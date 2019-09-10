10 комиксов для тех, кто не любит комиксы

Последняя неделя прошла в обсуждении комиксов как искусства — после скандального заявления министра культуры, отказавшего им в этом статусе. Многие любители комиксов возмутились, а многие даже не удивились такому отношению — ведь комиксы до сих пор нередко пытаются оценивать по меркам литературы, хотя это совершенно отдельный вид искусства, куда более близкий к кино и живописи. В качестве ответа министру некоторые стали составлять списки умных и взрослых комиксов. Мы тоже решили воспользоваться случаем и вспомнить свой список из прошлогоднего октябрьского номера: ведь скандал забудется, а классика вечна.

Скотт Макклауд
«Понимание комикса»

Скотт Макклауд «Понимание комикса»

Комикс о комиксах как явлении; к слову, далеко не единственный пример нонфикшена в таком формате. Макклауд затрагивает все основные темы, связанные с этим видом искусства, — историю комиксов, теорию их создания и восприятия. Он анализирует конкретные комиксы и рассуждает о том, как этот формат может послужить для решения практических задач. Макклауд при этом не просто фиксирует уже устоявшиеся представления, а предлагает множество собственных теорий, понятий и идей. Некоторые из них вызвали — и продолжают вызывать — споры в профессиональном сообществе и среди исследователей. Но «Понимание комикса» всё равно одна из лучших и самая интересная попытка осмыслить комиксы как явление.

Скотт Макклауд «Понимание комикса»

Брайан Вон
«Сага»

Брайан Вон «Сага»

Грандиозная космоопера, сюжет которой растянут на долгие годы. Её придумал сценарист Брайан Вон, известный по сериям «Y: Последний мужчина» и Ex Machina. «Сага» — идеальный пример «многослойного» комикса, который понятен читателям и в шестнадцать, но становится гораздо яснее в тридцать. На первый взгляд это чрезвычайно «мягкая» фантастика с множеством причудливых рас, войной, интригами, приключениями, магией и наукой. Но по сути «Сага» рассказывает историю семейной пары и её борьбы за то, чтобы вопреки всему остаться вместе и вырастить дочь. Многие метафоры семейных проблем (забота о новорождённом, отношения молодых людей с родителями и так далее) могут в пересказе показаться слишком очевидными. Но подача сюжета и яркие образы фантастического мира не позволяют заскучать или почувствовать, что тебя учат жизни.

Брайан Вон «Сага»
Брайан Вон «Сага»
Брайан Вон «Сага»

Маржан Сатрапи
«Персеполис»

Маржан Сатрапи «Персеполис»

«Персеполис», наряду с «Маусом» Шпигельмана, вспоминают, когда надо доказать, что комиксы бывают и большой литературой. Автобиография женщины, выросшей в Иране во времена исламской революции, получила всемирное признание и была удачно экранизирована в виде одноимённого мультфильма. Комикс оказался способен как рассказать биографию конкретного человека, так и дать экспозицию всей ситуации в Иране, объяснив, что именно там произошло в 1979 году. Особой похвалы удостоился минималистичный чёрно-белый рисунок — в некоторых американских школах даже возникла идея включить «Персеполис» в школьную программу как средство обучения детей «визуальной грамотности», умению считывать и анализировать смысл изображения.

Маржан Сатрапи «Персеполис»

Алан Мур
«Сага о Болотной твари»

Алан Мур «Сага о Болотной твари»

Эта серия комиксов от DC вышла в рамках приключений персонажа по имени Болотная тварь, но сейчас воспринимается как самостоятельное произведение. Переосмысление образа Болотной твари стало важной вехой в карьере классика комиксов Алана Мура и заметным шагом в переходе всей индустрии к так называемому «Тёмному веку», характеризующемуся более серьёзными и мрачными сюжетами. Хотя формально история Болотной твари входит в супергеройский канон, произведение Мура скорее напоминает научную фантастику или хоррор, чем приключения супергероя. За несколько томов комикс успел затронуть множество тем, от экологии до проблем сельской Америки, а прекрасные художники воплотили задумки сценариста в виде ярких фантасмагорических образов.

Алан Мур «Сага о Болотной твари»
Алан Мур «Сага о Болотной твари»
Алан Мур «Сага о Болотной твари»

Мэтт Фрэкшн
«Хоукай — Соколиный глаз»

Мэтт Фрэкшн «Хоукай — Соколиный глаз»

Ещё одна «серия внутри серии», на сей раз от Marvel. Она рассказывает про супергероя-лучника Соколиного глаза, который борется с русской мафией, терроризирующей его родной квартал в Нью-Йорке. Работа Фрэкшна позволяет по-новому взглянуть на весь супергеройский жанр. Подчёркнуто локальный, скромный по супергеройским меркам уровень конфликта даёт авторам возможность рассказать человечную историю про друзей, их жизнь и интересы. Комикс включает один из самых ярких экспериментов Marvel за последние годы — целый выпуск, написанный с точки зрения частично слепой собаки, что отражено как в сюжете, так и в стиле рисунка.

