В ролике Cyberpunk 2077 игроки обнаружили скрытое послание: CDPR покажет новый геймплей уже в августе

Внимательные зрители изучили посвящённый коллекционного изданию ролик Cyberpunk 2077 и обнаружили в нём скрытое послание от разработчиков. Пользователи заметили, что в видеозаписи есть подсказка к тому, как попасть на закрытый архив Dropbox и закрытый раздел форума CDPR.

В архиве они нашли изображение, которое тизерят интерфейс грядущей программы-лаунчера GOG Galaxy — той самой, что позволит объединить прочие сторонние лаунчеры.

В письме разработчики рассказали, что раскроют новое геймплейное демо на Gamescom и PAX в августе — на выставке E3 с ним могли ознакомиться лишь приглашённые гости и журналисты.

CDPR объяснили, что не стали публиковать демо сейчас, поскольку хотят подогреть интерес аудитории к грядущему проекту.

Они также объяснили, что у игры всего два издания, поскольку игрокам не нравится на «Википедии» лезть и читать их содержимое. Впрочем, разработчики постарались уделить внимание каждому из этих изданий. Кроме того, CDPR прокомментировали открывшиеся предзаказы — и предложили предзаказать игру тем, кто хочет поддержать компанию.

Ранее комьюнити-менеджер студии Марчин Момот у себя в твиттере сообщил, что игра стала бестселлером в Steam и GOG.

#Cyberpunk2077 is currently sitting at #1 spot on both @GOGcom & @steam_games top selling list. Thank you for all the love and trust! 😍 pic.twitter.com/3kyo3tmUJG

— Marcin Momot (@Marcin360) June 10, 2019