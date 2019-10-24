Студия Disney готовит ремейк фильма «Фокус-покус» 1993 года для своего стримингового сервиса Disney+, пишет Deadline. Картина находится на ранней стадии разработки. Сценарий для неё напишет Джен Д’анджело («Счастливы вместе», «Из Лос-Анджелеса в Вегас»).

Пока неизвестно, будет ли это сиквел оригинальной картины, главные роли в которой сыграли Бетт Мидлер, Сара Джессика Паркер и Кэти Наджими. Однако существует вероятность, что актрисы появятся в новой версии «Фокуса-покуса».

Два года назад студия уже разрабатывала ремейк с новым актёрским составом, но релиз картины так и не состоялся. Сценарий для фильма написала Скарлет Лэйси, исполнительным продюсером выступал продюсер оригинального «Фокуса-покуса» Девид Киршнер.