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    Новости

    «Каждый раз примерно один и тот же финал» — трейлер второго сезона «Пассажиров»

    4 февраля 2022
    04.02.2022
    717
    0 минут на чтение
    «Каждый раз примерно один и тот же финал» — трейлер второго сезона «Пассажиров»

    Онлайн-кинотеатр START опубликовал трейлер второго сезона «Пассажиров» с подзаголовком «Последняя любовь на Земле».

    Главные роли исполнят Сергей Гилев («Чики»), Анна Чиповская («Чистое искусство») и Кирилл Кяро «Эпидемия». А режиссером выступает Артем Литвиненко, работавший над сериалом «Нюхач».

    По сюжету новый водитель желтого мерседеса должен помочь заблудшим душам добраться до точки перехода в другой мир. В этом ему поможет пассажирка Мэри, которая застряла между двумя мирами. Вот только теперь главному герою придется разбираться не только с чужими проблемами, но и с собственными чувствами.

    «Пассажиры» вернутся на экраны 25 февраля.

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    Редактор
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