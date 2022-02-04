«Каждый раз примерно один и тот же финал» — трейлер второго сезона «Пассажиров»

Онлайн-кинотеатр START опубликовал трейлер второго сезона «Пассажиров» с подзаголовком «Последняя любовь на Земле».
Главные роли исполнят Сергей Гилев («Чики»), Анна Чиповская («Чистое искусство») и Кирилл Кяро «Эпидемия». А режиссером выступает Артем Литвиненко, работавший над сериалом «Нюхач».
По сюжету новый водитель желтого мерседеса должен помочь заблудшим душам добраться до точки перехода в другой мир. В этом ему поможет пассажирка Мэри, которая застряла между двумя мирами. Вот только теперь главному герою придется разбираться не только с чужими проблемами, но и с собственными чувствами.
«Пассажиры» вернутся на экраны 25 февраля.
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