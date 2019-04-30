Как Арье это удалось? Сюжетный поворот, который готовили уже давно

Осторожно, спойлеры! ВНИМАНИЕ! Дальше идут значительные спойлеры к третьему эпизоду заключительного сезона «Игры престолов». Если не хотите их читать, то рекомендуем нашу статью-предсказание , в которой мы предполагаем, кто в итоге выживите в сериале и кто сядет на Железный трон.

В конце третьей серии Арья расправилась с Королём Ночи — одним из ключевых антагонистов сериала, который воплощал неизбежную угрозу с Севера. Он разлетелся на множество ледяных осколков, а тёмная магия, поддерживающая мертвецов, исчезла — вся нежить упокоилась раз и навсегда.

Многих поклонников такой поворот, мягко говоря, удивил и возмутил. Фанаты остались недовольны тем, как создатели шоу изобразили кульминацию сражения — что, можно было так просто подкрасться к Королю Ночи и пырнуть его ножом? Ну да, это кинжал из валирийский стали, но неужели одним уколом можно было одолеть столь могущественное создание?

Да, если знать, куда бить.

Дэвид Бениофф и Д.Б. Уайсс в закадровом видео о создании третьего эпизода поделились некоторыми деталями касательно этой сцены. Они пояснили, что готовили героиню к этому исходу уже несколько лет, и теперь ей удалось воспользоваться небольшой уязвимостью Короля Ночи. И да, они рассматривали вариант, что именно Джон может убить предводителя мертвецов, но решили этого не делать.

Мы надеялись избежать ожидаемого. Джон Сноу всегда был героем и спасителем, но нам казалось неправильным делать его героем и в этой сцене. Мы знали, что [причиной смерти] должна стать валирийская сталь, удар нужно нанести в то самое место, куда Дети Леса поместили кусок клинка, чтобы создать Короля Ночи. Он не был создан валирийской сталью. Дэвид Бениофф

Неизвестно, как Арья догадалась, куда нужно бить — возможно, за кадром ей мог об этом рассказать Бран. Хотя первоначально в прыжке героиня целилась в совсем другое место.

Видео о создании третьего эпизода идёт сорок минут и в нём показывается, насколько масштабную работу провели авторы.

Четвёртый эпизод выйдет в ночь с 5 на 6 мая, его поставил Дэвид Наттер (он же отвечал за первые две серии этого сезона).