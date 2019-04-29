HBO выпустили тизер эпизода 8.04 «Игры престолов»

29 апреля вышел третий эпизод финального сезона «Игры престолов», посвящённый сражению за Винтерфелл. И почти сразу же HBO опубликовал тизер следующей серии, в которой силы разных сторон стягиваются к Королевской гавани.

Четвёртый эпизод снимал Дэвид Наттер, поставивший размеренные первые две серии сезона. По всей видимости, эпизод будет посвящён расстановке сил перед следующей большой битвой. Без сомнения, грядёт ещё одно сражение, вероятно, за Королевскую гавань и Железный трон — над пятой серией работал Мигель Сапочник, и именно этот эпизод хотят показывать в кинотеатрах.

Серия увидит свет в ночь с 28 на 29 апреля, как обычно, в 04:00 по московскому времени.