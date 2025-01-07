«Уоллес и Громит: Самая дикая месть». Самый уютный мультфильм нового года (про бунт ИИ и злобных гномов)

Годы идут, а в доме изобретателя Уоллеса и его молчаливого, но очень умного пса Громита ничего не меняется. Уоллес всё так же собирает хитроумные приспособления и тратит на это последние гроши, а Громит подаёт ему завтраки и ухаживает за садом, страдая от недостатка хозяйского внимания. В один прекрасный день изобретатель собирает робота-помощника Норбота, садового гнома с искусственным интеллектом. А тем временем заклятый враг героев, зловещий пингвин Фезерс Макгроу, томится в тюрьме-зоопарке и вынашивает план Самой Дикой Мести, которая, конечно, включает в себя Норбота…

Жанр: фантастическая комедия Режиссёр: Мерлин Кроссингэм, Ник Парк В ролях: Бен Уайтхед, Питер Кэй, Лорен Пател, Рис Шерсмит, Дайан Морган, Аджоа Андох и другие Премьера: 3 января 2025 на Netflix Продолжительность: 79 минут Похоже на: «Побег из курятника», «Бесподобный мистер Фокс», «Пираты! Банда неудачников», «Барашек Шон» Предыдущий полнометражный мультфильм студии Aardman о Уоллесе и Громите вышел без малого двадцать лет назад. «Проклятие кролика-оборотня» получило «Оскар» как лучший анимационный фильм, обойдя — шутка ли! — «Ходячий замок» самого Миядзаки. С тех пор студия постепенно начала сдавать позиции и терять былое величие. Их последний мультфильм «Побег из курятника: Рассвет наггетсов» (2023) разочаровал поклонников, поэтому и перспективы «Самой дикой мести» выглядели сомнительно. К счастью, сомневались мы совершенно зря.

Снимал фильм всё тот же Ник Парк, только теперь в тандеме с Мерлином Кроссингемом. Ранее он жаловался, что работать с крупными студиями ему не нравится: мол, они вмешиваются в творческий процесс и требуют адаптировать специфический британский юмор для американских детей. Именно поэтому ожидание новой полнометражки о Уоллесе и Громите заняло столько времени: Парк не горел желанием ввязываться в очередной контракт с кем-то вроде DreamWorks. К счастью, Netflix оказался лояльней в вопросах творческой свободы, и проекту был дан зелёный свет.



Хотя фабрика Льюиса Ньюпласта по производству глины, которую Aardman использовали для создания фигурок, закрылась в 2023 году, материала для «Самой дикой мести» хватило. Мультфильм сняли в запланированный срок, и зрители получили новую главу о похождениях криминального гения Фезерса Макгроу прямо на новогодних каникулах.

Чтобы хорошенько проникнуться сюжетом, лучше сначала посмотреть короткометражку «Уоллес и Громит: Неправильные штаны» (1993). Там герои впервые столкнулись с пингвином-преступником и упекли его в тюрьму, точнее, в зоопарк. Но там он не сидел сложа крылья, а вынашивал план мести.

Воплотить его удалось во многом благодаря изобретению Уоллеса, гному-помощнику Норботу. Садовые гномы сами по себе жуткие (о, этот застывший взгляд!), а если их снабдить искусственным интеллектом, получается готовый сюжет для фильма ужасов. Норбот справляется с делами куда быстрее и качественнее, чем Громит, но во всём этом ощущается зловещий оттенок.

Мультфильм при всей своей старомодности поднимает на удивление актуальную тему. Во время раздолья нейросетей многих тревожат вопросы: не отнимет ли ИИ работу у людей и не натворит ли бед в плохих руках. На фоне забастовок и волнений в киноиндустрии, вызванных использованием нейросетей, создатели пытаются донести одну важную мысль. Технологии — отличная подмога человеку, но слишком полагаться на них не стоит. Как-никак научная фантастика уже не один десяток лет предупреждает нас о восстаниях роботов. А если вспомнить, как работники Boston Dynamics толкали и роняли свой прототип, то и причины для восстания долго искать не придётся.

Сама Aardman — в первую очередь аналоговая студия. У неё покадровая пластилиновая анимация, золотой состав британских актёров в озвучке, а ещё очаровательно винтажные шутки и каламбуры. Конечно, оценить их можно, только если вы смотрите «Самую дикую месть» на английском. В мультфильме полно отсылок к культовому кино — «Побегу из Шоушенка», фильмам о Джеймсе Бонде и серии «Миссия невыполнима», и даже очевидный оммаж «Чужим» Джеймса Кэмерона. Дети вряд ли распознают их все, а вот взрослым точно будет приятно.

Сложно не заметить, что новые похождения Уоллеса и Громита сюжетно почти полностью копируют «Неправильные штаны». Получилось не то продолжение, не то вольный ремейк, но это совершенно неважно. Даже странно это говорить, но в условиях голливудского дефицита оригинальных идей, который привёл к засилью сиквелов и ремейков, самокопирование Aardman не вызывает раздражения.

Мультфильм про пластилинового изобретателя и его собаку сохранил сердце и душу. Он согревает и радует так же, как «Проклятие кролика-оборотня» двадцать лет назад и «Неправильные штаны» ещё за десять лет до этого. Язык не поворачивается обвинить Ника Парка в выколачивании денег из ностальгирующих миллениалов. Мы согласны, пусть снимает ещё.

К финальному акту действие набирает обороты — тут есть классический суперзлодейский план, напряжённая сцена погони и даже эффектный взрыв. Конечно, аниматоры нет-нет да и прибегали к компьютерной графике, что только подтверждает ключевую идею. Цифровые технологии дополняют, а не заменяют рукотворный труд — по крайней мере пока.

Помимо основных действующих лиц (и Норбота) мы знакомимся и с новыми персонажами. Мультфильм лучше раскрывает старшего инспектора Альберта Макинтоша (классический типаж «копа, которому три дня до пенсии») и вводит новую героиню — способную и смышлёную констебля Мукерджи. К сожалению, леди Тоттингтон из предыдущей полнометражки не появляется даже в камео.

«Самая дикая месть» (кстати, Vengeance Most Fowl переводится как «Самая птичья месть» — это каламбур) идёт всего 79 минут, но весь её скромный по современным меркам хронометраж до отказа набит действием и шутками. Постарайтесь почаще обращать внимание на задний план — там наверняка спрятана какая-нибудь игра слов или визуальный гэг. Как вам, например, название журнала Gardens of Galaxy?

Удивительно, но мультфильм будто бы и не за что ругать — он прекрасно выглядит и звучит, он очень смешной и трогательный, и даже немножко, но не раздражающе поучительный. Пожалуй, он не понравится только тем, кто на дух не переносит британский юмор.

«Самая дикая месть» свалилась на наши головы будто прямиком из палаты мер и весов качественной анимации. Это замечательная, уютная и немного абсурдная история о том, насколько важна человечность, и о том, что идеальный результат — не всегда лучший (как бы странно это ни звучало). В мультфильме открытый конец, и это даёт надежду на продолжение, желательно такое же бесхитростное и очаровательно-пластилиновое. Как сказал Уоллес, всё-таки ещё остались вещи, которые машина сделать не сможет.

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