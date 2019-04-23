Актёры Брайан Декарт и Амелия Роуз Блэр, известные по ролям в видеоиграх вроде Detroit: Become Human, вновь посетят Россию! Осенью пара приехала погостить на фестиваль Comic Con Russia в Москве, а теперь их можно будет увидеть в мае в Санкт-Петербурге, на Comic Con Saint Petersburg 2019.

Записывайте — актёры появятся с 17 по 19 мая, они выступят на главной сцене, поучаствуют в фото- и автограф-сессиях, а также встретятся с фанатами.

Мировую популярность Брайану Декарту принесла роль андроида Коннора, детектива на службе полиции Детройта в нашумевшем интерактивном триллере от Quantic Dream под названием Detroit: Become Human. Особую известность актёр получил в России — поклонники даже заставляли его говорить на стримах на русском языке!

Амелия Роуз Блэр известна своими работами в сериалах «Менталист», «Анатомия страсти», «Крик», а также ролью в приключенческом шутере Quantum Break. В игре Detroit: Become Human Амелия сыграла роль андроида модели «Трейси» из стриптиз-клуба.

Фестиваль Comic Con Saint Petersburg впервые пройдет в Санкт-Петербурге с 17 по 19 мая в «ЛенЭкспо», павильон №7. Билеты уже в продаже, купить их можно здесь.