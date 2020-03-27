СМИ обратили внимание, что в марте на сайте EA появилась весьма любопытная вакансия: BioWare ищет технического директора для «следующей игры по одной из самых престижных франшиз студии».
Среди требований: опыт работы над ААА-играми с мультиплеером. Судя по всему, в игре будет многопользовательский режим, как в третьей Mass Effect и раскритикованной Andromeda.
К сожалению, никаких дополнительных подробностей о проекте нет. Но прежде разработчики уже не раз намекали, что работают над новой частью в серии. Кроме того, в прошлом году Джейсон Шрайер из Kotaku подтвердил, что студия занимается следующей Mass Effect. Тогда он отметил, что она находится на ранней стадии производства.
Dragon Age — не менее значимая франшиза, чем Mass Effect. Однако вряд ли речь идет о ней, поскольку четвертую часть анонсировали еще на The Game Awards в 2018 году. Так что сейчас нет смысла скрывать ее название.
Читайте также
Истоки вселенной Mass Effect
Разбираем вселенную игровой серии и выясняем, куда уходят корни её рас, кораблей и вымышленной истории.
Mass Effect: Andromeda. Бледная тень оригинальной трилогии
BioWare заслуженно называют мастерами ролевого жанра, но здесь они демонстрируют уровень всего лишь подмастерьев.
Комментарии (Правила дискуссии)