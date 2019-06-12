Цифровой призрак и прохождение без убийств: детали о Cyberpunk 2077 с E3 2019

Журналисты издания IGN поделились впечатлениями от 50-минутного демо Cyberpunk 2077 с выставки E3 в формате интересных фактов. Широкой публике этот ролик покажут только в августе, а пока что пересказываем ключевые пункты.

Действие демо разворачивается в середине игры вокруг V (Ви) — главного героя. Отрывок сопровождает надпись «в процессе работы», он призван показать новые геймплейные механики. Завязка следующая — в героя помимо его воли имплантировали чип, в котором содержится тайна бессмертия.

Киану Ривз действительно играет Джонни Сильверхенда, каноничного персонажа. Но только не живого героя, а цифрового призрака. Закадровый голос принадлежит ему.

Ви помогает группе нетраннеров, которые зовут себя Вудуисты (Voodoo Boys).

На старте доступна богатая кастомизация персонажа: вы можете выбрать цвет волос, цвет кожи, цвет глаз, особенности лица.

После этапа кастомизации Сильверхенд говорит «Думаешь, кому-то не похрен, как ты выглядишь?» (Come on, you really think they give a rat’s dick how you look?). В дальнейшем он комментирует обстоятельства, разворачивающиеся вокруг героя.

Ви сталкивается с Вудуистами в часовне, они говорят о каких-то связях с гаитянцами.

В часовне толпа людей слушает священника.

Когда Ви общается в Вудуистами, его предыстория «дитя улиц» (street kid) позволяет открыть альтернативную ветку диалога. «Перки» тоже открывают особые ветки диалога.

Они дают поручение герою — отправиться в лавку мясника и поговорить с кем-то по имени Плэсид (Placide).

На стене можно увидеть граффити «Где Джонни?». Вероятно, это подчёркивает, что герой для обитателей мира пропал (или мёртв).

Действие демо разворачивает в районе города Пацифика, который первоначально задумывался модным и ярким, но опустел после ухода инвесторов. Он напоминает калифорнийский город Санта-Моника — там тоже есть колесо обозрения, фигуры фламинго и отели.

Чип-переводчик в режиме реального времени выводит субтитры, которые позволяют понимать креольский язык.

Ви находит Плэсида и планирует дать работёнку. Герой пытается узнать больше о внедрённом в его голову чипе. Нам повторяют, что его туда поместили без ведома Ви.

Суть задания в следующем — в заброшенном торговом центре GIM обосновалась банда, зовущая себя «Животные» (Animals). Ви предстоит узнать, кто снабдил их высокотехнологичным оружием.

В Пасифике Ви приходит в отель, переобустроенный продавцами различной техники. Ви заходит в магазин Grann’s Tech Shop.

Внутри — много магазинов со снаряжением. Купить можно не всё — часть разблокируется лишь при высоком значении «уличной репутации» (street cred),

Герой получает снаряжение нетраннера, поскольку в демке нам демонстрируют именно этот класс.

Здесь появляются дополнительные способы кастомизировать персонажа.

Автор IGN приобретает программное обеспечение под названием Demon (Deamon), что открывает персонажу новую способность.

Плэсид ведёт Ви в офис, где предлагает работу, но ничего о ней не рассказывает.

Автор IGN подключается к компьютерной системе Плэсида. Смотритель стенда объяснил, что это не даст преимущества, хотя если бы игрок им воспользовался, то получил бы эффект негативной обратной связи. Обозреватель издания всё равно подключается, чтобы узнать информацию о чипе бессмертия.

Дальше по сюжету герой получает пулю в голову, что внезапно приводит к остановке работы чипа.

Во время диалога позади Плэсида появляется голограмма Джонни. Он выглядит ровно так же, как и в трейлере, правда, изображение «глючит». Он периодически комментирует происходящее.

Во время миссии по зачистке торгового центра Плэсид получает возможность видеть и слышать всё происходящее от лица Ви, он периодически тоже общается с главным героем. Цель миссии — понять, кто и зачем экипировал «Животных» высокотехнологичным снаряжением.

В игре динамическая смена дня и ночи, закат выглядит изумительно.

Ви садится в мотоцикл марки Yaibi Kuzanaki и отправляется в путь. Этот мотоцикл входит в состав коллекционного издания. Езда ощущается аркадной.

В транспортном средстве можно менять радио и слушать разные станции. Вид от первого лица можно переключить на вид от третьего лица.

Путешествие по миру проходит свободно, никаких загрузочных экранов.

Мы встречаем кого-то из Вудуистов неподалёку от торгового центра.

Ви начинает штурмовать торговый центр. Можно заехать в центральный вход или применить скрытный подход.

«Животные» пьют некий «сок», благодаря которому становятся безумно сильными.

Обозреватель IGN прокрался мимо охранников — над их головами висело число «18». Вероятно, соответствует уровню.

Охранники «Животных» атакуют «Вудуистов», что позволяет герою дальше скрытно прокрасться, чтобы найти высокотехнологичный фургон.