10 комиксов для тех, кто не любит комиксы 3
10 комиксов для тех, кто не любит комиксы 1
10 комиксов для тех, кто не любит комиксы

Иван Баранько
«Орда»

Иван Баранько «Орда»

Изданный на английском графический роман украинца Ивана Баранько — пожалуй, самая интересная попытка представить постсоветское пространство на страницах комикса. Сюжет «Орды» развивается в антиутопической России будущего, где правит безумный диктатор Иван Апельсинов, бывший писатель-фантаст. В комиксе отразились многие узнаваемые приметы позднего СССР и России 1990-х: Чернобыль, Чечня, отношения православной церкви и власти, распространение восточных мистических учений. Яркий пример того, как комикс может создать узнаваемый портрет эпохи, оставаясь при этом интересным фантастическим произведением.

Иван Баранько «Орда»
Иван Баранько «Орда»
Иван Баранько «Орда»

Жан Жиро (Мёбиус)
«Герметический гараж»

Жан Жиро (Мёбиус) «Герметический гараж»

В этом сюрреалистическом французском комиксе действие происходит во множестве параллельных миров, между которыми перемещается главный герой. Впрочем, сюжет в «Герметическом гараже» — дело десятое: подлинную популярность ему принёс ироничный стиль отдельных мини-историй, формирующих канву повествования, и характерный стиль рисунка. Как и многие европейские комиксы, «Гараж» — авторский проект, и Мёбиус мог спокойно экспериментировать с интересующими его темами: религией, психоделикой, творчеством и иллюзорностью мира. Созданное им произведение в полной мере реализует потенциал комикса как формата, рассказывая историю, которую сложно воспроизвести в виде фильма или книги.

Жан Жиро (Мёбиус) «Герметический гараж»
Жан Жиро (Мёбиус) «Герметический гараж»
Жан Жиро (Мёбиус) «Герметический гараж»

Грант Моррисон
«НАС3»

Нас3

Боевик ещё одного классика, Моррисона, известного множеством комиксов про супергероев и грандиозной эпопеей Invisibles. Сюжет прост: группа из трёх кибернетически усовершенствованных животных (кота, кролика и собаки), которых военные использовали в качестве оружия, сбегает и отправляется на поиски дома. Военные пытаются их вернуть, но беглецы способны убить кого угодно, кто отправляется по их следам. Моррисон смог не превратить историю в слезовыжималку и не скатиться в бесконечное насилие, хотя как грустных, так и жестоких моментов в комиксе хватает. «Нас3» — яркое и противоречивое размышление о взаимных обязанностях и отношениях людей и животных.

Нас3

Нил Гейман
«Песочный человек»

Нил Гейман «Песочный человек»

Именно этот комикс в середине 1980-х дал старт карьере Геймана, который сейчас известен скорее как автор прозы. «Песочный человек» — громадная и не всегда последовательная история про Морфея, антропоморфную персонификацию Сна. Меняющий жанры, стили и художников, «Песочный человек» скорее антология странных идей и красивых запоминающихся образов, нежели цельное произведение. Хотя действие происходит во вселенной DC и включает немало канонических персонажей, их не обязательно знать для понимания сюжета. Зато любому читателю придётся вникать в многочисленные примечания, чтобы узнать все отсылки и цитаты.

Нил Гейман «Песочный человек»

Джо Келли
«Я убиваю великанов»

Я убиваю великанов: комикс о герое внутри 2

Двенадцатилетняя Барбара живёт в маленьком американском городке, ходит в школу, любит играть в настольные ролевые игры, а также сражается с гигантскими чудовищами, угрожающими её дому. Келли удалось убедительно изобразить странноватого, одинокого ребёнка, а художнику Кэну Ниимуре — нарисовать, как именно Барбара видит окружающий мир. Комикс позволяет каждому читателю решить для себя, что в сюжете лишь выдумка, а что — реальность, а самое главное, даёт возможность вообще об этом не думать. В 2017 году про Барбару сняли фильм, но он оказался гораздо слабее первоисточника.

Я убиваю великанов: комикс о герое внутри
Я убиваю великанов: комикс о герое внутри 1

* * *

Конечно, всю классику не вместить в топ-10. Даже в наши спецвыпуски «150 лучших…» с трудом помещается всё, что хотелось бы упомянуть. Зато комиксы из этого списка вполне можно дать почитать… не министерству культуры, конечно — мы не настолько оптимисты — а тому самому знакомому, который недавно с любопытством спрашивал у вас: «Что же вы всё-таки находите в этих комиксах?» Мы точно знаем — такие друзья и родственники есть у всех!

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