Подробности и дата выхода Cyberpunk 2077 — 16 апреля 2020 года Кот-редактор 10.06.2019 Новости, Яндекс 1 минута на чтение На пресс-конференции Microsoft во время выставки E3 CD Projekt Red показала новый ролик Cyberpunk 2077. Главным украшением трейлера стал… Киану Ривз! Актёр в игре исполнил роль одного из знаковых персонажей сеттинга настольной ролевой игры Cyberpunk — рокербоя Джонни Сильверхенда. Он говорит в ролике, что поможет герою «сжечь этот город». Ролик дату выхода игры — 16 апреля 2020 года. А на конференции её объявил сам актёр! Keanu Reeves made a surprise appearance at the #XboxE3 stage for Cyberpunk 2077. Check it out: pic.twitter.com/35pmfNbx7Z — Kotaku (@Kotaku) June 9, 2019 Многие зрители углядели в ролике отсылку к «Джонни-мнемонику» — знаковому фильму в жанре киберпанк по мотивам рассказа Уильяма Гибсона, где сыграл Ривз. Сюжет трейлера тоже посвящён перевозке чипа. Уже открыты предзаказы на все платформы, в том числе и Steam и GOG. Во время летней распродажи CD Projekt Red открыли ещё одну акцию — за 2377 рублей можно приобрести все шесть игр CDPR, включая предзаказ Cyberpunk 2077 (обычное издание обойдётся в 2000 рублей). GOG Steam EGS (скоро) PS Store Microsoft Store За покупку в GOG доступны специальные бонусы: новые обои на рабочий стол, аватары, постеры и временная 30-процентная скидка на мерчендайз в магазине. Кроме того, появился состав коллекционного издания. В него входят: Коллекционная коробка Двусторонняя обложка Стилбук 25-сантиметровая фигурка Ви Артбук в твёрдом переплёте Металлические значки Металлический брелок для ключей Путеводитель по Найт-Сити в пакете полиции города Нашивки Справочник об игре Открытки из Найт-Сити Карта Найт-Сити Набор наклеек В Cyberpunk 2020 Сильверхенд играл в группе Samurai, а его известными хитами были композиции Chippin’ In и Never Fade Away. В 2008 году его группа распалась, но лейбл DMS Music, к которому она была приписана, начал шантажировать музыканта, чтобы тот подписал новый контракт. Сотрудники компании выяснили, что Сильверхенд — дезертир, покинувший зону конфликта во времена войны в Центральной и Южной Америке. Музыкант решил подписать договор с Universal Music и обнародовать эту информацию. Первый сольный альбом Сильверхенда — SINS of Your Brothers — вышел в 2009 году. В песнях музыкант раскрывал мотивы своих поступков, а также рассказывал о лжи правительств и военной программе экспериментальной кибернетики, которую пришлось пройти многим пехотинцам. Популярность альбома и послание Сильверхенда привели к повышению бдительности и поддержке ветеранов войн Центральной и Южной Америки. Читайте также Игры 2019 года: DOOM, Метро, Mortal Kombat… А Cyberpunk 2077 где? 20.12.2018 Что объединяет Warcraft 3: Reforged, Mortal Kombat 11 и Death Stranding? Всё это игры, выхода которых мы ждём в 2019 году. Но полный список, разумеется, гораздо длиннее! Если вы нашли опечатку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter. Кот-редакторEmperor of catkind. I controls the spice, I controls the Universe.Показать комментарии () Комментарии (Правила дискуссии) Оставляя комментарии на сайте «Мира фантастики», я подтверждаю, что согласен с пользовательским соглашением Сайта. Правила участия в обсуждении Пожалуйста, уважайте чужую точку зрения: будьте вежливы друг к другу и автору статьи. Редакция оставляет за собой право удалять комментарии, содержащие грубые высказывания и ненормативную лексику, оскорбления в адрес авторов и других пользователей, ссылки на другие ресурсы, рекламные сообщения. Работает фильтр — ваше сообщение может попасть на премодерацию. Если ваше сообщение не было пропущено модератором, значит, вы нарушили одно из этих правил. Подпишитесь на нашу рассылку! Самое интересное из мира фантастики — коротко. Я хочу подписаться на: Еженедельные новости фантастики Ежедневные новости фантастики Даю согласие на обработку моих персональных данных и принимаю пользовательское соглашение сайта. Оставьте это поле пустым, если вы человек: