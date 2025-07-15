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Фанаты гача-игры Umamusume Pretty Derby отправили 29-летней скаковой лошади 2 500 кг отборной травы!

Дмитрий Кинский
15 июля 13:41
81
1 минута на чтение
Фанаты хитовой гача-игры про девушек-лошадей Umamusume Pretty Derby активно отправляют посылки с райграсом для знаменитой 29-летней скаковой лошади Хару Урары.
В игре лошадь представлена, как очаровательная, легкомысленная и оптимистичная девушка с розовыми волосами, которая без задней мысли может убежать с тренировки, чтобы поиграть в догонялки с рыбой в местной реке. А еще она ОЧЕНЬ редко побеждает в скачках.
Почти как ее реальный прототип, который за всю историю не выиграл ни одной скачки (из 113 проведенных!). Хару даже называли «сияющей звездой неудачников всего мира», а на один из последних забегов Урары в 2004 году пришло 13 тысяч зрителей. Все прекрасно понимали, что она не выиграет в скачке, но это не помешало им подбадривать ее! Сейчас лошадь живет спокойной жизнью на ферме в Ондзюку (префектура Тиба).
Игрокам Umamusume Pretty Derby так понравился персонаж, что сервис доставки Live Grass Bank уже несколько дней зависает от огромного трафика. Всего фанаты заказали своей любимице 2 500 килограммов райграса на 20 тысяч долларов.
Без мемов и фан-артов про Хару Урару дело, конечно, не обошлось!

Красавица Хару Урара собственной персоной!

@keenbiscuit

@DasDokter

@ShibeDraws

@HimeHinghoi

@HARUURARA_mochi

@realYowhza

@kaiusly

@P_bossun

@glittering_grim

@aramori_susumu

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Дмитрий Кинский

Пишу про игры и аниме, делюсь непопулярным мнением, плохо шучу и кидаю мемы в рабочий чат.

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