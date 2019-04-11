Марк Хэмилл недавно появился в подкасте THR, чтобы поговорить о своей роли в сериале «Падение ордена», но избежать вопроса про «Звездные войны» актёру не удалось. Хэмилл в итоге рассказал изданию, что у него была своя идея концовки седьмого эпизода — «Пробуждения Силы».
По словам актёра, для него было большим шоком то, что Люк так и не увидит Хана Соло до смерти последнего. Хэмилл посчитал это «упущенной возможностью» и предложил вписать Люка в конец эпизода. Режиссёр Джей Джей Абрамс эту идею не оценил.
Как насчёт того, что Лея пытается связаться с Люком телепатически, но расстраивается из-за того, что не получает ответа. Тогда она отправляется к Звезде Смерти. И когда Лея почти добирается до неё, её останавливают два штурмовика, но один стреляет в другого, а потом снимает шлем и говорит: «Привет, сестрёнка. Я здесь, чтобы спасти тебя».
Я думаю, что это сработало бы эффектнее — люди, которые были близки к Хану, видят его смерть и никак не могут это остановить. Его жена и мать его ребёнка, его лучший друг, а не два персонажа, которые знали его… минут 20?
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