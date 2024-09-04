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Disney будет продвигать «Дэдпула и Росомаху» на «Оскар» и другие премии
Дмитрий Кинский
26 сентября 13:22
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1 минута на чтение
Издание Variety со ссылкой на свои источники сообщило, что Disney планирует выдвинуть «Дэдпула и Росомаху» на главные кинопремии, в том числе «Золотой глобус» и «Оскар».
Так, Райана Рейнольдса компания будет продвигать на «Золотой глобус» за лучшую мужскую роль в комедии или мюзикле, а Хью Джекмана — на «Оскар» за лучшую мужскую роль второго плана.
Журналисты также отметили, что фильму почти гарантировано место в недавно введенной категории на «Золотом глобусе» за кинематографические и кассовые достижения.
Кроме того, супергеройский блокбастер будет претендовать на номинации в технических категориях «Оскара», таких как дизайн, звук и визуальные эффекты.
Напомним, оригинального «Дэдпула» номинировали на «Золотой глобус» в категориях «Лучший фильм» и «Лучшая мужская роль».

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Дмитрий Кинский

Пишу про игры и аниме, делюсь непопулярным мнением, плохо шучу и кидаю мемы в рабочий чат.

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