Ви вооружён чем-то вроде пистолета-пулемёта. Он нападает на охранника скрытно, в таком случае противника можно или убить, или вырубить. Во втором случае его тело скидывают в мусоропровод.

Куратор стенда утверждает, что «игроки могут пройти игру, никого не убив».

Закрытые двери можно сломать или взломать (запускается мини-игра с хакингом).

Хакинг представляет собой сетку кодов с шестнадцатиричными числами, нужно подобрать верное значение. Если преодолеть базовую сложность, то откроется дверь. Если выполнить задачу посложнее, то можно получить дополнительные преимущества.

Главный герой пробирается в GIM и замечает «Животных», боксирующих с роботом. Его можно взломать, используя «быстрый хакинг», чтобы повысить настройки сложности на максимум, после чего робот вырубит своих соперников.

Можно «быстро взломать» автомат с содовой, чтобы отвлечь внимание охранников.

Когда обозреватель издания находит грузовик, куратор стенда добавляет, что в игре — «гибкая классовая система, вы можете комбинировать разные способности».

Игрок перезапускает миссию с середины, чтобы переиграть эпизод с дверью, но теперь в ролике более сильного героя. Он просто выламывает дверь. Это приводит к встрече с бандитами, которых герой обошёл в первом прохождении.

Автор заметки продолжает использовать скрытный подход в ближнем бою — он закалывает врагов разбитой бутылкой. Противников также можно использовать в качестве живого щита.

При прокачке персонажа можно потратить пункт, чтобы вложить его в одну из категорий навыков: холодное оружие, винтовки, дробовики, скрытные убийства, хладнокровие, снайперские винтовки, инженерия, хакинг, дробовики на ближнем расстоянии, бой двумя руками и «что-то ещё». Дерево навыков напоминает ветвящуюся материнскую плату.

Дальше обозреватель описывает, что обратная отдача при ударах отлично ощущается. Если выстрелить противнику в колено, то он начинает хромать.

Куратор снова переключает класс Ви на «нетраннера», который подкрался к фургону. Оказывается, что тот принадлежит организации NetWatch, которая занимается борьбой с киберпреступностью. Их цель — покончить с «Вудуистами».

То, что обозреватель IGN поначалу принял за лазерный кабель, называется мононить — каноничное оружие из настольной ролёвки. Её можно использовать как гарроту или взлома противников на расстоянии. Можно их просто разрезать в ближнем бою.

Ви может использовать одно из улучшений, чтобы двигаться быстрее.

Ви бежит в путь за нетраннерами из NetWatch, которые стоят за всем происходящим.

Герой может отстреливаться пистолетом-пулемётом и взломать турель, чтобы та помогала Ви.

При помощи приобретённой программы Ви взламывает одного из противников и позволяет ей контролировать врага. Та отцепляет чеку от гранаты, происходит взрыв.

Ви преследует агента NetWatch и сталкивается с лидером «Животных», женщиной по прозвищу Сасквоч. Она сражается огромным молотом, который удерживает благодаря баку с «соком» на спине. Если его разбить, Сасквоч потеряет силы и выронит молот.

Это не конец — она хватает Ви и взламывает его.

Если её попытка взлома завершается успешно, то герой умрёт. Ви удаётся убить противника раньше.

Обозреватель IGN отмечает разрушаемость окружения, в нём остаются дырки от пуль.

После схватки Ви пробирается в кинотеатр, где встречается с агентом NetWatch. Тот хочет поговорить с главным героем наедине и отключает связь Ви с Плэсидом. Агент сообщает, что NetWatch хочет нанять Ви и что Плэсид просто убьёт Ви после выполнения задания.

Во время диалога NPC будут вставлять небольшие фразочки, пока игрок выбирает реплику.

У Ви есть выбор: вырубить агента, попросить подтверждения, использовать «уличную репутацию» для связи с «Вудуистами» и несколько других опций. Обозреватель IGN решает вырубить агента и освободить девушку Бригитту, с которой Ви пытался встретиться.

Но в итоге агент сам вырубает Ви. После перезагрузки Джонни сообщает, что парень из NetWatch был прав. Если дать Плэсиду доступ к сети, тот поджарит всех, включая и героя.

Загрузочный экран появился только во время быстрого перемещения.

Позднее главный герой встречается с Плэсидом и Бригиттой, которая знает о чипе с тайной бессмертия. Девушка сопровождает Ви в тайное логово «Вудуистов».

Герой общается с другим знаковым героем вселенной — Альт Канингем. Это девушка-нетраннер, которая первой смогла оцифровать своё сознание.

Главный герой использует Джонни Сильверхэнда как приманку, чтобы встретиться с Альт Каннингем. Ви принимает ванну, чтобы проникнуть в виртуальную реальность, которая выглядит как смесь «Матрицы» и «Трона».

Загадка происхождения чипа — часть большого сюжета.

Cyberpunk 2077 выходит 16 апреля 2020 года на PC, PS4 и Xbox One.

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