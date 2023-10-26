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    #Baldur's Gate #Dungeons and Dragons #анонс #фанатские теории

    Экранизация Baldur’s Gate: какой она может быть?

    26 октября 2023
    Фото аватара
    26.10.2023
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    6 минут на чтение
    #Baldur's Gate #Dungeons and Dragons #анонс #фанатские теории
    Экранизация Baldur’s Gate: какой она может быть?

    В Netflix размышляют над «живой» экранизацией ролевой игры Baldur’s Gate. Это пока единственное, что мы знаем об этом проекте. Неизвестно, будет это полнометражный фильм или сериал, и по какой именно игре его снимут. И снимут ли — мало ли чем закончатся переговоры с создателями игры, студией Larian, и владеющим правами на вселенную издательством Wizards of the Coast.

    Но когда это неизвестность мешала нам, фанатам, фантазировать на тему идеальной экранизации? Давайте представим, какой она может быть!

    Какой именно Baldur’s Gate?

    Тут важно уточнить: новая игра Baldur’s Gate 3 — не сюжетное, а идейное продолжение старой серии Baldur’s Gate, выходившей на рубеже веков. Их объединяют только жанр, несколько знакомых персонажей и место действия — фэнтези-вселенная «Забытых королевств», окрестности города Врата Балдура. А есть ещё и консольная подсерия Dark Alliance со своим отдельным сюжетом! Поэтому прежде чем снимать «экранизацию Baldur’s Gate», Netflix предстоит определиться: Baldur’s Gate — это что?

    Экранизация Baldur’s Gate: какой она может быть? 4

    Между BG 1 и BG 2 тоже есть различия, но они всё же образуют сквозную историю

    Оригинальная серия из двух игр и адд-она от студии BioWare рассказывала о детях бога убийств Баала. Он был низвергнут на землю в смертном теле и погиб, но прежде успел наплодить потомков, каждый из которых может претендовать на его место в божественном пантеоне. Наш главный герой — один из таких потомков, за которым охотятся собратья-конкуренты и многие другие. Он или она может стать злым божеством — или остаться нормальным человеком (эльфом, гномом) и сорвать планы злодеев, метящих на место Баала.

    Baldur’s Gate 3 от студии Larian — совершенно другая история о том же мире. Её герои попали в плен к иллитидам — человекоподобным моллюскам, которые размножаются, внедряя паразитов в мозги жертв. Вырвавшись из плена, герои ищут, как избавиться от сидящей в черепе личинки, но вдруг обнаруживают, что паразит даёт им мощные псионические способности. Герои могут развивать их — или бороться с ними. А в окрестностях уже орудует некий культ Абсолюта, где заражённых личинками почитают как избранных…

    Какой сюжет выберет Netflix — зависит от того, какая стоит бизнес-задача. Очевидно, что новенькая, модная Baldur’s Gate 3 сейчас на пике популярности, это одна из главных игр года. Именно её героев (Шэдоухарт, Лаэзель, Астариона и других) косплеят, про них пишут фанфики, их наверняка ожидают увидеть на экране. С точки зрения маркетинга выбор очевиден: снимать по BG 3.

    Экранизация Baldur’s Gate: какой она может быть? 3

    Лаэзель и Шэдоухарт, две главные «богини» фэндома в этом году

    Но не будет ли такая экранизация просто урезанной копией игры? Baldur’s Gate 3 полна альтернативных сценариев, возможностей выбора и красочных катсцен. Так ли нужен фильм или сериал, представляющий собой летсплей одного из вариантов сюжета, даже не факт, что более зрелищный? А серьёзные отступления от первоисточника могут отпугнуть фанатов.

    Если Netflix строит далеко идущие планы на многолетний сериал, на долгое сотрудничество с Wizards of the Coast и на самостоятельное произведение — стоит рискнуть и выбрать оригинальную Baldur’s Gate. У неё сейчас меньше ярых фанатов — но и меньше риск разозлить их новой интерпретацией. А сравнение с графикой начала 2000-х проиграть невозможно. Из первой игры вышел бы отличный полнометражный фильм для стриминга, а в случае успеха можно развить из него сериал и даже подвести события к BG 3.

    Наконец, не исключено, что сценаристы Netflix и вовсе не возьмут за основу какую-то конкретную игру, а экранизируют «Baldur’s Gate в целом», смешав узнаваемые элементы в едином сюжете. Так очень часто делали при экранизациях игр, от старой «Смертельной битвы» до недавнего «Марио», и от «Врат Балдура» ожидают иного лишь потому, что игра прославилась в первую очередь сюжетом.

    Главный герой — персонаж игрока или…?

    Как и во многих ролевых играх, в Baldur’s Gate главный герой — это тот, кого создадите вы, игрок. У него нет своей яркой личности, как у Геральта из «Ведьмака». Так кто же будет главным героем экранизации?

