём и позвать на роль Роберта Патрика — неподражаемого Терминатора-2. Айреникус — маг, сильно двигаться пожилому актёру не придётся. К CGI он привык до того, как это стало мейнстримом, умеет играть злодеев и, несмотря на известность, часто снимается в сериалах.

Бодхи

Сестра Айреникуса, также проклятая сородичами. Изгнанная эльфийка обратилась в вампиршу и борется с Теневыми Ворами за власть над столицей Амна, Алкатлой.

Бодхи сохранилась не в пример лучше брата. На её роль стоит взять достаточно молодую актрису, хрупкую и не очень высокую. Например Эйсу Гонзалес, уже игравшую вампиршу в сериале «От заката до рассвета».

Уместно в роли будет смотреться и юная Эсме Крид-Майлс, сыгравшая главную роль в сериале «Ханна». Эта девушка умеет выглядеть немного жутковато.

Baldur’s Gate 3

Лаэзель

Лаэзель — гитиянка, пришелец даже по меркам пёстрых Забытых королевств. Это касается и внешности, и её понятий о морали и чувствах. Не каждая актриса вытянет столь нечеловеческую роль. Подошла бы Зои Салдана, но её гонорар сейчас обойдётся в половину бюджета.

К счастью, есть вариант ещё лучше. Дихен Лахман наполовину тибетка и напоминает Лаэзель даже без грима. В фантастических сериалах она частый гость, и почти всегда ей достаются если не злодеи, то как минимум холодные и жестокие персонажи. Эта роль подойдёт ей идеально. Вы можете помнить её по «Разделению», «Сотне» или «Видоизменённому углероду».

Если Лахман не согласится, можно позвать Эмму Дюмон, сыгравшую мутантку Полярис в «Одарённых». Ради короткой роли в «Волшебниках» её загримировали целиком, а тут только нос поправить — справится!

Гейл

Добрый волшебник-философ с весьма брутальной для заклинателя внешностью. Здесь будет к месту любой американский сериальный актёр — только не сильно перекачанный. Главное, чтобы борода хорошо росла.

Например, Том Бейтман, игравший в сериале «В её глазах» (вошедшем, кстати, в наш спецвыпуск). Том Харди для бедных из «Апгрейда», Логан Маршалл-Грин. Или даже Стивен Стрейт из «Пространства». Ему не привыкать играть эмоциональных хороших парней. Чтобы перебить образ капитана «Росинанта», посмотрите на его раннюю роль в фильме «10.000 лет до нашей эры».

Шэдоухарт

Замкнутая и своенравная жрица богини Шар, несмотря на эльфийскую кровь, больше похожа на человека. Американская актриса-брюнетка, которой идёт стрижка каре, будет хорошим выбором.

Из сериальных звёзд я бы назвал Эмму Робертс, постоянную гостью «Американской истории ужасов». Слишком уж велико портретное сходство. Из неочевидных вариантов — Наташа О’Киф, сыгравшая Ланфир во втором сезоне «Колеса времени» (да, я его смотрел, и мне за это стыдно), а ещё снимавшаяся в «Острых козырьках» и «Отбросах». Шэдоухарт — главный романтический интерес игроков — и любовь, и драму Наташа сыграет.

Астарион

Вампир, аристократ, ловелас и просто засранец. Такого персонажа в американском сериале просто обязательно должен играть британец!

Предлагаю на роль норвего-англичанина Тоби Регбо. Он молод, смазлив, часто играет мерзавцев-аристократов (например в сериалах «Царство» и «Последнее королевство»). Перевоплотиться в вампира ему не составит труда.

Ещё интереснее будет взять на роль Астериона Роберта Шиэна, которому давно не везёт на хорошие проекты. Выросший Нейтан из «Отбросов» превратился в дьявольского Иисуса. Он не очень-то похож на Астариона внешне, но грим и краска это поправят. Зато его лукавую мимику он передаст просто идеально.

Уилл

Колдун и знаменитый охотник на монстров, которого толкают на кривую дорожку гордость и тёмное прошлое. Актёр должен быть не слишком молод: Уилл — опытный герой, уже завоевавший свою долю славы. В этой роли будет уместен характерный актёр-афроамериканец, не чуждый фантастике.

Например, Джоиван Уэйд, сыгравший Киборга в «Роковом патруле». Или Чарльз Майкл Дэвис из «Первородных», спин-оффа «Дневников вампира».

Карлах

Пылкая леди-тифлинг с демоническими корнями укладывается в архетип варварши из фэнтези. Как и в случае с Минском, здесь стоит подумать об актрисах с прошлым в единоборствах или рестлинге, подтянутых или даже «подсушенных».

Подходит, например, Саша Бэнкс, сыгравшая мандалорку Коску Ривз в «Мандалорце» (это была её первая роль на ТВ). Или, ещё лучше, Ронда Роузи, практически не появлявшаяся в сериалах, зато сыгравшая в третьих «Неудержимых», седьмом «Форсаже» и подарившая голос Соне Блейд в Mortal Kombat 11.

Хальсин

Сдержанный, умудрённый опытом друид, готовый на жёсткие решения, если это необходимо. На его роль стоит рассмотреть опытного американского актёра немного за 50.

Отлично подойдёт Руфус Сьюэлл, вытянувший «Человека в Высоком замке» практически в одиночку. Хальсин в его исполнении представляется скорее антигероем. Интересным вариантом будет и Кристиан Слейтер, карьера которого вновь ожила после «Мистера Робота» (затем, правда, громких ролей у него не было). Он может сыграть интеллигентного, опасного героя, который точно будет знать больше, чем остальные.

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Конечно, подбор актёров зависит не только от внешности, но и куда больше от агентов, условий, гонораров и графиков. Важна и подача себя на прослушивании. В итоге роль может получить не тот, кто похож на персонажа на фото, а тот, кто произвёл впечатление на продюсеров.

И всё-таки предложенные варианты — реалистичные, доступные, а не просто отвлечённые фантазии типа «А давайте Минска сыграет бритый Джигурда». Вполне возможно, через несколько месяцев кто-нибудь из этих актёров действительно появится в анонсе «Врат Балдура».