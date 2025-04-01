Авторы Rue Valley и художник комиксов The Awkward Yeti выпустили симулятор продуктивности

Разработчики нарративной RPG Rue Valley анонсировали игру Awkward Valley, в работе над которой принял участие художник комиксов The Awkward Yeti Ник Селук.
Это симулятор продуктивности, в котором нужно собирать микроколоды, чтобы спланировать день и наблюдать за тем, как он складывается. От выбора игрока зависит, будет ли он продуктивным или станет полной катастрофой.
Несмотря на то, что анонс состоялся 1 апреля, это совсем не шутка — игра уже бесплатно доступна в Steam.
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