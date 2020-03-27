СМИ обратили внимание, что в марте на сайте EA появилась весьма любопытная вакансия: BioWare ищет технического директора для «следующей игры по одной из самых престижных франшиз студии».

Среди требований: опыт работы над ААА-играми с мультиплеером. Судя по всему, в игре будет многопользовательский режим, как в третьей Mass Effect и раскритикованной Andromeda.

К сожалению, никаких дополнительных подробностей о проекте нет. Но прежде разработчики уже не раз намекали, что работают над новой частью в серии. Кроме того, в прошлом году Джейсон Шрайер из Kotaku подтвердил, что студия занимается следующей Mass Effect. Тогда он отметил, что она находится на ранней стадии производства.

Dragon Age — не менее значимая франшиза, чем Mass Effect. Однако вряд ли речь идет о ней, поскольку четвертую часть анонсировали еще на The Game Awards в 2018 году. Так что сейчас нет смысла скрывать ее название.

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