«Каждый раз примерно один и тот же финал» — трейлер второго сезона «Пассажиров»

Онлайн-кинотеатр START опубликовал трейлер второго сезона «Пассажиров» с подзаголовком «Последняя любовь на Земле».

Главные роли исполнят Сергей Гилев («Чики»), Анна Чиповская («Чистое искусство») и Кирилл Кяро «Эпидемия». А режиссером выступает Артем Литвиненко, работавший над сериалом «Нюхач».

По сюжету новый водитель желтого мерседеса должен помочь заблудшим душам добраться до точки перехода в другой мир. В этом ему поможет пассажирка Мэри, которая застряла между двумя мирами. Вот только теперь главному герою придется разбираться не только с чужими проблемами, но и с собственными чувствами.

«Пассажиры» вернутся на экраны 25 февраля.