    Экранизация Baldur’s Gate: какой она может быть? 6

    Абдель, которого никто не помнит

    Как ни странно, у оригинального Baldur’s Gate существовал официальный «главный герой» — человек-воин Абдель Адриан. Он занимал место персонажа игрока в новеллизации, написанной Филом Этансом. Беда в том, что новеллизация эта вышла крайне неудачной. Этанс писал её в спешке, не успев даже поиграть в игру. Персонажи в ней совершенно не похожи на себя (чего стоит рыжий бородатый Минск!), а Абдель ведёт себя порой совсем не по-геройски (это при «добром» официальном мировоззрении-то!). И фанаты, и Wizards of the Coast стараются об этом романе лишний не вспоминать. В экранизации мы Абделя скорее всего не увидим.

    Сценаристы Netflix могут выдумать полностью нового главного героя. Но… так ли он вообще нужен? В оригинальном Baldur’s Gate у персонажа игрока есть сестра, обаятельная плутовка Имоен, которая тоже потомок Баала. Ничто не мешает вывести её на передний план и передать ей большую часть сцен, связанных с божественным наследием. Да, это будет отчасти противоречить игре — но, что важнее, поможет сохранить её дух, не вводя стороннего героя. А эпизод из 2-й части, когда Имоен попала в сумасшедший дом и на время выпала из событий, а товарищи пытались её вытащить, можно показать как параллельные сюжетные линии.

    Экранизация Baldur’s Gate: какой она может быть? 7

    Имоен. История в портретах

    Что до Baldur’s Gate 3, там эта проблема вообще не стоит. Ключевые спутники героя — это одновременно готовые персонажи игрока, которых можно выбрать, отказавшись создавать своего. И у них всех общая сюжетная мотивация — личинка в черепе, с которой надо разобраться. Так что экранизация BG 3 может легко обойтись без персонажа игрока. Достаточно показать отношения в команде, а главными героинями вывести двух любимиц фанатов — Шэдоухарт и Лаэзель.

    Кто мог бы снять?

    Baldur’s Gate основана на настольной ролевой системе Dungeons & Dragons — культовой и популярной. Найти среди режиссёров, шоураннеров, продюсеров любителя D&D — нет ничего проще. Вспомним навскидку хотя бы нескольких.

    Например, старые ролевики — братья Дафферы, создатели «Очень странных дел», сериала в другом жанре, но полного отсылок к D&D. Только им сперва надо закончить пятый и последний сезон своего детища. Наверняка неплохо справился бы и Райан Кондал, шоураннер «Дома Дракона», но он тоже пока занят продолжением своего сериала.

    Можно поручить работу режиссёрам фильма по D&D «Честь среди воров», Джону Френсису Дэйли и Джонатану Голдштейну. Судя по картине, они отлично понимают суть D&D и разбираются в лоре «Забытых королевств», а успех на ТВ помог бы им поправить репутацию после кассового провала. Кстати, ещё в начале года студия eOne, снявшая «Честь среди воров», поручила разработку сериала по D&D Роусону Маршалу Тёрберу (режиссёру комедии «Красное уведомление», самого рейтингового фильма Netflix). К этому проекту Netflix пока отношения не имеет — но учитывая, что он совсем на ранней стадии, не удивимся, если студии договорятся поменять концепцию. Одним это даст дистрибуцию на Netflix, а другим — экономию сил и времени.

    Наконец, если Netflix остановится на экранизации Baldur’s Gate 3, её разработку можно поручить… самим Larian. В последние годы игровые студии нередко берут руководство процессом в свои руки, работая со студиями анимации — и таким образом мы уже получили отличные сериалы «Аркейн» и «Киберпанк: Бегущие по краю». Да и «живую» экранизацию «Одного из нас» продюсировал создатель игры Нил Дракман. Почему бы и Свену Винке, лидеру команды, создавшей Baldur’s Gate 3, не показать, на что он способен на телевидении?

    Экранизация Baldur’s Gate: какой она может быть? 8

    Свен Винке. Не знаем, как шоураннер, а актёр из него вышел бы неплохой, судя по рекламным роликам к Baldur’s Gate 3

    * * *

    А кто мог бы сыграть главные роли? Кто стал бы идеальным Минском, и есть ли на свете идеальная Лаэзель? Это уже объёмная тема для отдельного материала.

    Экранизация Baldur’s Gate: кто мог бы сыграть? 15

    Экранизация Baldur’s Gate: кто мог бы сыграть?

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    В 2013-2018 годы киноредактор «Мира фантастики», редактор сайта, хранитель традиций форума. Любит слова «логика», «мотивация» и «своя правда». Не гик. Писал сценарии к комиксам МирФ.
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