Никакого волшебства: активисты просят у Минкульта запретить «Гарри Поттера»

Telegram-канал Mash сообщил, что православные активисты из движения «Сорок сороков» потребовали у «Минкульта» запретить в России «Гарри Поттера».

Они называют произведение Джоан Роулинг «духовной и культурной бомбой замедленного действия» из-за пропаганды «рационализма, индивидуализма и материализма».

В частности, активистам особенно не нравится, что двигателем сюжета выступают чародеи, ведьмы и волшебники, так как колдовство и волхование запрещены для христиан.

Поэтому в качестве решения проблемы «Сорок сороков» предложили расширить полномочия Минкульта, чтобы он мог в досудебном порядке запрещать все, что связано с нарушением российских духовно-нравственных ценностей.