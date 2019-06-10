В ролике Cyberpunk 2077 игроки обнаружили скрытое послание: CDPR покажет новый геймплей уже в августе

Внимательные зрители изучили посвящённый коллекционного изданию ролик Cyberpunk 2077 и обнаружили в нём скрытое послание от разработчиков. Пользователи заметили, что в видеозаписи есть подсказка к тому, как попасть на закрытый архив Dropbox и закрытый раздел форума CDPR.

В архиве они нашли изображение, которое тизерят интерфейс грядущей программы-лаунчера GOG Galaxy — той самой, что позволит объединить прочие сторонние лаунчеры.

В письме разработчики рассказали, что раскроют новое геймплейное демо на Gamescom и PAX в августе — на выставке E3 с ним могли ознакомиться лишь приглашённые гости и журналисты.

CDPR объяснили, что не стали публиковать демо сейчас, поскольку хотят подогреть интерес аудитории к грядущему проекту.

Мы вкладываем наши сердца и души, делая из Cyberpunk 2077 по-настоящему великую игру, и мы хотели бы, чтобы как можно больше игроков узнали об этом и смогли прикоснуться к этому невероятному опыту. Более того, ажиотаж поднимет продажи (в конце концов, мы ведь не благотворительность), и хорошие продажи позволят нам расти, идти на творческие риски и создавать новые, великие игры для вас.

Они также объяснили, что у игры всего два издания, поскольку игрокам не нравится на «Википедии» лезть и читать их содержимое. Впрочем, разработчики постарались уделить внимание каждому из этих изданий. Кроме того, CDPR прокомментировали открывшиеся предзаказы — и предложили предзаказать игру тем, кто хочет поддержать компанию.

Также после открытия предзаказа вы могли подумать, стоит ли делать это прямо сейчас. Да, если вы хотите нас поддержать. Предзаказы помогают нам быть уверенными в релизе — чем больше предзаказов мы получим, тем больше копий (цифровых и физических) поступит в продажу на выходе. Так что, если вам понравилось то, что вы увидели — голосуйте финансово за Cyberpunk 2077. Если вы всё ещё сомневаетесь, то лучше дождитесь предстоящих обзоров и новых материалов по игре. Мы хотим, чтобы вы наслаждались Cyberpunk 2077 и не жалели о сделанном предзаказе. Берегите себя и до встречи на улицах Найт-Сити!

Ранее комьюнити-менеджер студии Марчин Момот у себя в твиттере сообщил, что игра стала бестселлером в Steam и GOG.

#Cyberpunk2077 is currently sitting at #1 spot on both @GOGcom & @steam_games top selling list. Thank you for all the love and trust! 😍 pic.twitter.com/3kyo3tmUJG — Marcin Momot (@Marcin360) June 10, 2019