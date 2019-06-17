В середине июня на канале PlayStation вышло видеоинтервью с Майком Пондсмитом, разработчиком классической настольной ролевой игры Cyberpunk 2020, которая легла в основу Cyberpunk 2077 от CD Projekt Red.

По мотивам ролика на Reddit появился тред, где автор под ником Y-27632 привёл несколько претензий из комментариев издания Rock, Paper & Shotgun. Читатели выдвинули несколько претензий — они посчитали, что Пондсмит не вовлечён в разработку игры (либо занимался ею лишь на ранних стадиях). Такой вывод зрители сделали потому, что, по их мнению, автор оригинала никогда бы не одобрил что-то настолько расистское, как банда темнокожих, которые зовут себя «Животные» (Animals). Кроме того, появление банды Voodoo Boys («Вудуисты») — это ужасное нарушение канонов Cyberpunk 2020. Поэтому комментаторы (согласно выжимке Y-27632) уверены, что CDPR не понимают мир оригинальной Cyberpunk и занимаются какой-то версией по мотивам.

На слова пользователя обратил внимание сам Пондсмит. Вот что он ответил:

Во-первых, если бы я не был вовлечён в разработку, то смог бы завершить другие проекты. Сейчас я еле успеваю. Во-вторых, что касается «Животных». Да вся суть их в том, что они считают себя мощными, опасными и дикими животными. Женское прозвище Йети тебе ни о чем не говорит? В-третьих, первоначально «Вудуисты» были едким комментарием на тему культурной апроприации. Мне очень нравится идея, что настоящие практики вуду отвоевали обратно свою делянку. Да у них даже креол верно показан! В-четвёртых. Какого хрена ты считаешь, что можешь говорить мне, каким должно быть моё творение?! Майк Пондсмит, разработчик Cyberpunk 2077

После E3 Cyberpunk 2077 оказалась в центре нескольких скандалов — в том числе из-за изображения гипертрофированного пениса у персонажа-трансгендера на плакате в игре. Тогда создателям пришлось объяснять, что речь идёт о мире будущего, в котором корпорации создают агрессивную рекламу.

Позднее разработчики добавили, что планируют встроить в игру очень гибкий инструмент для кастомизации героя. В планах дать игрокам возможность сыграть и трансгендера.

Cyberpunk 2077 выйдет 16 апреля 2020 года на PC, PS4 и Xbox One.