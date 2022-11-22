Никакого волшебства: активисты просят у Минкульта запретить «Гарри Поттера»

Telegram-канал Mash сообщил, что православные активисты из движения «Сорок сороков» потребовали у «Минкульта» запретить в России «Гарри Поттера».
Они называют произведение Джоан Роулинг «духовной и культурной бомбой замедленного действия» из-за пропаганды «рационализма, индивидуализма и материализма».
В частности, активистам особенно не нравится, что двигателем сюжета выступают чародеи, ведьмы и волшебники, так как колдовство и волхование запрещены для христиан.
Поэтому в качестве решения проблемы «Сорок сороков» предложили расширить полномочия Минкульта, чтобы он мог в досудебном порядке запрещать все, что связано с нарушением российских духовно-нравственных ценностей.
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Редактор
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