Наши коллеги из Hobby World объявили об издании на русском языке настольной ролевой игры по вселенной «Ведьмака» — The Witcher RPG. Издательство собирается локализовать основную книгу правил, Core Rulebook.

Окунитесь во вселенную Ведьмака: создайте своего неповторимого персонажа (можно играть не только за ведьмака из Ривии, но и за барда, чародейку, краснолюда и ещё множество вариантов),

путешествуйте по знакомым локациям: от Скеллиге до Каэр Морхена,

будьте готовы к жестоким сражениям с чудовищами (механика игры учитывает направление удара, поломку оружия и брони, а также травмы, которые будет нелегко вылечить),

и измените историю этого мира.

Правила основаны на движке другой популярной игры — Cyberpunk 2020. «Ведьмаком» занимался автор CP2020 Майкл Пондсмит и его сын Коди Пондсмит при участии разработчиков из CD Projekt Red.

Перевод уже в работе, примерная дата выхода — первый квартал 2020-го. Оригинал увидел свет в августе 2018-го.