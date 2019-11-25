В новом выпуске рубрики «что почитать» обращаем внимание на околокомиксную сферу — хотя чистыми комиксами из трёх анонсов можно считать только два.

Крис Роберсон

God of War

Издательство XL Media отправило в продажу историю по вселенной God of War. Это не адаптация игры, а самостоятельный сюжет, рассказывающий о столкновении с яростными берсерками.

Богу войны предстоит помериться силами с северными богами: он вступает в схватку с берсерками, поклоняющихся богу-медведю. Война Кратоса с богами Олимпа осталась далеко в прошлом. Сейчас он пытается освоиться в чужих северных землях, а также учится обуздывать свою ярость, всегда отравлявшую его жизнь. Однажды при попытке спасти незнакомца, которого покалечил чудовищный медведь, он сталкивается с берсерками и их таинственным культом. Бывшему богу Спарты хорошо известно, что ни одно доброе дело не останется безнаказанным…

Том выходит в мягкой обложке, объём — 112 страниц. Предисловие к комиксу написал геймдиректор игры Кори Барлог.

Грант Моррисон

«Супербоги»

Издательство «Азбука» выпустило объёмный путеводитель-исследование «Супербоги» Гранта Моррисона, которое посвящено знакомым образам супергероев и сверхлюдей.

Супермен, Бэтмен, Чудо-Женщина, Железный Человек, Люди Икс — кто ж их не знает? Супергерои давно и прочно поселились на кино- и телеэкране, в наших видеоиграх и в наших грезах. Но что именно они пытаются нам сказать? В книге почти нет картинок, но образы героев, которым она посвящена, настоящим любителям комиксов знакомы до мельчайших деталей облика и биографии. Эта книга не просто о комиксах, она о супербогах — создателях и героях, которые на протяжении многих десятилетий меняют наш мир к лучшему и пробуждают героизм в обычных людях. Грант Моррисон, один из классиков современного графического романа («Бэтмен: Лечебница Аркхем», «НАС3», «Все звезды. Супермен»), видит в супергероях мощные архетипы, при помощи которых человек сам себе объясняет, что было с нами в прошлом, и что предстоит в будущем, и что это вообще такое — быть человеком. Историю жанра Моррисон знает, как никто другой, причем изнутри; рассказывая ее с неослабевающей страстью, от азов до новейших киновоплощений, он предлагает нам первое глубокое исследование великого современного мифа — мифа о супергерое.

Книга выходит в твёрдом переплёте объёмом 576 страниц.

Алехандро Ходоровски

«Техносвященники», том 1

Издательство fanzon продолжает выпускать комиксы в безумной вселенной Ходоровски — сперва «Метабароны», затем сам том «Метабарон» (в единственном числе, да), а теперь мини-серия «Техносвященники» из восьми выпусков. В первый омнибус войдёт четыре номера.

Оставив проклятую галактику позади, 500 000 юных пантехов с верховным технопонтификом Альбино отправятся в галактику обетованную. Их цель — построить общество, где гармоничные отношения будут цениться превыше технического прогресса. Но возможно ли это в мире, в котором умнейшие технологии всегда соседствовали с насилием и варварством?

Выход запланирован на январь 2020-го. Во вселенную Ходоровски также входит комикс «Инкал», выпущенный в России издательством «Комильфо».