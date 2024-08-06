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Netflix выпустил тизер аниме про Лару Крофт
Андрей Квасков
20 августа 12:56
128
1 минута на чтение
Сервис Netflix представил тизер анимационного сериала по мотивам Tomb Raider. Проект называется «Расхитительница гробниц: Легенда о Ларе Крофт» (Tomb Raider The Legend of Lara Croft).

События шоу развернутся после трилогии игр от Crystal Dynamics. По сюжету, Крофт отправляется на поиски древнего китайского артефакта, который был похищен из особняка главной героини.

Премьера аниме ожидается 10 октября. Лару Крофт озвучила Хэйли Этвелл («Черное зеркало», Агент Картер из Marvel). В 2023 году также сообщалось, что Amazon готовит сериал про расхитительницу гробниц.

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Андрей Квасков
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