Онлайн-кинотеатр Apple продолжает наращивать объёмы контента. На этот раз сервис заказал сериал из восьми эпизодов «История Лизи» — экранизацию одноимённого романа Стивена Кинга. Руководству удалось привлечь к производству отличную команду: сценарий ко всем сериям пишет сам Король Ужасов, Джей Джей Абрамс и его компания Bad Robot займутся продюсированием, а главную роль исполнит Джулианна Мур.

Любопытно, что ещё в августе 2017 года писатель рассказывал, что он сам хотел бы увидеть экранизацию именно «Истории Лизи». Книга имеет для него особое значение — Кинг посвятил её своей жене Табите. Похоже, Apple услышали просьбу писателя.

Роман вышел ещё в 2006 году. Главная героиня — Лизи Лэндон, вдова известного писателя. С тех пор как её муж погиб, жизнь Лизи превратилась в кошмар. Агенты писателя преследуют женщину, пытаясь получить права на книги, а её сестра Аманда сходит с ума. В «Истории Лизи» мало мистики и хоррора — это скорее психологический триллер.

Для Джулианны Мур («Оскар» в 2015 году за лучшую женскую роль в фильме «Всё ещё Элис») «История Лизи» станет первым телепроектом, где она сыграет главную роль.

В конце марта Apple представили свой стриминговый сервис Apple+ — онлайн-кинотеатр с богатой библиотекой и рядом эксклюзивных сериалов. Правда, грядущее шоу по «Академии» Азимова на презентации так и не показали.