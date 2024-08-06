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«Наши армии не могут его победить» — трейлер второго сезона «Властелина колец: Кольца власти»
Дмитрий Кинский
14 августа 17:11
362
1 минута на чтение
Amazon Prime Video опубликовал полноценный трейлер второго сезона «Властелина колец: Кольца власти».
По сюжету Саурон в исполнении Чарли Викерза вернулся, чтобы подчинить себе все Средиземье. Ради победы над ним героям предстоит объединиться даже со своими врагами.
Напомним, первый сезон очень хорошо показал себя на стриминговом сервисе, но фанаты вселенной остались недовольны шоу.
Премьера состоится 29 августа.

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Дмитрий Кинский

Пишу про игры и аниме, делюсь непопулярным мнением, плохо шучу и кидаю мемы в рабочий чат.

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