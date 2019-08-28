Наши коллеги из Hobby World объявили об издании на русском языке настольной ролевой игры по вселенной «Ведьмака» — The Witcher RPG. Издательство собирается локализовать основную книгу правил, Core Rulebook.
Окунитесь во вселенную Ведьмака:
- создайте своего неповторимого персонажа (можно играть не только за ведьмака из Ривии, но и за барда, чародейку, краснолюда и ещё множество вариантов),
- путешествуйте по знакомым локациям: от Скеллиге до Каэр Морхена,
- будьте готовы к жестоким сражениям с чудовищами (механика игры учитывает направление удара, поломку оружия и брони, а также травмы, которые будет нелегко вылечить),
- и измените историю этого мира.
Правила основаны на движке другой популярной игры — Cyberpunk 2020. «Ведьмаком» занимался автор CP2020 Майкл Пондсмит и его сын Коди Пондсмит при участии разработчиков из CD Projekt Red.
Перевод уже в работе, примерная дата выхода — первый квартал 2020-го. Оригинал увидел свет в августе 2018-го.
Комментарии (Правила дискуссии)