Компания Disney запускает мобильную игру «Последний богатырь: Герои Белогорья», которая приурочена к выходу в прокат фэнтезийной сказки «Последний богатырь». Игроков ждёт градостроительный приключенческий симулятор в антураже фильма.

Игрок примерит на себя роль «попаданца», который оказывается в сказочном мире Белогорья за десять лет до событий картины. Ему предстоит следить за порядком в стране, а для этого нужно будет обустраивать дворец, развивать ремёсла, тренировать богатырей и усмирять злодеев. А если игра покажется слишком сложной, всегда можно позвать друзей.

Полнометражный фильм «Последний богатырь», основанный на русских сказках, — третья попытка Disney снимать кино в России. Нас ждёт комедийное фэнтези о жителе современной России, который попал в Белогорье, волшебный мир с персонажами русского фольклора. Герою придётся стать богатырём, потому что всех прочих богатырей злодеи уже одолели.

В прокат фильм выходит 19 октября.