Марк Хэмилл недавно появился в подкасте THR, чтобы поговорить о своей роли в сериале «Падение ордена», но избежать вопроса про «Звездные войны» актёру не удалось. Хэмилл в итоге рассказал изданию, что у него была своя идея концовки седьмого эпизода — «Пробуждения Силы».

По словам актёра, для него было большим шоком то, что Люк так и не увидит Хана Соло до смерти последнего. Хэмилл посчитал это «упущенной возможностью» и предложил вписать Люка в конец эпизода. Режиссёр Джей Джей Абрамс эту идею не оценил.