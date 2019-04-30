Спойлер

Осторожно, спойлеры!

ВНИМАНИЕ! Дальше идут значительные спойлеры к третьему эпизоду заключительного сезона «Игры престолов». Если не хотите их читать, то рекомендуем нашу статью-предсказание, в которой мы предполагаем, кто в итоге выживите в сериале и кто сядет на Железный трон.

В конце третьей серии Арья расправилась с Королём Ночи — одним из ключевых антагонистов сериала, который воплощал неизбежную угрозу с Севера. Он разлетелся на множество ледяных осколков, а тёмная магия, поддерживающая мертвецов, исчезла — вся нежить упокоилась раз и навсегда.

Многих поклонников такой поворот, мягко говоря, удивил и возмутил. Фанаты остались недовольны тем, как создатели шоу изобразили кульминацию сражения — что, можно было так просто подкрасться к Королю Ночи и пырнуть его ножом? Ну да, это кинжал из валирийский стали, но неужели одним уколом можно было одолеть столь могущественное создание?

Да, если знать, куда бить.

Дэвид Бениофф и Д.Б. Уайсс в закадровом видео о создании третьего эпизода поделились некоторыми деталями касательно этой сцены. Они пояснили, что готовили героиню к этому исходу уже несколько лет, и теперь ей удалось воспользоваться небольшой уязвимостью Короля Ночи. И да, они рассматривали вариант, что именно Джон может убить предводителя мертвецов, но решили этого не делать.

Мы надеялись избежать ожидаемого. Джон Сноу всегда был героем и спасителем, но нам казалось неправильным делать его героем и в этой сцене.

Мы знали, что [причиной смерти] должна стать валирийская сталь, удар нужно нанести в то самое место, куда Дети Леса поместили кусок клинка, чтобы создать Короля Ночи. Он не был создан валирийской сталью.

Дэвид Бениофф

Как Арье это удалось? Сюжетный поворот, который готовили уже давно

Кадр с созданием Короля Ночи. Сюда ударила Арья

Неизвестно, как Арья догадалась, куда нужно бить — возможно, за кадром ей мог об этом рассказать Бран. Хотя первоначально в прыжке героиня целилась в совсем другое место.

Видео о создании третьего эпизода идёт сорок минут и в нём показывается, насколько масштабную работу провели авторы.

Четвёртый эпизод выйдет в ночь с 5 на 6 мая, его поставил Дэвид Наттер (он же отвечал за первые две серии этого сезона).

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Кот-редактор
Кот-редактор
Emperor of catkind. I controls the spice, I controls the Universe.
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