На пресс-конференции Microsoft во время выставки E3 CD Projekt Red показала новый ролик Cyberpunk 2077. Главным украшением трейлера стал… Киану Ривз! Актёр в игре исполнил роль одного из знаковых персонажей сеттинга настольной ролевой игры Cyberpunk — рокербоя Джонни Сильверхенда. Он говорит в ролике, что поможет герою «сжечь этот город».

Ролик дату выхода игры — 16 апреля 2020 года. А на конференции её объявил сам актёр!

Keanu Reeves made a surprise appearance at the #XboxE3 stage for Cyberpunk 2077. Check it out: pic.twitter.com/35pmfNbx7Z — Kotaku (@Kotaku) June 9, 2019

Многие зрители углядели в ролике отсылку к «Джонни-мнемонику» — знаковому фильму в жанре киберпанк по мотивам рассказа Уильяма Гибсона, где сыграл Ривз. Сюжет трейлера тоже посвящён перевозке чипа.

Уже открыты предзаказы на все платформы, в том числе и Steam и GOG. Во время летней распродажи CD Projekt Red открыли ещё одну акцию — за 2377 рублей можно приобрести все шесть игр CDPR, включая предзаказ Cyberpunk 2077 (обычное издание обойдётся в 2000 рублей).

За покупку в GOG доступны специальные бонусы: новые обои на рабочий стол, аватары, постеры и временная 30-процентная скидка на мерчендайз в магазине.

Кроме того, появился состав коллекционного издания. В него входят:

Коллекционная коробка

Двусторонняя обложка

Стилбук

25-сантиметровая фигурка Ви

Артбук в твёрдом переплёте

Металлические значки

Металлический брелок для ключей

Путеводитель по Найт-Сити в пакете полиции города

Нашивки

Справочник об игре

Открытки из Найт-Сити

Карта Найт-Сити

Набор наклеек

В Cyberpunk 2020 Сильверхенд играл в группе Samurai, а его известными хитами были композиции Chippin’ In и Never Fade Away. В 2008 году его группа распалась, но лейбл DMS Music, к которому она была приписана, начал шантажировать музыканта, чтобы тот подписал новый контракт. Сотрудники компании выяснили, что Сильверхенд — дезертир, покинувший зону конфликта во времена войны в Центральной и Южной Америке. Музыкант решил подписать договор с Universal Music и обнародовать эту информацию.

Первый сольный альбом Сильверхенда — SINS of Your Brothers — вышел в 2009 году. В песнях музыкант раскрывал мотивы своих поступков, а также рассказывал о лжи правительств и военной программе экспериментальной кибернетики, которую пришлось пройти многим пехотинцам. Популярность альбома и послание Сильверхенда привели к повышению бдительности и поддержке ветеранов войн Центральной и Южной Америки.